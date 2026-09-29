Заговор за нападение срещу британска база, използвана от САЩ: Тръмп е изненадан, че са освободили арестуваните мъже

Предполагаемият заговор за нападение срещу използвана от САЩ британска военновъздушна база във Феърфорд, Англия, е сред водещите теми днес в британски и американски издания, предаде БТА.

Великобритания

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че петимата мъже, арестувани по подозрения в заговор за бомбен атентат срещу военновъздушната база Феърфорд на Кралските военновъздушни сили на Великобритания, не е трябвало да бъдат освободени под гаранция, пише британският в. „Телеграф“.

Британските граждани, на възраст между 23 и 25 години, бяха арестувани в неделя по подозрения в заговор за тероризъм и престъпления, свързани с взривни вещества, след като в близост до британската военновъздушна база бяха открити три микробуса, посочва изданието. Вчера обаче полицията съобщи, че след "обстойни разпити и разследвания“ и петимата мъже са били освободени под гаранция.

Вестникът цитира коментари на Тръмп пред репортери, в които той казва, че е изненадан, че петимата мъже са били освободени. "Знаем всичко за тях. Ние не бихме ги освободили... Аз не бих ги освободил“, заяви американският президент.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви недвусмислено, че чуждестранен субект е бил замесен в предполагаемия заговор за атентат във Великобритания, пише в. "Гардиън“.

Рубио обаче не предостави доказателства за твърденията си, отбелязва изданието. Иранският Корпус на гвардейците на Ислямската революция заяви през юли, че британската база е легитимна цел, но иранското посолство в Лондон отрече каквото и да било участие на Иран в събитията край Феърфорд.

Освобождаването на петимата заподозрени под гаранция показва, че следователите смятат за малко вероятно те да са били напът да извършат атентат с многобройни жертви чрез взривяване на бомба в близост до базата, посочва "Гардиън“, позовавайки се на свои източници.

САЩ

Предполагаемият заговор подчертава статута на Великобритания като една от целите за ответни удари на Техеран, след като по-рано тази година Обединеното кралство неохотно позволи на американски бомбардировачи да нанасят удари по Иран от британски бази, пише в. "Вашингтон Пост“.

Великобритания първоначално отказа да позволи на американските въоръжени сили да използват британски бази за въздушни удари в Иран, отбелязва вестникът. Впоследствие обаче тогавашният британски премиер Киър Стармър се съгласи да позволи на САЩ да използват британски бази за "отбранителни“ въздушни удари, имащи за цел да ограничат способността на Иран за ответни атаки срещу американските съюзници в Персийския залив.

Войната само засили британските опасения относно подкрепяни от Иран заговори на нейна територия, коментира изданието. Британската полиция тази година извърши няколко ареста във връзка с предполагаеми заговори, като в същото време се опитва да се справи с нарастващо насилие, насочено срещу евреи или еврейски обекти.

Какво точно се е случило в близост до периметъра на военновъздушната база Феърфорд в Южна Англия засега остава неясно, но случаят вече повдигна сериозни въпроси относно сигурността на обекта и как заподозрените са успели да се доближат толкова близо до него, пише в. "Ню Йорк Таймс“.

Ако се окаже, че Иран е свързан с опит за атака срещу британската военновъздушна база, това вероятно ще засили дълбокия скептицизъм на обществеността по отношение на войната, отбелязва изданието. Според редица социологически проучвания голямото мнозинство от британската общественост не подкрепя решението Тръмп да атакува Иран и изпитва опасения относно последиците от конфликта за икономиката на Великобритания.