Полша получи още 35 американски танка Abrams

Полша получи нова партида от 35 американски бойни танка M1A2 SEPv3 Abrams, с което броят на доставените машини от най-новата модификация достигна 217 от общо 250. Това съобщи полският министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш, предава News.bg.

Танковете се произвеждат от американската General Dynamics Land Systems. До приключването на договора остават още 33 машини, чиито доставки се очакват през четвъртото тримесечие на годината.

След изпълнението на поръчката полските въоръжени сили ще разполагат с общо 366 Abrams - 250 нови M1A2 SEPv3 и 116 по-стари M1A1.

По-старите машини бяха закупени от САЩ като ускорена мярка за попълване на бронетанковите способности на Полша след мащабните доставки на тежко въоръжение за Украйна. Варшава предостави на Киев стотици танкове съветски тип, сред които Т-72 и модернизираните PT-91 Twardy, както и германски Leopard 2.

Abrams и K2 в мащабното превъоръжаване

Доставките на американските танкове са част от мащабната програма за модернизация на полската армия. Паралелно с Abrams Полша придобива и южнокорейски K2, като планира част от бъдещото производство и обслужването им да бъдат локализирани в страната.

Преговорите между полската PGZ и южнокорейската Hyundai Rotem за трансфера на технологии обаче срещат затруднения.

M1A2 SEPv3 е сред най-модерните серийни версии на Abrams. Танковете са въоръжени със 120-милиметрово гладкоцевно оръдие M256 и разполагат с модернизирани системи за управление на огъня, наблюдение и термовизия.

Машината може да бъде оборудвана и с дистанционно управляем боен модул CROWS с 12,7-милиметрова картечница. Сред ключовите подобрения е спомагателната силова установка, която позволява на електронните системи да работят, без основният газотурбинен двигател AGT1500 с мощност 1500 конски сили да бъде постоянно включен.

Abrams е на въоръжение в американската армия от началото на 80-те години, а първото му широко бойно използване е по време на операция „Пустинна буря“ срещу Ирак през 1991 г.

С приключването на настоящата доставка Полша ще увеличи значително броя на най-новите Abrams в състава си, докато едновременно с това продължава изграждането на смесен парк от американски и южнокорейски основни бойни танкове.