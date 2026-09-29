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Полша получи още 35 американски танка Abrams

Полша получи още 35 американски танка Abrams

29 Септември, 2026 10:38, обновена 29 Септември, 2026 10:39 906 24

  • полша-
  • танкове-
  • сащ

Доставените M1A2 SEPv3 вече са 217 от общо 250, а Варшава паралелно продължава превъоръжаването си с южнокорейски K2

Полша получи още 35 американски танка Abrams - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Полша получи нова партида от 35 американски бойни танка M1A2 SEPv3 Abrams, с което броят на доставените машини от най-новата модификация достигна 217 от общо 250. Това съобщи полският министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш, предава News.bg.

Танковете се произвеждат от американската General Dynamics Land Systems. До приключването на договора остават още 33 машини, чиито доставки се очакват през четвъртото тримесечие на годината.

След изпълнението на поръчката полските въоръжени сили ще разполагат с общо 366 Abrams - 250 нови M1A2 SEPv3 и 116 по-стари M1A1.

По-старите машини бяха закупени от САЩ като ускорена мярка за попълване на бронетанковите способности на Полша след мащабните доставки на тежко въоръжение за Украйна. Варшава предостави на Киев стотици танкове съветски тип, сред които Т-72 и модернизираните PT-91 Twardy, както и германски Leopard 2.

Abrams и K2 в мащабното превъоръжаване

Доставките на американските танкове са част от мащабната програма за модернизация на полската армия. Паралелно с Abrams Полша придобива и южнокорейски K2, като планира част от бъдещото производство и обслужването им да бъдат локализирани в страната.

Преговорите между полската PGZ и южнокорейската Hyundai Rotem за трансфера на технологии обаче срещат затруднения.

M1A2 SEPv3 е сред най-модерните серийни версии на Abrams. Танковете са въоръжени със 120-милиметрово гладкоцевно оръдие M256 и разполагат с модернизирани системи за управление на огъня, наблюдение и термовизия.

Машината може да бъде оборудвана и с дистанционно управляем боен модул CROWS с 12,7-милиметрова картечница. Сред ключовите подобрения е спомагателната силова установка, която позволява на електронните системи да работят, без основният газотурбинен двигател AGT1500 с мощност 1500 конски сили да бъде постоянно включен.

Abrams е на въоръжение в американската армия от началото на 80-те години, а първото му широко бойно използване е по време на операция „Пустинна буря“ срещу Ирак през 1991 г.

С приключването на настоящата доставка Полша ще увеличи значително броя на най-новите Abrams в състава си, докато едновременно с това продължава изграждането на смесен парк от американски и южнокорейски основни бойни танкове.


Полша
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Вовкина

    29 4 Отговор
    Мухахаха, краварите се чудят какво да си правят ненужните железа... танкове в 21 век - хахах... дайте им и 100 арбалета барем, те са по-полезни

    Коментиран от #7, #8

    10:52 29.09.2026

  • 3 Нашите цигани

    21 3 Отговор
    да се готвят. Скрап ще има достатъчно.

    10:54 29.09.2026

  • 4 Лошо куче

    20 0 Отговор
    А някои други пълноправни членки получават поглаждане по главата и пудра за бълхи.

    10:54 29.09.2026

  • 5 В съвременната война

    22 0 Отговор
    танковете са на един дрон живот. Похабени ресурси...

    11:00 29.09.2026

  • 6 Файда от танкове 2026

    16 0 Отговор
    Няма

    FPV дроновете дронове с ИИ това е военната техника през 2026
    Военното дело вече е еволюирало самолети танкове войници полза няма

    35 танка се ликвидират с 35 дрона
    Като произвеждаш 3000 бройки на месец...

    11:00 29.09.2026

  • 7 Сидни Суини ръкоделие 👋

    18 0 Отговор

    До коментар #2 от "Вовкина":

    Танкът е френско изобретение от Първата световна. Съвременните танкове са много скъпи и биват взрявявани със няколко дрона. Няколко защото имат "активна броня".

    11:02 29.09.2026

  • 8 Другарко

    4 7 Отговор

    До коментар #2 от "Вовкина":

    За да сме коректни , кажи , ако паметта ти още е запазена , по времето на ВСВ , СССР колко Студебейкъри получиха от "сащисаните " ?

    Коментиран от #11

    11:10 29.09.2026

  • 9 Зеленски

    9 0 Отговор
    Искам и яз.....Ще платя щедро!

    11:11 29.09.2026

  • 10 хихи

    12 1 Отговор
    С тези танкове Полша Германия ли ще напада или Украйна или чака те да я нападнат? Словакия или Чехия или Литва? Калининград или Беларус- нито ще я нападнат, нито Полша тях

    Коментиран от #14

    11:12 29.09.2026

  • 11 И винаги се появява

    6 0 Отговор

    До коментар #8 от "Другарко":

    някой, ей така, от нищото и задава въпрос, нямащ нищо общо.
    t-ролене от най-бездарен ти, показващо изключителен дефицит на между-ушно оборудване.

    Коментиран от #20

    11:16 29.09.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 нико

    1 1 Отговор
    Силна армия свободна държава

    Коментиран от #18

    11:17 29.09.2026

  • 14 вече са ненужни и скъпи

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "хихи":

    Просто вече танковете не са фактор и им опъват парите от тъпунгерите.

    11:17 29.09.2026

  • 15 нико

    7 0 Отговор
    ако напиша че обичам русия ще ме изтриете ли

    11:18 29.09.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Писарят Чумичка

    6 0 Отговор
    Малко реклама на американския оръжеен комплекс е тази статия.

    11:21 29.09.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хихи

    4 0 Отговор
    Просд народ, слаба Държава

    11:23 29.09.2026

  • 20 Другарко

    0 2 Отговор

    До коментар #11 от "И винаги се появява":

    Между ушното пространство няма нищо общо с междуушното .. Петър Берон съм .

    Коментиран от #24

    11:25 29.09.2026

  • 21 12@@@

    0 0 Отговор
    Ам ние тука кво получаваме?даже нема и конграчулейшънс ..

    12:08 29.09.2026

  • 22 Хи хи хи володiмip

    2 0 Отговор
    и ний, и ний искаме еЙбръмси, стига с тия страй.кърши........
    шъ ги наредим до еФ-ките, сигурно литнат по-рано, еЙбръъмсите де........

    12:16 29.09.2026

  • 23 Хи хи

    0 0 Отговор
    А урките хич не щат да се качват на тия абрамси щото стават на добре приготвени пражоли !!

    12:17 29.09.2026

  • 24 Сандо

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Другарко":

    По-скоро си някое от откритите бръмбарчета от Петър Берон.

    12:23 29.09.2026

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