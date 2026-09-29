Полша получи още 35 американски танка Abrams

Полша получи нова партида от 35 американски бойни танка M1A2 SEPv3 Abrams, с което броят на доставените машини от най-новата модификация достигна 217 от общо 250. Това съобщи полският министър на националната отбрана Владислав Косиняк-Камиш, предава News.bg.
Танковете се произвеждат от американската General Dynamics Land Systems. До приключването на договора остават още 33 машини, чиито доставки се очакват през четвъртото тримесечие на годината.
След изпълнението на поръчката полските въоръжени сили ще разполагат с общо 366 Abrams - 250 нови M1A2 SEPv3 и 116 по-стари M1A1.
По-старите машини бяха закупени от САЩ като ускорена мярка за попълване на бронетанковите способности на Полша след мащабните доставки на тежко въоръжение за Украйна. Варшава предостави на Киев стотици танкове съветски тип, сред които Т-72 и модернизираните PT-91 Twardy, както и германски Leopard 2.
Abrams и K2 в мащабното превъоръжаване
Доставките на американските танкове са част от мащабната програма за модернизация на полската армия. Паралелно с Abrams Полша придобива и южнокорейски K2, като планира част от бъдещото производство и обслужването им да бъдат локализирани в страната.
Преговорите между полската PGZ и южнокорейската Hyundai Rotem за трансфера на технологии обаче срещат затруднения.
M1A2 SEPv3 е сред най-модерните серийни версии на Abrams. Танковете са въоръжени със 120-милиметрово гладкоцевно оръдие M256 и разполагат с модернизирани системи за управление на огъня, наблюдение и термовизия.
Машината може да бъде оборудвана и с дистанционно управляем боен модул CROWS с 12,7-милиметрова картечница. Сред ключовите подобрения е спомагателната силова установка, която позволява на електронните системи да работят, без основният газотурбинен двигател AGT1500 с мощност 1500 конски сили да бъде постоянно включен.
Abrams е на въоръжение в американската армия от началото на 80-те години, а първото му широко бойно използване е по време на операция „Пустинна буря“ срещу Ирак през 1991 г.
С приключването на настоящата доставка Полша ще увеличи значително броя на най-новите Abrams в състава си, докато едновременно с това продължава изграждането на смесен парк от американски и южнокорейски основни бойни танкове.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Вовкина
Коментиран от #7, #8
10:52 29.09.2026
3 Нашите цигани
10:54 29.09.2026
4 Лошо куче
10:54 29.09.2026
5 В съвременната война
11:00 29.09.2026
6 Файда от танкове 2026
FPV дроновете дронове с ИИ това е военната техника през 2026
Военното дело вече е еволюирало самолети танкове войници полза няма
35 танка се ликвидират с 35 дрона
Като произвеждаш 3000 бройки на месец...
11:00 29.09.2026
7 Сидни Суини ръкоделие 👋
До коментар #2 от "Вовкина":Танкът е френско изобретение от Първата световна. Съвременните танкове са много скъпи и биват взрявявани със няколко дрона. Няколко защото имат "активна броня".
11:02 29.09.2026
8 Другарко
До коментар #2 от "Вовкина":За да сме коректни , кажи , ако паметта ти още е запазена , по времето на ВСВ , СССР колко Студебейкъри получиха от "сащисаните " ?
Коментиран от #11
11:10 29.09.2026
9 Зеленски
11:11 29.09.2026
10 хихи
Коментиран от #14
11:12 29.09.2026
11 И винаги се появява
До коментар #8 от "Другарко":някой, ей така, от нищото и задава въпрос, нямащ нищо общо.
t-ролене от най-бездарен ти, показващо изключителен дефицит на между-ушно оборудване.
Коментиран от #20
11:16 29.09.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 нико
Коментиран от #18
11:17 29.09.2026
14 вече са ненужни и скъпи
До коментар #10 от "хихи":Просто вече танковете не са фактор и им опъват парите от тъпунгерите.
11:17 29.09.2026
15 нико
11:18 29.09.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Писарят Чумичка
11:21 29.09.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хихи
11:23 29.09.2026
20 Другарко
До коментар #11 от "И винаги се появява":Между ушното пространство няма нищо общо с междуушното .. Петър Берон съм .
Коментиран от #24
11:25 29.09.2026
21 12@@@
12:08 29.09.2026
22 Хи хи хи володiмip
шъ ги наредим до еФ-ките, сигурно литнат по-рано, еЙбръъмсите де........
12:16 29.09.2026
23 Хи хи
12:17 29.09.2026
24 Сандо
До коментар #20 от "Другарко":По-скоро си някое от откритите бръмбарчета от Петър Берон.
12:23 29.09.2026