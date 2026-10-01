Тръмп: Ударите по руските рафинерии засягат пазара на дизел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че случващото се между Русия и Украйна е най-големият проблем за пазара на дизелово гориво. По думите му влиянието върху дизела е по-силно от това на войната в Близкия изток.

„Дизеловото гориво пострада много по-силно не заради Близкия изток, а заради случващото се в Русия, тъй като нефтопреработвателните заводи, които произвеждат дизелово гориво, са изваждани от строя с доста тревожна скорост“, каза Тръмп пред журналисти. Изявлението беше излъчено от Белия дом.

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Американският президент добави, че без ударите по руските нефтопреработвателни мощности настоящият проблем с дизеловото гориво може да не е съществувал.

Натиск върху Киев

„Това, което се случва между Русия и Украйна, се превърна в най-големия проблем за пазара на дизелово гориво“, заяви Тръмп.

Изказването е поредният призив на Тръмп към украинския президент Володимир Зеленски да прекрати ударите по руски нефтопреработвателни заводи. Американският президент заяви, че атаките допринасят за недостиг на дизелово гориво.

В началото на юли Тръмп определи украинските удари по руската нефтопреработвателна инфраструктура като ескалация, която може да доведе до прекратяване на войната.

Тръмп не посочи конкретни данни за размера на недостига, нито изброи заводите, които според него са били извадени от строя. Твърдението му за влиянието на ударите върху пазара на дизел не беше придружено от количествена оценка.

Разговорът с Путин

На фона на коментарите за дизеловото гориво Тръмп заяви тази седмица, че е провел „прекрасен“ разговор с руския президент Владимир Путин. По думите му руският лидер иска да постигне споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Конкретни параметри на евентуално споразумение не бяха обявени.

Източници: Украинска правда