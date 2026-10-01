Все повече жители напускат Киев заради нарастващата опасност и влошаването на условията за живот, заяви бившата прессекретарка на украинския президент Володимир Зеленски Юлия Мендел. Тя не посочи конкретен брой на напусналите жители или независими данни, които да потвърждават мащаба на процеса.

В публикация в социалната мрежа X Мендел обвини украинското правителство, че не предоставя достатъчно помощ и жилища на населението. „Никаква помощ, никакви жилища, нищо освен мащабен пиар върху безкрайните страдания. Вие никога не бихте приели подобно поведение от собствената си власт“, написа тя.

Твърдения за средства за доброволна служба

На 27 септември Мендел заяви, че Украйна е разполагала с необходимите средства, за да плаща на граждани, които доброволно сключват договор за военна служба. Според нейните изчисления 360 000 договора с еднократно плащане от 10 000 долара биха стрували 3,6 млрд. долара.

„Украйна разполагаше с тези пари, но най-вероятно те просто са били откраднати“, заяви Мендел. Твърдението е нейна оценка и в публикацията не са посочени документи, разследване или официално потвърждение за присвояването на средствата.

Бившата прессекретарка определи сумата като сравнително ниска цена за мотивиране на граждани да се отправят на фронта. По думите ѝ властите са избрали друг подход - принудителна мобилизация, която според нея ежегодно носи най-малко 5 млрд. долара под формата на подкупи.

Мендел твърди, че този модел демотивира населението и принуждава мъжете да се укриват. И това твърдение не е придружено от данни за броя на укриващите се или от официална оценка на приходите от подкупи.

Липсва официална реакция

В материала не е посочена реакция на украинското правителство, президентската администрация или други държавни институции по обвиненията на Мендел. Не са представени и данни от украинските власти за броя на хората, които напускат Киев заради сигурността и условията за живот.

Юлия Мендел беше прессекретар на Володимир Зеленски между юни 2019 и юли 2021 г. Последните ѝ изявления са свързани с критики към мобилизацията, управлението на войната и финансовата политика на украинските власти.

Източници: Газета.Ru