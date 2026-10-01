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Гари Каспаров е бил предупреден, че животът му е в опасност
  Тема: Украйна

Гари Каспаров е бил предупреден, че животът му е в опасност

1 Октомври, 2026 10:50 1 045 48

  • гари каспаров-
  • русия-
  • владимир путин

Литовските и американските служби за сигурност ни информираха, че животът ни е в опасност, каза Каспаров

Гари Каспаров е бил предупреден, че животът му е в опасност - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският опозиционер в изгнание и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров заяви днес, че е бил предупреден от литовските и американските служби за сигурност, че животът му е в опасност, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Каспаров каза, че е получил предупреждение за опасност за живота и на съратника му Иван Тютрин.

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"Новината, че аз и моят дългогодишен сътрудник и съосновател на "Форума на свободна Русия" Иван Тютрин сме в списък с лица, подлежащи на ликвидиране, не е изненада за мен, но въпреки това е шокиращо", пише той.

"Литовските и американските служби за сигурност ни информираха, че животът ни е в опасност и че трябва да вземем предпазни мерки. Аз го направих и ще продължа да го правя", допълни Каспаров.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван Иванов

    5 18 Отговор
    Путин ще го освитка.

    10:51 01.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Путин

    33 14 Отговор
    кого го интересува този руски евреин предал Русия???

    Коментиран от #33

    10:52 01.10.2026

  • 4 Има нещо гнило в запада

    26 10 Отговор
    Ако не беше евреин, никой в "свободните" страни нямаше да е чувал за него.

    10:53 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Левски

    15 13 Отговор
    Русия помогна на турците да ме заловят, понеже бях прозападно настроен!

    10:56 01.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 мдааа

    9 19 Отговор
    Щом си срещо мършата Путин, значе си лош. А как се гордееха с него по комунистическо време, а и след него преди да дойде това келешче на власт и превърна Русия в Руслямска Държава...

    10:58 01.10.2026

  • 14 РистюГрозниииий

    16 6 Отговор
    Да проверява всеки ден под миндера си заПутин този 🐁 като мен.

    10:59 01.10.2026

  • 15 Някой

    13 5 Отговор
    И него ли са решили англичаните да го харижат в полза на разпалване на натируските настроения? Вече го гледахме това с Литвиненко, Скрипал и Навални.

    11:00 01.10.2026

  • 16 Гошо

    13 3 Отговор
    явно украинците имат план да го трепат тоя

    11:01 01.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мдаа...

    13 5 Отговор
    Гари и подобните му почнаха да остават без грантове и сега се опитват да привлекат вниманието на евроатлантическите розАви понита към себе си, белким им подхвърлят някое и друго евро.

    11:03 01.10.2026

  • 19 Тити на Кака

    8 5 Отговор
    Другарят Вайнщайн пак се е възпалил нещо....

    11:04 01.10.2026

  • 20 Даа ...

    6 10 Отговор
    Всичко прогнозирано от Каспаров досега, се е случвало с доста голяма точност.

    „Империята умира. И мисля, че докато сме живи, ще видим края на Руската империя“, каза Гари Каспаров, добавяйки, че не очаква Кремъл да може да поддържа сегашните си граници повече от 10 години. „Хората ме питат: „Искате ли Русия да се разпадне?“ Не става въпрос за това какво искам или не. Това ще се случи“
    в крайна сметка, за да се осигури траен мир, Русия трябва да се промени и, както каза Каспаров: „Победата за Украйна е единственият шанс за промяна в Русия.

    Коментиран от #24, #44

    11:04 01.10.2026

  • 21 Айде, айде

    9 1 Отговор
    Този лилав ли е новия "борец" срещу Путин? Голям криза за личности. Най-накрая ще издигнат Христина Грозева.

    11:09 01.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 оня с коня

    9 3 Отговор
    Гнусен ПРЕДАТЕЛ.

    Коментиран от #30, #35

    11:14 01.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Уффф

    9 4 Отговор
    На кого е нужен този предател!?

    Коментиран от #27

    11:15 01.10.2026

  • 26 Австриеца

    5 2 Отговор
    Храни ционистко куче-да те лае.

    11:18 01.10.2026

  • 27 От 1991-година

    3 2 Отговор

    До коментар #25 от "Уффф":

    Предатели съсипаха страната през 1991 г. и завзеха властта.

    11:20 01.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Хи хи

    4 1 Отговор
    тагаренковци, Путин идва, така казаха американските служби !!Вие изкопахте ли си бункерчета, че да ви издърпаме за ушите от там ??

    11:23 01.10.2026

  • 30 От 1991-година

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Горбачов не а предател, Елцин не е предател, КГБ СССР не е предатели...., виновни някакви инагенти?

    11:23 01.10.2026

  • 31 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ

    3 3 Отговор
    КАТО НИЩО ЩЕ ГО ГРЪМНАТ.

    ПУТИН НЕ ОБИЧА
    НЯКОЙ ДА МУ ВАДИ
    КИРЛИВИТЕ РИЗИ.

    11:27 01.10.2026

  • 32 В шахмата царя като спре да се движи

    3 2 Отговор
    И играта свършва

    11:28 01.10.2026

  • 33 Хахахаха

    3 4 Отговор

    До коментар #3 от "Путин":

    Няма по-голям предател на раша от тупин. Управлението на раша е една организирана престъпна група. Доста голяма организирана престъпна група. Кремълската хунта.

    Коментиран от #39

    11:29 01.10.2026

  • 34 Титак

    3 1 Отговор
    Евреинът Гари Кимович Вайнщайн ....на 12г. си сменя името, може и да даде фира за да обвинят руснаците за това.

    11:29 01.10.2026

  • 35 Торбалан

    1 2 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Не се разбира кого е предал?

    11:30 01.10.2026

  • 36 ПРИГОЖИН

    2 2 Отговор
    Знаем на какво е способен

    Бункерния Плъхок.

    Каспаров да се пази .

    11:30 01.10.2026

  • 37 От 1991-година

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "Всички предатели":

    Има предатели, които са извън обсега на закона , като Горбачов, Елцин, Шеварнадзе и много други.

    11:31 01.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Има закони или няма?

    2 3 Отговор

    До коментар #28 от "Всички предатели":

    Когато президентът нарушава Конституцията и споразуменията, които е подписал, той е върховният предател.

    Коментиран от #41

    11:34 01.10.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Румен Радев е национален предател!

    3 4 Отговор
    "Когато Путин се чувства силен, той не говори за ядрено оръжие, но когато Русия се почувства слаба, започва отново да се говори за атомно оръжие."
    Румен Радев

    Коментиран от #45, #48

    11:36 01.10.2026

  • 43 ?????

    3 2 Отговор
    Уф.
    Спонсорите са го позабравили и решил да напомни за себе си.

    11:38 01.10.2026

  • 44 Аха

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Даа ...":

    За сведение на посрещачите...и на Гари!
    Ако още не сте разбрали - руската империя отдавна я няма...още от 1917 г.!

    11:44 01.10.2026

  • 45 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "Румен Радев е национален предател!":

    Що? Щот ви каза фактите ли?

    11:46 01.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Баце ЕООД

    0 0 Отговор
    Ахахаха, чудат се кого да вербуват за заместник на другия предател, навални

    11:50 01.10.2026

  • 48 Баце ЕООД

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Румен Радев е национален предател!":

    Знаеш как си промениха правилата за използване на ядрените оръжия.

    11:52 01.10.2026