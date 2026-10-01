Гари Каспаров е бил предупреден, че животът му е в опасност

Руският опозиционер в изгнание и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров заяви днес, че е бил предупреден от литовските и американските служби за сигурност, че животът му е в опасност, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Каспаров каза, че е получил предупреждение за опасност за живота и на съратника му Иван Тютрин.

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"Новината, че аз и моят дългогодишен сътрудник и съосновател на "Форума на свободна Русия" Иван Тютрин сме в списък с лица, подлежащи на ликвидиране, не е изненада за мен, но въпреки това е шокиращо", пише той.

"Литовските и американските служби за сигурност ни информираха, че животът ни е в опасност и че трябва да вземем предпазни мерки. Аз го направих и ще продължа да го правя", допълни Каспаров.