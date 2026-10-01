Гари Каспаров е бил предупреден, че животът му е в опасност

Руският опозиционер в изгнание и бивш световен шампион по шахмат Гари Каспаров заяви днес, че е бил предупреден от литовските и американските служби за сигурност, че животът му е в опасност, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Каспаров каза, че е получил предупреждение за опасност за живота и на съратника му Иван Тютрин.
"Новината, че аз и моят дългогодишен сътрудник и съосновател на "Форума на свободна Русия" Иван Тютрин сме в списък с лица, подлежащи на ликвидиране, не е изненада за мен, но въпреки това е шокиращо", пише той.
"Литовските и американските служби за сигурност ни информираха, че животът ни е в опасност и че трябва да вземем предпазни мерки. Аз го направих и ще продължа да го правя", допълни Каспаров.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Иван Иванов
10:51 01.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Путин
Коментиран от #33
10:52 01.10.2026
4 Има нещо гнило в запада
10:53 01.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Левски
10:56 01.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 мдааа
10:58 01.10.2026
14 РистюГрозниииий
10:59 01.10.2026
15 Някой
11:00 01.10.2026
16 Гошо
11:01 01.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мдаа...
11:03 01.10.2026
19 Тити на Кака
11:04 01.10.2026
20 Даа ...
„Империята умира. И мисля, че докато сме живи, ще видим края на Руската империя“, каза Гари Каспаров, добавяйки, че не очаква Кремъл да може да поддържа сегашните си граници повече от 10 години. „Хората ме питат: „Искате ли Русия да се разпадне?“ Не става въпрос за това какво искам или не. Това ще се случи“
в крайна сметка, за да се осигури траен мир, Русия трябва да се промени и, както каза Каспаров: „Победата за Украйна е единственият шанс за промяна в Русия.
Коментиран от #24, #44
11:04 01.10.2026
21 Айде, айде
11:09 01.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 оня с коня
Коментиран от #30, #35
11:14 01.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Уффф
Коментиран от #27
11:15 01.10.2026
26 Австриеца
11:18 01.10.2026
27 От 1991-година
До коментар #25 от "Уффф":Предатели съсипаха страната през 1991 г. и завзеха властта.
11:20 01.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Хи хи
11:23 01.10.2026
30 От 1991-година
До коментар #23 от "оня с коня":Горбачов не а предател, Елцин не е предател, КГБ СССР не е предатели...., виновни някакви инагенти?
11:23 01.10.2026
31 РУСКИТЕ ТЕРОРИСТИ
ПУТИН НЕ ОБИЧА
НЯКОЙ ДА МУ ВАДИ
КИРЛИВИТЕ РИЗИ.
11:27 01.10.2026
32 В шахмата царя като спре да се движи
11:28 01.10.2026
33 Хахахаха
До коментар #3 от "Путин":Няма по-голям предател на раша от тупин. Управлението на раша е една организирана престъпна група. Доста голяма организирана престъпна група. Кремълската хунта.
Коментиран от #39
11:29 01.10.2026
34 Титак
11:29 01.10.2026
35 Торбалан
До коментар #23 от "оня с коня":Не се разбира кого е предал?
11:30 01.10.2026
36 ПРИГОЖИН
Бункерния Плъхок.
Каспаров да се пази .
11:30 01.10.2026
37 От 1991-година
До коментар #28 от "Всички предатели":Има предатели, които са извън обсега на закона , като Горбачов, Елцин, Шеварнадзе и много други.
11:31 01.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Има закони или няма?
До коментар #28 от "Всички предатели":Когато президентът нарушава Конституцията и споразуменията, които е подписал, той е върховният предател.
Коментиран от #41
11:34 01.10.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Румен Радев е национален предател!
Румен Радев
Коментиран от #45, #48
11:36 01.10.2026
43 ?????
Спонсорите са го позабравили и решил да напомни за себе си.
11:38 01.10.2026
44 Аха
До коментар #20 от "Даа ...":За сведение на посрещачите...и на Гари!
Ако още не сте разбрали - руската империя отдавна я няма...още от 1917 г.!
11:44 01.10.2026
45 Хахахаха
До коментар #42 от "Румен Радев е национален предател!":Що? Щот ви каза фактите ли?
11:46 01.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Баце ЕООД
11:50 01.10.2026
48 Баце ЕООД
До коментар #42 от "Румен Радев е национален предател!":Знаеш как си промениха правилата за използване на ядрените оръжия.
11:52 01.10.2026