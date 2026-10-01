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Средната нетна заплата в Черна гора през август възлиза на 1040 евро

Средната нетна заплата в Черна гора през август възлиза на 1040 евро

1 Октомври, 2026 10:39 663 5

  • заплата-
  • черна гора-
  • икономика-
  • подгорица

Средната нетна заплата през август се е увеличила с 2,5 на сто спрямо същия период на миналата година

Средната нетна заплата в Черна гора през август възлиза на 1040 евро - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Средната нетна заплата в Черна гора през август възлиза на 1040 евро, предаде агенция МИНА за БТА. Спрямо месец по-рано се отчита ръст от 0,3 процента.

Според данни на черногорската статистическа служба Монстат средната нетна заплата през август се е увеличила с 2,5 на сто спрямо същия период на миналата година.

Средната брутна заплата в Черна гора е достигнала 1240 евро през август.

"Предвид факта, че спрямо юли потребителските цени са се повишили с 1,2 процента през август, реалните заплати в Черна гора са намалели с 0,9 на сто", се посочва в съобщение за медиите на Монстат.

През август средните нетни заплати са се увеличили в сектори като недвижимите имоти, държавното управление и отбраната (включително задължително социално осигуряване), водоснабдяването и управлението на отпадни води; производството и разпределението на електроенергия, газ и климатизация; финансовите и застрахователните услуги; преработващата промишленост; търговията на едро и дребно и ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт и складиране; хотелиерство и ресторантьорство; здравеопазване и социални дейности.

През същия период средните нетни заплати са намалели в секторите култура, спорт и развлечения, селско, горско и рибно стопанство, информация и комуникации; административни и спомагателни дейности, строителство, професионални, научни и технически дейности, добивна промишленост.


Черна Гора
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Така де

    2 1 Отговор
    Средната нетна заплата в България е около 1220 евро (по официални данни за второто тримесечие на 2026 г.). Средната брутна месечна заплата за същия период е 1444 евро (около 2824 лв.) според данните на Националния статистически институт (НСИ).

    10:50 01.10.2026

  • 2 инфо

    6 0 Отговор
    Минималната работна заплата в Черна гора е в размер на 670 евро бруто (около 600 евро нето) за служители със средно образование и 800 евро нето за висше образование.

    Коментиран от #3

    10:53 01.10.2026

  • 3 Всички

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "инфо":

    Са ни задминали по доходи на Балканите. В Европа отдавна. По цените сме първенци. Производителите продават на по-високи от европейските цени, с най-ниските цени на горива в Европа, а заплатите Африка.

    10:59 01.10.2026

  • 4 Интересно!

    5 0 Отговор
    Средната брутна заплата в Черна гора е 1240 евро. Средната нетна заплата в Черна гора 1040 евро. И колко % са данъците и осигуровките тогава ? А?

    10:59 01.10.2026

  • 5 Колко е средната

    4 1 Отговор
    Пенсия бре? От август ли се акруализира или от януари?

    11:03 01.10.2026