Средната нетна заплата в Черна гора през август възлиза на 1040 евро, предаде агенция МИНА за БТА. Спрямо месец по-рано се отчита ръст от 0,3 процента.
Според данни на черногорската статистическа служба Монстат средната нетна заплата през август се е увеличила с 2,5 на сто спрямо същия период на миналата година.
Средната брутна заплата в Черна гора е достигнала 1240 евро през август.
"Предвид факта, че спрямо юли потребителските цени са се повишили с 1,2 процента през август, реалните заплати в Черна гора са намалели с 0,9 на сто", се посочва в съобщение за медиите на Монстат.
През август средните нетни заплати са се увеличили в сектори като недвижимите имоти, държавното управление и отбраната (включително задължително социално осигуряване), водоснабдяването и управлението на отпадни води; производството и разпределението на електроенергия, газ и климатизация; финансовите и застрахователните услуги; преработващата промишленост; търговията на едро и дребно и ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт и складиране; хотелиерство и ресторантьорство; здравеопазване и социални дейности.
През същия период средните нетни заплати са намалели в секторите култура, спорт и развлечения, селско, горско и рибно стопанство, информация и комуникации; административни и спомагателни дейности, строителство, професионални, научни и технически дейности, добивна промишленост.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Така де
10:50 01.10.2026
2 инфо
Коментиран от #3
10:53 01.10.2026
3 Всички
До коментар #2 от "инфо":Са ни задминали по доходи на Балканите. В Европа отдавна. По цените сме първенци. Производителите продават на по-високи от европейските цени, с най-ниските цени на горива в Европа, а заплатите Африка.
10:59 01.10.2026
4 Интересно!
10:59 01.10.2026
5 Колко е средната
11:03 01.10.2026