Средната нетна заплата в Черна гора през август възлиза на 1040 евро, предаде агенция МИНА за БТА. Спрямо месец по-рано се отчита ръст от 0,3 процента.

Според данни на черногорската статистическа служба Монстат средната нетна заплата през август се е увеличила с 2,5 на сто спрямо същия период на миналата година.

Средната брутна заплата в Черна гора е достигнала 1240 евро през август.

"Предвид факта, че спрямо юли потребителските цени са се повишили с 1,2 процента през август, реалните заплати в Черна гора са намалели с 0,9 на сто", се посочва в съобщение за медиите на Монстат.

През август средните нетни заплати са се увеличили в сектори като недвижимите имоти, държавното управление и отбраната (включително задължително социално осигуряване), водоснабдяването и управлението на отпадни води; производството и разпределението на електроенергия, газ и климатизация; финансовите и застрахователните услуги; преработващата промишленост; търговията на едро и дребно и ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт и складиране; хотелиерство и ресторантьорство; здравеопазване и социални дейности.

През същия период средните нетни заплати са намалели в секторите култура, спорт и развлечения, селско, горско и рибно стопанство, информация и комуникации; административни и спомагателни дейности, строителство, професионални, научни и технически дейности, добивна промишленост.