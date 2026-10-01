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В Ирак започва нова ера: САЩ изтеглиха войските си

В Ирак започва нова ера: САЩ изтеглиха войските си

1 Октомври, 2026 10:09 1 053 20

  • ирак-
  • пентагонът-
  • сащ-
  • коалиция-
  • кюрди-
  • ислямска държава

Иракската армия трудно може да поеме контрола над страната. Растат страховете, че "Ислямска държава" може отново да укрепне

В Ирак започва нова ера: САЩ изтеглиха войските си - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Ирак няма вече американски войски – след повече от 20 години военното присъствие на САЩ в страната приключи днес. Това съобщи Пентагонът.

Последната мисия в Ирак започна през 2014 г. с цел да бъдат изтласкани екстремистите от „Ислямска държава“. Германският Бундесвер също се включи в тази задача. Полевият лагер в Ербил беше вече закрит.

Ирак иска да поеме контрола в свои ръце

Иракският министър-председател Али ал-Заиди обяви, че 1 октомври - денят след оттеглянето на коалиционните сили - ще се чества като Ден на суверенитета. Премиерът говори за нова ера: „С края на мисията на международната коалиция започваме нов етап в отношенията с нашите партньори: от военно сътрудничество към икономическо сътрудничество и сътрудничество в областта на политиката за развитие".

Той отива и още по-далеч с искането в страната да няма други оръжия, освен тези на иракската армия, като заявява, че държавата иска сама да взема решенията за война и мир, и че всички оръжия ще са вече само в ръцете на държавните институции.

Влияния от милиции и мощни съседи

Това обаче все още е само пожелание, коментира АРД и пояснява: в Ирак действат многобройни добре въоръжени милиции, много от които са в тясно сътрудничество с Иран. След като беше свален дългогодишният иракски диктатор Садам Хюсеин, Иран успя да разшири влиянието си в съседната страна. Иран отдавна настоява за пълно изтегляне на американските военни сили от Близкия изток, затова в Техеран изрично поздравиха днешното изтегляне на американците.

„С падането на иракския режим Ирак беше поднесен на иранците на сребърен поднос“, казва йорданският политолог Амер ал-Сабайлех. „Иранците успяха да се превърнат в най-влиятелната сила и дори да определят как да се управлява Ирак.“

Разоръжаването на милициите едва ли ще стане факт

Ръководството в Техеран оказва двойно влияние: чрез пряка намеса в политиката в Багдад и чрез подкрепа на въоръжени милиции. А те изглежда не проявяват особен интерес да предадат оръжията си. Иран и неговите милиции възприемат изтеглянето на американските войски в разгара на сегашната война с Иран като повод за празнуване. Едно разоръжаване на тези милиции изглежда немислимо, отбелязва германската обществена медия.

Иракското правителство е изправено пред големи предизвикателства, смята Алинор Роминоски - бившата американска посланичка в Ирак. „Как ще реагира страната, ако милициите продължат да изпълняват заповеди от Техеран и да атакуват съседите си?“, пита тя. Разоръжаване на милициите няма да има, съгласен е и иракският политически анализатор Саджад Еяд: „Докато войната между САЩ, Израел и Иран ескалира, тези групи няма да се откажат - Иран няма да си позволи да загуби този коз. Докато няма споразумение между САЩ и Иран, е малко вероятно милициите да предадат оръжията си".

Срокът за предаването на оръжията сега бе удължен до лятото на идната година, има и опасения, че ако иракското ръководство реши да наложи решението си по този въпрос, може да се стигне до въоръжен конфликт в Ирак.

Кюрдите са изпълнени с тревога

Напреженията в Ирак се усещат съвсем ясно. А кюрдите са тези, които изпитват особено големи тревоги. Те имат свое автономно самоуправление в северната част на Ирак, което поддържат със собствени въоръжени сили. Ще трябва ли сега и бойците „Пешмерга" да сложат оръжие? И какво ще означава това за мисията срещу терористите от „Ислямска държава" (ИД), които все още поддържат свои спящи клетки в Ирак?

Не само кюрдите се опасяват, че след изтеглянето на американците „Ислямска държава" може отново да укрепне. „Откакто беше обявен срок за изтеглянето на чуждите войски, наблюдаваме нови движения на спящи клетки на ИД", казва пред АРД Серуан Барзани, главнокомандващ на бойците „Пешмерга". Той добавя, че разполага с многобройни информации на разузнаването, които доказват тези твърдения.

Автор: Ана Озиус ARD


Ирак
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    29 1 Отговор
    А от България кога?

    Коментиран от #7

    10:09 01.10.2026

  • 2 Стивън Дарси...

    29 1 Отговор
    И от България трябва.

    Коментиран от #14

    10:12 01.10.2026

  • 3 Щом сащ ги нема

    30 1 Отговор
    Значи там вече всичко, каквото е ценно, е вече ограбено!!!

    10:15 01.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Kaлпазанин

    17 2 Отговор
    Колко петрол и жертви струва новата ера ,за Ирак и колко разселени най вече в Европа ,и някой вярва ли че там ще има мир !!!?????

    Коментиран от #12

    10:23 01.10.2026

  • 7 Има да чакаш

    22 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    България ще я доят, докато от нея нищо не остане. Нито гори, нито води, нито минерали, нито чиста земя. Като стане пустиня както в Ирак, тогава ще си тръгнат.

    Коментиран от #10

    10:23 01.10.2026

  • 8 Путин многоходовия

    15 4 Отговор
    Къде е свободният свят и защо позволява на западните режими да окупират чужди страни???

    Коментиран от #9, #11

    10:25 01.10.2026

  • 9 Манивела

    3 11 Отговор

    До коментар #8 от "Путин многоходовия":

    САЩ казват на матряла по света кой е крив и кой и прав. Дори другатя Пусин слуша и изпълнява като малко паленце.

    10:28 01.10.2026

  • 10 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "Има да чакаш":

    Тебе сигурно яко та ДОЯТ.....

    Коментиран от #19

    10:31 01.10.2026

  • 11 ГОЛЕМ СМЕХ

    2 10 Отговор

    До коментар #8 от "Путин многоходовия":

    Кой ли окупира Украйна......

    10:32 01.10.2026

  • 12 ГОЛЕМ СМЕХ

    1 8 Отговор

    До коментар #6 от "Kaлпазанин":

    Кажи го на Путин за Украйна.....

    Коментиран от #16

    10:33 01.10.2026

  • 13 бай Иван

    12 0 Отговор
    Обраха банките и музеите. Източиха петрол без пари! Е, що да стоят тогава бандюгите?

    10:34 01.10.2026

  • 14 Някой

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Стивън Дарси...":

    Трябва, ама имаме още злато, а там прибраха петрола и златото, и кой откъде е.

    10:34 01.10.2026

  • 15 Хохо Бохо

    12 1 Отговор
    Всъщност Садам беше законно избран, САЩ и НАТО го убиха за да може САЩ да открадне петрола им

    10:35 01.10.2026

  • 16 ФАКТ

    9 1 Отговор

    До коментар #12 от "ГОЛЕМ СМЕХ":

    Украйна е руска, а не израелска земя.

    Коментиран от #20

    10:47 01.10.2026

  • 17 Хе хе...

    4 0 Отговор
    А местните им "съюзници" висяха ли от колесниците на самолетите? Или поне тоя път срама не е чак толкова видим? И оръжие за колко милиарда "подариха" на кюрдите? Щото на талибаните подариха "само" за стотина милиарда.

    10:55 01.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

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