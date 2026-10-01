Червен код за лошо време беше обявен за гръцкия остров Крит, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема", предаде БТА.

Влошаването на атмосферните условия започна в сряда. От днес се очакват силни дъждове и бури. Нестабилното време ще се запази до неделя.

Всички държавни служби са в готовност да реагират заради вероятност от наводнения в райони на остров Крит.

Според метеорологичната прогноза през днешния ден се очакват североизточни ветрове със сила от 8 до 9 степен по скалата на Бофорт в района на Егейско море.