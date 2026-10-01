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Червен код за лошо време беше обявен за гръцкия остров Крит

Червен код за лошо време беше обявен за гръцкия остров Крит

1 Октомври, 2026 09:31 764 0

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Всички държавни служби са в готовност да реагират заради вероятност от наводнения

Червен код за лошо време беше обявен за гръцкия остров Крит - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Червен код за лошо време беше обявен за гръцкия остров Крит, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Прото тема", предаде БТА.

Влошаването на атмосферните условия започна в сряда. От днес се очакват силни дъждове и бури. Нестабилното време ще се запази до неделя.

Всички държавни служби са в готовност да реагират заради вероятност от наводнения в райони на остров Крит.

Според метеорологичната прогноза през днешния ден се очакват североизточни ветрове със сила от 8 до 9 степен по скалата на Бофорт в района на Егейско море.


Гърция
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