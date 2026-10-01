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Божанов: Ще внесем искане до ВСС за документите по скандалите „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красьо Черния“

Божанов: Ще внесем искане до ВСС за документите по скандалите „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красьо Черния“

1 Октомври, 2026 13:26 331 0

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Зам.-председателят на ПГ на ДБ коментира и сигнала до НАП за имотите на Борислав Сарафов

Божанов: Ще внесем искане до ВСС за документите по скандалите „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красьо Черния“ - 1
Кадър Нова Нюз
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В редица публикации и в публични регистри могат да се проследят доста имоти и инвестиции на Борислав Сарафов и на неговото семейство. В журналистически разследвания пък излизат странно високи заплати пак на хора, свързани с него, от неговото семейство, към фирми, които са имали през годините политическа протекция. Сигналът е 10 страници, изложен с подробности, за да може да се установи Сарафов и неговото семейство могат ли да докажат доходи, с които са извършвали тези инвестиции и покупки. Това заяви в предаването "Твоят ден" зам.-председателят на ПГ на "Демократична България" Божидар Божанов относно сигнала за проверка по отношение на авоарите на бившия и.ф. главен прокурор.

"Това е изключително важно, не просто за да кажем, че на Сарафов нещо не му е наред, а за да се установят механизмите за влияние в съдебната власт, защото Сарафов беше на върха ѝ. За да може някой политически да му спуска команди кой да бъде ударен или на кого да се сложи чадър, трябва да има някаква насрещна престация. Това понякога са компромати, понякога са пари или имущество", заяви Божанов.

По думите му в момента в професионалната квота на ВСС има залог чие лоби ще надделее и кой ще си осигури повече членове. "Едното лоби е това около Сарафов, зад който стои ДПС", каза той.

"Възнамеряваме да внесем искане и до двете колегии на ВСС да предоставят всички документи, свързани със скандалите с „Нотариуса“, „Осемте джуджета“ и „Красьо Черния“, което да ни информира дали някой от кандидатите има пряка или косвена свързаност с тези брокери на влияние в съдебната власт", обяви Божанов.

"ВСС на нас, като народни представители - мен и Надежда Йорданова - ни отказа предоставяне на тези данни в цялост. Ще ги предостави със заличени лични данни, което е малко безсмислено, така че ще настояваме комисията в рамките на процедурата по избор да предостави тези документи", посочи той.

Прочитът на политиците за убийството на Илиян Филипов в Пловдив

"Нищо не стана ясно от изслушването, което се проведе. Никаква информация не ни беше предоставена извън това, което вече е публично известно. Моят въпрос към министъра беше ще поиска ли разрешение от наблюдаващия прокурор, за да може да оповести повече информация, за да видим на какви доказателства стъпва МВР. Каза, че е твърде рано да се иска такова разрешение, така че на практика ние нищо не научихме днес", заяви Божанов по отношение на изслушването на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пред депутатите в парламента.

Попитан за убийството на бизнесмена Илиян Филипов в Пловдив, народният представител от ДБ каза: "Интерпретации могат да се правят, като има достатъчно факти. Действително има основание да се търси поръчител. Това беше и вторият ми въпрос към министъра - доколко надълбоко са склонни да стигнат, дали просто бизнес кръгове в Пловдив, дали подземният свят, занимаващ се с наркотрафик, включително хора от обкръжението на Таки, дали техни политически покровители. Всичко това обаче са допускания. Без реалната оперативна информация няма как да правим заключение. Важно е да се стигне до край, да се изследва хипотезата за поръчителство и да се види това убийство има ли политически елемент, или е изцяло битовo".

Има данни, че задържаният за смъртта на Илиян Филипов се занимава с поръчкови убийства

Ракията и данъчните предложения

Зам.-председателят на ПГ на ДБ коментира още, че увеличение на данъците не би трябвало да има. "Ако има свръхпечалби, то задължително трябва да се погледне към "Лукойл", каза той.

Гълъб Донев: Никой няма да ходи по къщите и да търси домашна ракия, законопроектът ще бъде преработен

Що се отнася до спорното предложение за промяна в Закона за акцизите Божанов заяви: "Ние не просто няма да подкрепим това, а внесохме вчера законопроект, с който да либерализираме още режима за варене на домашна ракия. Както е в развитите страни, малки производители да могат не само да подаряват, а в малки количества, след платен акциз, и да продават ракия".


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