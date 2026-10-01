Сергей и Юлия Скрипал днес: живот в пълна тайна

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Пейката край търговския център „Молтингс“ в Солсбъри остава последното място, на което Сергей и Юлия Скрипал са видени публично. На 4 март 2018 г. баща и дъщеря са открити в безсъзнание след контакт с нервнопаралитичен агент от групата новичок. И двамата оцеляват, но след изписването им животът им изчезва от публичното пространство.

И двамата са живи, но местонахождението им е тайна

Юлия Скрипал напуска болницата на 9 април 2018 г., а Сергей е изписан на 18 май. Британските власти съобщават, че след това двамата са отведени на сигурно място. Оттогава не е публикувана потвърдена информация къде живеят, с какви имена са или какво е актуалното им здравословно състояние.

Публикации на Би Би Си и „Гардиън“ през 2026 г. потвърждават единствено, че Сергей и Юлия не са се върнали в къщата в Солсбъри. Имотът, на чиято входна дръжка според разследването е бил нанесен новичок, е бил обеззаразен и ремонтиран. През юни 2026 г. той беше обявен за продажба чрез схема за споделена собственост. Цената за 30 процента от дома е 114 000 британски лири.

Продажбата на къщата е най-видимият нов детайл около живота на двамата, но не дава отговор къде се намират те. Британските власти не са обявявали дали са получили нови самоличности, нито дали живеят във Великобритания или в друга държава.

Последните публични думи на Юлия са от 2018 г.

След излизането си от болницата Юлия направи кратко изявление, разпространено от британските власти. В него тя казва: „Най-важното е, че съм в безопасност и се чувствам все по-добре“, като допълва, че възстановяването е бавно и болезнено и че иска да се грижи за баща си.

Това остава последното потвърдено публично изявление на Юлия. Сергей Скрипал не е давал публично интервю след отравянето. Няма и потвърдена снимка или публична поява на някого от двамата през следващите години.

Случаят остана част от британското разследване

В края на 2025 г. приключи публичното разследване на смъртта на Доун Стърджис, която беше изложена на същия тип нервнопаралитичен агент няколко месеца след нападението срещу Скрипал. Докладът разглежда операцията в Солсбъри и последвалото разпространение на веществото в района.

Британското правителство заяви, че разследването е установило отговорност на руското военно разузнаване и че Владимир Путин лично е разрешил операцията. Москва отхвърля обвиненията за участие в отравянето.

Британският министър на вътрешните работи Шабана Махмуд заяви, че „използването на новичок в Солсбъри беше атака не само срещу отделни хора, но и срещу страната ни и ценностите ни“. За Сергей и Юлия обаче най-съществената последица остава личната сигурност: те оцеляха, но от повече от осем години живеят далеч от публичността, без потвърдени данни за мястото, имената и ежедневието си.

Източници: Би Би Си, Гардиън