Номинираният за посланик на САЩ в София: България е ключов съюзник за гарантирането на сигурността в Черноморския регион

България е ключов съюзник за гарантирането на сигурността в Черноморския регион, заяви Дъглас Холдър, номиниран за посланик на САЩ в България, в изявление пред Комисията по външни отношения на американския Сенат, която го изслуша вчера във Вашингтон, предаде БТА.

„Ако бъда утвърден за посланик в България, сред основните ми приоритети ще бъдат защитата на американските граждани и отстояването на американските интереси“, заяви Холдър. Той припомни, че САЩ и България са установили дипломатически отношения през 1903 г. и каза, че ще работи за укрепване на двустранните отношения, за икономически растеж и за разширяване на връзките между хората в двете страни.

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Холдър отбеляза, че като член на НАТО България е увеличила средствата за колективната отбрана и през 2025 г. е изразходвала за отбрана над 2% от брутния си вътрешен продукт. По думите му разположението на страната на Черно море я прави ключов съюзник за сигурността на региона. Той изрази намерение, ако бъде утвърден, да работи с българските власти за задълбочаване на сътрудничеството в отбраната и за изпълнение до 2035 г. на ангажиментите, поети на срещата на върха на НАТО в Хага.

Друг приоритет за Холдър ще бъде икономическата дипломация. „Съединените щати и България имат силни икономически отношения, но можем да подобрим търговските връзки, особено в енергийния сектор, изкуствения интелект и критичните полезни изкопаеми“, заяви той. Номинираният за посланик добави, че ще насърчава американския износ и българските инвестиции в САЩ с цел създаване на работни места и икономически възможности за американските работници.

В изявлението си Холдър посочи още, че натрупаният от него през последните три десетилетия опит в бизнеса, обществената служба и работата с местни общности го е подготвил за дипломатическия пост. Той е работил в частния сектор, бил е член на Камарата на представителите на щата Флорида, а впоследствие е консултирал компании и организации в щата. Сенатски комитет по външни отношения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати номинацията на Холдър в Сената на 1 юни. Според официалното съобщение на Белия дом Холдър е номиниран за извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България.

В момента американското посолство в София се оглавява от временно управляващия Х. Мартин Макдауъл. Преди него посланик на САЩ в България беше Кенет Мертен.