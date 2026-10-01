Номинираният за посланик на САЩ в София: България е ключов съюзник за гарантирането на сигурността в Черноморския регион

България е ключов съюзник за гарантирането на сигурността в Черноморския регион, заяви Дъглас Холдър, номиниран за посланик на САЩ в България, в изявление пред Комисията по външни отношения на американския Сенат, която го изслуша вчера във Вашингтон, предаде БТА.
„Ако бъда утвърден за посланик в България, сред основните ми приоритети ще бъдат защитата на американските граждани и отстояването на американските интереси“, заяви Холдър. Той припомни, че САЩ и България са установили дипломатически отношения през 1903 г. и каза, че ще работи за укрепване на двустранните отношения, за икономически растеж и за разширяване на връзките между хората в двете страни.
Холдър отбеляза, че като член на НАТО България е увеличила средствата за колективната отбрана и през 2025 г. е изразходвала за отбрана над 2% от брутния си вътрешен продукт. По думите му разположението на страната на Черно море я прави ключов съюзник за сигурността на региона. Той изрази намерение, ако бъде утвърден, да работи с българските власти за задълбочаване на сътрудничеството в отбраната и за изпълнение до 2035 г. на ангажиментите, поети на срещата на върха на НАТО в Хага.
Друг приоритет за Холдър ще бъде икономическата дипломация. „Съединените щати и България имат силни икономически отношения, но можем да подобрим търговските връзки, особено в енергийния сектор, изкуствения интелект и критичните полезни изкопаеми“, заяви той. Номинираният за посланик добави, че ще насърчава американския износ и българските инвестиции в САЩ с цел създаване на работни места и икономически възможности за американските работници.
В изявлението си Холдър посочи още, че натрупаният от него през последните три десетилетия опит в бизнеса, обществената служба и работата с местни общности го е подготвил за дипломатическия пост. Той е работил в частния сектор, бил е член на Камарата на представителите на щата Флорида, а впоследствие е консултирал компании и организации в щата. Сенатски комитет по външни отношения.
Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати номинацията на Холдър в Сената на 1 юни. Според официалното съобщение на Белия дом Холдър е номиниран за извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България.
В момента американското посолство в София се оглавява от временно управляващия Х. Мартин Макдауъл. Преди него посланик на САЩ в България беше Кенет Мертен.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #5, #28, #34, #48
12:12 01.10.2026
2 Шмекер cKoneйкин празнодумеца
По време на изслушването си пред Комисията по външни отношения към Сената на САЩ, провело се в края на септември и началото на октомври 2026 г., Холдър очерта подкрепата за Украйна и сигурността в Черноморския регион като едни от водещите си приоритети за бъдещата си мисия в София.
Ключовите акценти в позицията му, свързани с войната, включват:
• Продължаване на помощта: Пред американските сенатори Холдър заяви изричното си намерение да разговаря с българските власти за продължаване на помощта за Украйна.
• Стратегическото значение на България: Той подчерта ключовата роля на България на източния фланг на НАТО и Черно море за гарантиране на регионалната сигурност на фона на конфликта.
• Засилване на отбраната: Холдър акцентира върху необходимостта от задълбочаване на военното сътрудничество и модернизацията на отбраната, подкрепяйки дългосрочните цели за увеличаване на разходите за отбрана на съюзниците в Алианса.
Коментиран от #8
12:12 01.10.2026
3 Хи хи
Коментиран от #7, #11, #18, #21, #55
12:15 01.10.2026
4 Черната Перла
Коментиран от #53
12:22 01.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Факти
12:22 01.10.2026
7 Дрън, дрън съветски чугун
До коментар #3 от "Хи хи":В момента визите са 10-годишни и подновяването е изключително бързо.
Само ей такива съветски зомбита като румен петков са им проблем визите, че не го пускат.
Коментиран от #36, #51
12:22 01.10.2026
8 Тролей
До коментар #2 от "Шмекер cKoneйкин празнодумеца":Стига си преписвал глупости от нетя, мисирките за какво са?
12:23 01.10.2026
9 Год блес сащ мощ инсола
Коментиран от #15
12:24 01.10.2026
10 Номинираният за посланик на САЩ в София
Коментиран от #65
12:24 01.10.2026
11 Дж.Роб.Бидон
До коментар #3 от "Хи хи":защо ви трябват нашите визи? не са ли ви достатъчни мънистата, които ви дадохме?
12:24 01.10.2026
12 Артилерист
Коментиран от #17
12:24 01.10.2026
13 Kухоглава копейка
12:24 01.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Лакеите на Пентагона
До коментар #9 от "Год блес сащ мощ инсола":"братският" ни безвизов крадец-окупатор ??
12:26 01.10.2026
16 Артилерист
12:27 01.10.2026
17 Никарагуа
До коментар #12 от "Артилерист":Кой тоз Хондурас?
12:27 01.10.2026
18 Не съм ел Техник но
До коментар #3 от "Хи хи":шъ тъ СВЕТНА------- ПРОДАДОХМЕ ВИЗАНТИЙЦИТЕ- ПРОДАДОХМЕ ОСМАНЦИТЕ ---ПРОДАДОХМЕ СССР -ПРОДАДОХМЕ И ЕУ -ЩЕ ПРОДАДЕМ И КАУБОИТЕ
12:28 01.10.2026
19 Дъглас Холдър
12:30 01.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дудов
12:31 01.10.2026
23 Гумен кРадев Решетников 💩
12:31 01.10.2026
24 Дъглас Холдър блабла и
12:31 01.10.2026
25 ИМАТ ОПИТ
До коментар #20 от "По-лошо":С ОРАНЖЕВ АГЕНТ ОТ ВИЕТНАМ
12:32 01.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Ковача
Коментиран от #31
12:34 01.10.2026
28 Христо
До коментар #1 от "честен ционист":България е на Ротшилдите и Израел, а не на Пусин и Коня.
12:35 01.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Дъглас Холдър блабла и
12:39 01.10.2026
31 Е-ВАЧА
До коментар #27 от "Ковача":ДА АМА ДЕМОКРАТИЧНИ
12:39 01.10.2026
32 Мисит
12:40 01.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Боруна Лом
До коментар #1 от "честен ционист":ВЯРА НА КРАВАР --- НИКОГА! ТЕ СА ХИЩНИЦИ
12:41 01.10.2026
35 Дъртанян
12:42 01.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Укротрол с рак
12:43 01.10.2026
39 Може ли да пее
12:43 01.10.2026
40 Може ли да пее а?
12:45 01.10.2026
41 То на Козяк
12:46 01.10.2026
42 Излъгали са го
12:48 01.10.2026
43 гост
12:49 01.10.2026
44 Руска подлога русофили
12:49 01.10.2026
45 Нещо лошо е направил
12:50 01.10.2026
46 Честито
Коментиран от #57
12:50 01.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 все се бъркам
До коментар #1 от "честен ционист":каква беше разликата..
Да оперем пешкира или да оберем парасата..
12:51 01.10.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Цомчо
12:54 01.10.2026
51 Хи хи
До коментар #7 от "Дрън, дрън съветски чугун":И като не са ти проблем визите, що по време на комунизма ревахте срещу визите ??!! А сега не ревеш срещу американските визи ! Тва се нарича двоен стандарт !!
12:54 01.10.2026
52 Поне ще е в журито
12:55 01.10.2026
53 Ракетите им стигат до Черно море
До коментар #4 от "Черната Перла":и от Средиземно, където гъмжи от натовски кораби и подводници.
12:56 01.10.2026
54 Ненко Балканчето
12:57 01.10.2026
55 Защото Турция
До коментар #3 от "Хи хи":забрани преминаването на военни кораби през Дарданелите и Босфора
Коментиран от #60
12:57 01.10.2026
56 Направо да си закриват посолството
12:57 01.10.2026
57 Ненко Балканчето
До коментар #46 от "Честито":И аз съм стрелец. Прадядо ми е убил Ботев.
12:58 01.10.2026
58 Дежавю
12:58 01.10.2026
59 Р. Радев
12:59 01.10.2026
60 Хи хи
До коментар #55 от "Защото Турция":Алоооооооуууууу, аз ти говоря за Американските визи, не Турция !!!!!!
12:59 01.10.2026
61 На кражбата и пиратството
13:00 01.10.2026
62 оти да се лажеме?
13:10 01.10.2026
63 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
за да си помислят слугите, че от тях нещо зависи...
13:12 01.10.2026
64 Чета с презател
13:13 01.10.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Бай Пешо моториста
13:31 01.10.2026
67 Констатация
Коментиран от #68
13:44 01.10.2026
68 оня с коня
До коментар #67 от "Констатация":А какво очакваш да ти каже един Посланик,след като В ЦЕЛИЯ СВЯТ задача ном.1 на посланиците е да защитават правата на Гражданите си?Ма тва са основни положения и не е необходимо човек да има Образование по-високо от "Забавачка" за да ги знае бе?!
13:53 01.10.2026