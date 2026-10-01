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Номинираният за посланик на САЩ в София: България е ключов съюзник за гарантирането на сигурността в Черноморския регион
  Тема: Украйна

Номинираният за посланик на САЩ в София: България е ключов съюзник за гарантирането на сигурността в Черноморския регион

1 Октомври, 2026 12:06 858 68

  • нато-
  • българия-
  • сащ-
  • дъглас холдър-
  • американско посолство

Съединените щати и България имат силни икономически отношения, но можем да подобрим търговските връзки, заяви Холдър

Номинираният за посланик на САЩ в София: България е ключов съюзник за гарантирането на сигурността в Черноморския регион - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е ключов съюзник за гарантирането на сигурността в Черноморския регион, заяви Дъглас Холдър, номиниран за посланик на САЩ в България, в изявление пред Комисията по външни отношения на американския Сенат, която го изслуша вчера във Вашингтон, предаде БТА.

„Ако бъда утвърден за посланик в България, сред основните ми приоритети ще бъдат защитата на американските граждани и отстояването на американските интереси“, заяви Холдър. Той припомни, че САЩ и България са установили дипломатически отношения през 1903 г. и каза, че ще работи за укрепване на двустранните отношения, за икономически растеж и за разширяване на връзките между хората в двете страни.

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Холдър отбеляза, че като член на НАТО България е увеличила средствата за колективната отбрана и през 2025 г. е изразходвала за отбрана над 2% от брутния си вътрешен продукт. По думите му разположението на страната на Черно море я прави ключов съюзник за сигурността на региона. Той изрази намерение, ако бъде утвърден, да работи с българските власти за задълбочаване на сътрудничеството в отбраната и за изпълнение до 2035 г. на ангажиментите, поети на срещата на върха на НАТО в Хага.

Друг приоритет за Холдър ще бъде икономическата дипломация. „Съединените щати и България имат силни икономически отношения, но можем да подобрим търговските връзки, особено в енергийния сектор, изкуствения интелект и критичните полезни изкопаеми“, заяви той. Номинираният за посланик добави, че ще насърчава американския износ и българските инвестиции в САЩ с цел създаване на работни места и икономически възможности за американските работници.

В изявлението си Холдър посочи още, че натрупаният от него през последните три десетилетия опит в бизнеса, обществената служба и работата с местни общности го е подготвил за дипломатическия пост. Той е работил в частния сектор, бил е член на Камарата на представителите на щата Флорида, а впоследствие е консултирал компании и организации в щата. Сенатски комитет по външни отношения.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп изпрати номинацията на Холдър в Сената на 1 юни. Според официалното съобщение на Белия дом Холдър е номиниран за извънреден и пълномощен посланик на САЩ в България.

В момента американското посолство в София се оглавява от временно управляващия Х. Мартин Макдауъл. Преди него посланик на САЩ в България беше Кенет Мертен.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    7 12 Отговор
    Дъги ми се види разбран човек, веселяк. Бързо ще ареса ракията.

    Коментиран от #5, #28, #34, #48

    12:12 01.10.2026

  • 2 Шмекер cKoneйкин празнодумеца

    5 12 Отговор
    Дъглас Холдър изразява категорична подкрепа за Украйна в контекста на руската военна агресия.
    По време на изслушването си пред Комисията по външни отношения към Сената на САЩ, провело се в края на септември и началото на октомври 2026 г., Холдър очерта подкрепата за Украйна и сигурността в Черноморския регион като едни от водещите си приоритети за бъдещата си мисия в София.
    Ключовите акценти в позицията му, свързани с войната, включват:
    • Продължаване на помощта: Пред американските сенатори Холдър заяви изричното си намерение да разговаря с българските власти за продължаване на помощта за Украйна.
    • Стратегическото значение на България: Той подчерта ключовата роля на България на източния фланг на НАТО и Черно море за гарантиране на регионалната сигурност на фона на конфликта.
    • Засилване на отбраната: Холдър акцентира върху необходимостта от задълбочаване на военното сътрудничество и модернизацията на отбраната, подкрепяйки дългосрочните цели за увеличаване на разходите за отбрана на съюзниците в Алианса.

    Коментиран от #8

    12:12 01.10.2026

  • 3 Хи хи

    23 0 Отговор
    И като сме големи приятели що не отмениха американските визи ??!!

    Коментиран от #7, #11, #18, #21, #55

    12:15 01.10.2026

  • 4 Черната Перла

    14 1 Отговор
    Да обаче, американските кораби не смеят да влизат в черно море напоследък.

    Коментиран от #53

    12:22 01.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти

    28 5 Отговор
    Новия генерал- губернатор на колонията България!

    12:22 01.10.2026

  • 7 Дрън, дрън съветски чугун

    5 25 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи":

    В момента визите са 10-годишни и подновяването е изключително бързо.
    Само ей такива съветски зомбита като румен петков са им проблем визите, че не го пускат.

    Коментиран от #36, #51

    12:22 01.10.2026

  • 8 Тролей

    11 3 Отговор

    До коментар #2 от "Шмекер cKoneйкин празнодумеца":

    Стига си преписвал глупости от нетя, мисирките за какво са?

    12:23 01.10.2026

  • 9 Год блес сащ мощ инсола

    4 26 Отговор
    Сащ спасиха бг от руското робство,да живее братския американски народ

    Коментиран от #15

    12:24 01.10.2026

  • 10 Номинираният за посланик на САЩ в София

    16 2 Отговор
    няма абсолютно никакъв предишен опит като кариерен дипломат във Външната служба на САЩ ! Смехотворна е ситуацията впрочем

    Коментиран от #65

    12:24 01.10.2026

  • 11 Дж.Роб.Бидон

    13 1 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи":

    защо ви трябват нашите визи? не са ли ви достатъчни мънистата, които ви дадохме?

    12:24 01.10.2026

  • 12 Артилерист

    14 4 Отговор
    Хондурас съвсем открито и дори цинично го е казал, че ще защитава интересите на САЩ и ще настоява коловията България да си дава последните центове, инвестирайки в разкриване на нови работни места за американците, както и да плащаме да ни внасят генномодифицираните си боклуци. Обърнете внимание, новият посланик на САЩ не казва, че ще съдейства за внос на български стоки в САЩ, ами да правим ИНВЕСТИЦИИ, тоест да им внасяме ПАРИ, щото те да си развиват бизнеси. Ама инък щели да ни да ни пазят! Дано не е както опазиха Кипър...

    Коментиран от #17

    12:24 01.10.2026

  • 13 Kухоглава копейка

    4 9 Отговор
    На нас какъв ни е кяра?

    12:24 01.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Лакеите на Пентагона

    20 4 Отговор

    До коментар #9 от "Год блес сащ мощ инсола":

    "братският" ни безвизов крадец-окупатор ??

    12:26 01.10.2026

  • 16 Артилерист

    8 1 Отговор
    Става дума за ХОЛДЪР, но моят автоматичен коректор го е поправил на Хондурас. Сори...

    12:27 01.10.2026

  • 17 Никарагуа

    2 3 Отговор

    До коментар #12 от "Артилерист":

    Кой тоз Хондурас?

    12:27 01.10.2026

  • 18 Не съм ел Техник но

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи":

    шъ тъ СВЕТНА------- ПРОДАДОХМЕ ВИЗАНТИЙЦИТЕ- ПРОДАДОХМЕ ОСМАНЦИТЕ ---ПРОДАДОХМЕ СССР -ПРОДАДОХМЕ И ЕУ -ЩЕ ПРОДАДЕМ И КАУБОИТЕ

    12:28 01.10.2026

  • 19 Дъглас Холдър

    9 1 Отговор
    "Черноморския регион" вероятно и на картинка не го е виждал даже..

    12:30 01.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дудов

    16 1 Отговор
    Умрях си от смях."България е ключов съюзник за гарантирането на сигурността в Черноморския регион".

    12:31 01.10.2026

  • 23 Гумен кРадев Решетников 💩

    3 8 Отговор
    Няма значение кой е, важното е да набива празната манерка на шматkaта кРадев !

    12:31 01.10.2026

  • 24 Дъглас Холдър блабла и

    4 3 Отговор
    Кандидатът заяви, че планира да води разговори с българското правителство относно важността на продължаването на подкрепата за Украйна.

    12:31 01.10.2026

  • 25 ИМАТ ОПИТ

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "По-лошо":

    С ОРАНЖЕВ АГЕНТ ОТ ВИЕТНАМ

    12:32 01.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ковача

    10 3 Отговор
    Единствената сигурност,както и единственото сигурно от българска страна е,че навсякъде по Черноморието плуват айна.Толкова за сигурността по Черното море.

    Коментиран от #31

    12:34 01.10.2026

  • 28 Христо

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    България е на Ротшилдите и Израел, а не на Пусин и Коня.

    12:35 01.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Дъглас Холдър блабла и

    6 0 Отговор
    кандидатира се за сенатор в щата Флорида цели 4 години преди изборите през 2018 г., но изгуби още на партийните избори. "лобист и с опит за кратко като конгресмен" ....

    12:39 01.10.2026

  • 31 Е-ВАЧА

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Ковача":

    ДА АМА ДЕМОКРАТИЧНИ

    12:39 01.10.2026

  • 32 Мисит

    9 1 Отговор
    Голем смех,,!,, Номинирания за губернатор на територията. Командват ни ,от посолството,,,Киро,бе непрозорлив (не е точната дума!) да го каже гласно,,,,,,,,естественно бе изритан в ,,,вегетативна орбита,,,,

    12:40 01.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Боруна Лом

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    ВЯРА НА КРАВАР --- НИКОГА! ТЕ СА ХИЩНИЦИ

    12:41 01.10.2026

  • 35 Дъртанян

    3 0 Отговор
    Ква подкрепа бе,има си финансови пазари

    12:42 01.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Укротрол с рак

    7 0 Отговор
    Този най-накрая ще вкара България във война с Русия и всички, които подкрепяте Русия тука ще ви пратят на фронта.

    12:43 01.10.2026

  • 39 Може ли да пее

    6 0 Отговор
    И танцува поне тоя? Някоя кюрдка нямаше ли?

    12:43 01.10.2026

  • 40 Може ли да пее а?

    4 0 Отговор
    До вчера коли на старо бил продавал

    12:45 01.10.2026

  • 41 То на Козяк

    3 0 Отговор
    Не е много сигурна хавата. Тоя са го прецакали яко

    12:46 01.10.2026

  • 42 Излъгали са го

    4 0 Отговор
    Никакъв "ключов съюзник" в нищо не сме им

    12:48 01.10.2026

  • 43 гост

    5 1 Отговор
    Моля, престанете с тези визи. Не разбрахте ли, че българите не са добре дошли в Щатите години наред и това е много малко вероятно да се промени. Престанете да се самоунижавате и да се молите!

    12:49 01.10.2026

  • 44 Руска подлога русофили

    3 2 Отговор
    Сащ вардят бг от руския терорист,иначе раша щяха да дойдат да освободи анклава си варна от бълхарскии нацики

    12:49 01.10.2026

  • 45 Нещо лошо е направил

    2 0 Отговор
    Че да го накажат така

    12:50 01.10.2026

  • 46 Честито

    0 4 Отговор
    Ще хвърчат петолъчки,посланика е в асоциацията на стрелците в сащ

    Коментиран от #57

    12:50 01.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 все се бъркам

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    каква беше разликата..
    Да оперем пешкира или да оберем парасата..

    12:51 01.10.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Цомчо

    2 1 Отговор
    Що никой не пита за визи за пРосия?

    12:54 01.10.2026

  • 51 Хи хи

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Дрън, дрън съветски чугун":

    И като не са ти проблем визите, що по време на комунизма ревахте срещу визите ??!! А сега не ревеш срещу американските визи ! Тва се нарича двоен стандарт !!

    12:54 01.10.2026

  • 52 Поне ще е в журито

    3 0 Отговор
    На Евровизия

    12:55 01.10.2026

  • 53 Ракетите им стигат до Черно море

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Черната Перла":

    и от Средиземно, където гъмжи от натовски кораби и подводници.

    12:56 01.10.2026

  • 54 Ненко Балканчето

    2 0 Отговор
    Най-сетне. Бях се отчаял вече, че ще останем без посланик.

    12:57 01.10.2026

  • 55 Защото Турция

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хи хи":

    забрани преминаването на военни кораби през Дарданелите и Босфора

    Коментиран от #60

    12:57 01.10.2026

  • 56 Направо да си закриват посолството

    4 0 Отговор
    Никаква полза нямаме от него. И те, и Израел !

    12:57 01.10.2026

  • 57 Ненко Балканчето

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Честито":

    И аз съм стрелец. Прадядо ми е убил Ботев.

    12:58 01.10.2026

  • 58 Дежавю

    2 0 Отговор
    Ключов съюзник както по времето на втората СВ предполагам и крайния резултат ще е същия!

    12:58 01.10.2026

  • 59 Р. Радев

    3 4 Отговор
    Абе кoпейки, абе йoрдечета нaивни, русия е 404! Тя ще бъде унищожена, защото фактически вече е унищожена като икономика и държавност! Слава Украине! Хероям слава!

    12:59 01.10.2026

  • 60 Хи хи

    0 0 Отговор

    До коментар #55 от "Защото Турция":

    Алоооооооуууууу, аз ти говоря за Американските визи, не Турция !!!!!!

    12:59 01.10.2026

  • 61 На кражбата и пиратството

    2 0 Отговор
    Вече и викат "икономическа дипломация"

    13:00 01.10.2026

  • 62 оти да се лажеме?

    2 1 Отговор
    Тръмп вече сериозно играе "Донка" (вид игра с карти) на ЕС с надеждата да предотврати оформянето на още един сериозен конкурент на САЩ, но няма да го огрее. Както е започнал по скоро като Путин ще докара САЩ до разпад, отколкото трайно да подкопае основите на Европа и останалия свят който наивно се надява да подчини.

    13:10 01.10.2026

  • 63 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    2 1 Отговор
    Краварите много обичат да се подмазват,
    за да си помислят слугите, че от тях нещо зависи...

    13:12 01.10.2026

  • 64 Чета с презател

    1 0 Отговор
    А бе ние все бяхме ключови съюзници с Хитлер, със СССР........

    13:13 01.10.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Бай Пешо моториста

    1 0 Отговор
    Баба Меца хванала заяка и го пита: Заьо, ти скебеш ли се?

    13:31 01.10.2026

  • 67 Констатация

    1 0 Отговор
    """"" „Ако бъда утвърден за посланик в България, сред основните ми приоритети ще бъдат защитата на американските граждани и отстояването на американските интереси“, заяви Холдър. """""""" ---------- Упс....!!! Чилякъ ви го каза в прав текст, без заобикалки!!!! Те съ Шерифъ, ние сме индианците!!! -)))

    Коментиран от #68

    13:44 01.10.2026

  • 68 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #67 от "Констатация":

    А какво очакваш да ти каже един Посланик,след като В ЦЕЛИЯ СВЯТ задача ном.1 на посланиците е да защитават правата на Гражданите си?Ма тва са основни положения и не е необходимо човек да има Образование по-високо от "Забавачка" за да ги знае бе?!

    13:53 01.10.2026