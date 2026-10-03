Тръмп се отказа от забрана за износ на дизел от САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон няма да въвежда забрана за износ на дизелово гориво. Изявлението дойде часове след като страните от Г-7 се договориха да освободят до 100 млн. барела дизел и суров петрол от стратегическите си резерви.

„Няма да въвеждаме забрана за износ“, каза Тръмп пред журналисти. На въпрос дали мярката вече е официално отпаднала, той отговори, че САЩ „никога не са възнамерявали“ да я прилагат.

Г-7 ще освободи гориво от резервите

Според решението на Г-7 координираното освобождаване на запасите ще бъде проведено чрез Международната агенция по енергетика. Процесът трябва да започне незабавно и да продължи четири месеца, като значително количество дизел се очаква да бъде пуснато на пазара през първите 20 дни.

В съвместното решение държавите са поели и ангажимент да не налагат ограничения върху износа на енергийни продукти помежду си. Мярката е насочена към увеличаване на предлагането на пазара на фона на рязкото поскъпване на горивата.

Вашингтон обсъждаше ограничението дни наред

Само ден преди да обяви отказа от забрана, Тръмп заяви, че разглежда възможността за ограничаване на износа на дизел. Той посочи, че обсъжда мярката с министъра на енергетиката Крис Райт и министъра на вътрешните работи Дъглас Бъргам.

Американският президент тогава предупреди, че ограничението може да понижи цените на дизела, но да доведе до поскъпване на бензина и други стоки. Министърът на енергетиката Крис Райт също заяви, че пълната забрана може да има нежелани последици за други горива.

Европейският съюз отхвърли възможността за американска забрана и заяви, че тя няма да бъде полезна за нито една от страните. След решението на Г-7 Тръмп обяви, че Европа разполага със значителни количества дизел и ще допринесе за увеличаването на световното предлагане.

Източници: Ройтерс, РБК