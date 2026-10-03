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Киев отрече евакуация на западни посолства от града
  Тема: Украйна

Киев отрече евакуация на западни посолства от града

3 Октомври, 2026 04:12, обновена 3 Октомври, 2026 04:14 544 5

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  • руски атаки

Украинското външно министерство заяви, че не е получавало подобни уведомления. The Guardian съобщи за резервни планове при нови руски удари.

Киев отрече евакуация на западни посолства от града - 1
Георги Тихий, Снимка: МВнР на Украйна
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинското Министерство на външните работи отрече информацията, че западни посолства подготвят преместване от Киев заради руските атаки. Говорителят на ведомството Георги Тихий заяви, че Украйна не е получавала официални искания или съобщения от чужди дипломатически мисии за евакуация или преместване.

„Не знам откъде някои чуждестранни издания са получили тази информация. Към този момент в МВнР не сме получавали подобни искания или съобщения от чужди дипломатически мисии за планове да се преместят някъде“, заяви Тихий.

Коментарът му е даден пред LIGA.net и е реакция на публикация на британския вестник The Guardian. В нея се твърди, че на фона на засилващите се руски удари някои западни посолства разработват резервни планове за преместване във Лвов или в източната част на Полша.

Публично дипломатите заявяват, че остават

Според The Guardian западните дипломати публично подчертават намерението си да останат в Киев. Причината е, че евентуалното им оттегляне би могло да бъде представено като пропагандна победа за Москва и да създаде впечатление, че Украйна е изоставена.

В същото време изданието цитира неназовани високопоставени дипломати, според които неофициално се обсъждат планове за действие при целенасочени руски удари срещу чужди дипломатически представителства. Един от тях заявява, че Русия възнамерява „да замрази Киев“ и да го върне в каменната ера.

„Ситуацията очевидно се влошава бързо“, казва дипломатът, цитиран от The Guardian.

Публикацията излиза след поредица от руски ракетни и безпилотни атаки срещу Киев. The Guardian съобщава за поразени офиси, центрове за данни, училище, болница и един от основните мостове в столицата. На 30 септември отломки са били открити и на територията на западно посолство, без да бъде посочено кое е то.

Прецедентът от 2022 г.

В навечерието на пълномащабното руско нахлуване през февруари 2022 г. няколко западни държави временно евакуираха посолствата си от Киев. Част от дипломатическите мисии бяха преместени във Лвов и Полша.

В края на май 2026 г., след нова серия от масирани атаки, руското външно министерство отправи заплахи за нови удари и призова чуждите дипломати да напуснат украинската столица. Европейските дипломатически мисии тогава не изпълниха призива и продължиха работата си в Киев.

Към момента украинското външно министерство заявява, че не разполага с официални данни за подготвяно преместване на западни посолства. Публикацията на The Guardian говори за неофициални резервни планове, които биха били задействани при нови целенасочени атаки срещу дипломатически мисии.

Източници: Украинска правда, The Guardian, LIGA.net


Украйна
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  • 1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    6 0 Отговор
    ЗАЙО БАЙО УСЕТИ КАК
    РЪКАТА НА ВЕЛИКАТА МЕЧКА
    ГО ПОГАЛИ ПО ГРЪБНАКА :)

    04:19 03.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хи хи

    4 0 Отговор
    Ще има добре изпечени дипломати, ХА ХА ХА !!

    05:02 03.10.2026

  • 4 Гошо

    2 0 Отговор
    Плъховете напускат кораба...

    Коментиран от #5

    05:16 03.10.2026

  • 5 Кабул нюз

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гошо":

    ....... и никога не си признават, че бягат от потъващия кораб

    06:05 03.10.2026

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