САЩ готвят санкции срещу целия Международен наказателен съд

Съединените щати подготвят строги санкции срещу целия Международен наказателен съд, съобщава The Times. Поддръжници на институцията се опасяват, че ограниченията могат да парализират работата ѝ и в крайна сметка да доведат до нейното разпускане.

Информацията идва на фона на данни на Ройтерс, според които администрацията на Доналд Тръмп вече е подготвила санкции срещу международната организация. Точният момент на обявяването им остава неясен. Асошиейтед прес съобщи, че нидерландски представители са били уведомени за предстоящи мерки и обсъждат как да помогнат на съда да продължи да работи.

Финансите и ежедневната работа са под заплаха

Мерките могат да ограничат достъпа на Международния наказателен съд до голяма част от доларовата финансова система. Американски граждани и компании може да бъдат лишени от възможността да предоставят средства, стоки или услуги на институцията без специално разрешение от американските власти.

Според Ройтерс последиците могат да засегнат закупуването на IT услуги и застраховки, наемането на разследващи, както и обикновени плащания, включително възнагражденията на американски служители. Съдът има около 900 служители от приблизително 100 държави.

Опасенията са свързани не само с прякото въздействие на санкциите. Банки и частни компании могат да прекратят отношенията си с институцията, за да не попаднат под вторичен натиск от Вашингтон. Това би затруднило работата по разследванията и защитата на свидетели.

Ескалация след санкциите срещу съдии и прокурори

На 18 август САЩ наложиха санкции на председателя на съда Томоко Акане и на старши прокурора Абдулай Сейе. Преди това Вашингтон вече беше включил в санкционни списъци редица съдии и прокурори.

Държавният секретар Марко Рубио заяви, че администрацията ще използва всички налични средства, за да „разглоби Международния наказателен съд тухла по тухла, ако е необходимо“. При обявяването на последните санкции той определи съда като „корумпиран и фатално политизиран наднационален съд“, който е превишил правомощията си.

Вашингтон се противопоставя на разследването на действията на американски военни в Афганистан, както и на делата, свързани с израелски ръководители. САЩ и Израел не са страни по Римския статут, а американската администрация твърди, че съдът застрашава държавния суверенитет.

Нидерландия търси начин съдът да продължи работа

Нидерландия, която е домакин на съда в Хага, обсъжда възможности за поддържане на основните му функции, включително изплащане на заплати, защита на свидетели и функциониране на центъра за задържане. Представители на съда вече са прехвърлили част от услугите си към компании без пряко присъствие в САЩ.

Международният наказателен съд е създаден през 2002 г. и има 125 държави членки. Той разглежда дела за военни престъпления, престъпления срещу човечеството и геноцид. Не е потвърдено публично, че санкциите срещу цялата институция вече са в сила.

Източници: Таймс, Ройтерс