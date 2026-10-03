Новини
Свят »
Украйна »
Украински Mirage 2000 свалил руска ракета „Бандерол“ с бордовото си оръдие
  Тема: Украйна

Украински Mirage 2000 свалил руска ракета „Бандерол“ с бордовото си оръдие

3 Октомври, 2026 04:05, обновена 3 Октомври, 2026 04:09 555 6

  • mirage 2000-
  • бандероль-
  • украйна-
  • русия-
  • въздушна отбрана

Точните място и дата на прехващането не са обявени.

Украински Mirage 2000 свалил руска ракета „Бандерол“ с бордовото си оръдие - 1
Снимка: Уикипедия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украински изтребител Mirage 2000-5F е унищожил руска малогабаритна крилата ракета S8000 „Бандерол“ с огън от бордовото си 30-мм оръдие. Случаят е представен като първото известно прехващане на този тип руска ракета от Mirage.

Информацията е съобщена от френския проект French Aid to Europe. „Mirage 2000-5F беше първият западен изтребител, който унищожи руска крилата ракета S8000 „Бандерол“ с оръдието си“, се посочва в съобщението, цитирано от „Милитарний“ и други украински медии. Точните място и дата на операцията, както и името на пилота, не са обявени.

Украинското и френското министерство на отбраната не са потвърдили публично конкретното прехващане. Затова информацията за случая остава свързана с публикацията на French Aid to Europe, а официални подробности за бойната задача липсват.

Оръдието на Mirage 2000-5F

Mirage 2000-5F разполага с две вградени 30-мм автоматични оръдия DEFA 554. Всяко от тях има боекомплект от 125 снаряда, а скорострелността достига 1800 изстрела в минута.

Използват се осколочно-фугасни и бронебойно-запалителни боеприпаси калибър 30×113 мм. Началната им скорост е около 815 метра в секунда. При стрелба с оръдие самолетът трябва да се приближи значително повече до въздушната цел в сравнение с използването на ракета „въздух-въздух“.

Какво представлява S8000 „Бандерол“

S8000 „Бандерол“ е разработена от руската компания „Кронщадт“. Максималната скорост на ракетата е 620–650 км/ч, а крейсерската - 520–560 км/ч.

Ракетата използва китайски турбореактивен двигател Swiwin с маса 8,5 кг. При заявените характеристики далечината ѝ на полет достига 500 км. Бойната глава е от типа ОФБЧ-150 и тежи 114,3 кг, като 49,5 кг от общата маса се падат на взривното вещество.

Франция предаде на Украйна изтребители Mirage 2000-5F през 2025 г. Париж е потвърдил и предоставянето на ракети MICA „въздух-въздух“ и 30-мм боеприпаси за самолетите. Според данните, цитирани от УНИАН, към началото на 2026 г. са били доставени три самолета, като един е загубен. Франция обсъжда и възможности за придобиване на допълнителни Mirage за Украйна от Гърция.

Източници: УНИАН, РБК-Украина, Главком


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Името на

    7 1 Отговор
    Самолета казва всичко! Това е мираж! Време е да погледнат истината в очите!

    04:26 03.10.2026

  • 2 Гюро Кемуро

    7 2 Отговор
    Браво, но защо в другите две статии Зели реве, че го маризят?

    04:36 03.10.2026

  • 3 Пенчо

    4 3 Отговор
    Да, бе да! Самолета се движи с няколко пъти по-малка скорост от ракетата

    04:55 03.10.2026

  • 4 Исторически факти

    5 2 Отговор
    Леле, кой ги измисля тези глупости?

    04:59 03.10.2026

  • 5 Я проверете

    2 0 Отговор
    За Бога братя да купиме
    и такива
    да предплатиме изцяло
    такива ни трябват
    за графигнатиево

    05:54 03.10.2026

  • 6 Абу Будалиб

    0 0 Отговор
    А бабата с буркана краставички пак е свалила Искандер.

    06:24 03.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания