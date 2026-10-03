Украински Mirage 2000 свалил руска ракета „Бандерол“ с бордовото си оръдие

Украински изтребител Mirage 2000-5F е унищожил руска малогабаритна крилата ракета S8000 „Бандерол“ с огън от бордовото си 30-мм оръдие. Случаят е представен като първото известно прехващане на този тип руска ракета от Mirage.
Информацията е съобщена от френския проект French Aid to Europe. „Mirage 2000-5F беше първият западен изтребител, който унищожи руска крилата ракета S8000 „Бандерол“ с оръдието си“, се посочва в съобщението, цитирано от „Милитарний“ и други украински медии. Точните място и дата на операцията, както и името на пилота, не са обявени.
Украинското и френското министерство на отбраната не са потвърдили публично конкретното прехващане. Затова информацията за случая остава свързана с публикацията на French Aid to Europe, а официални подробности за бойната задача липсват.
Оръдието на Mirage 2000-5F
Mirage 2000-5F разполага с две вградени 30-мм автоматични оръдия DEFA 554. Всяко от тях има боекомплект от 125 снаряда, а скорострелността достига 1800 изстрела в минута.
Използват се осколочно-фугасни и бронебойно-запалителни боеприпаси калибър 30×113 мм. Началната им скорост е около 815 метра в секунда. При стрелба с оръдие самолетът трябва да се приближи значително повече до въздушната цел в сравнение с използването на ракета „въздух-въздух“.
Какво представлява S8000 „Бандерол“
S8000 „Бандерол“ е разработена от руската компания „Кронщадт“. Максималната скорост на ракетата е 620–650 км/ч, а крейсерската - 520–560 км/ч.
Ракетата използва китайски турбореактивен двигател Swiwin с маса 8,5 кг. При заявените характеристики далечината ѝ на полет достига 500 км. Бойната глава е от типа ОФБЧ-150 и тежи 114,3 кг, като 49,5 кг от общата маса се падат на взривното вещество.
Франция предаде на Украйна изтребители Mirage 2000-5F през 2025 г. Париж е потвърдил и предоставянето на ракети MICA „въздух-въздух“ и 30-мм боеприпаси за самолетите. Според данните, цитирани от УНИАН, към началото на 2026 г. са били доставени три самолета, като един е загубен. Франция обсъжда и възможности за придобиване на допълнителни Mirage за Украйна от Гърция.
Източници: УНИАН, РБК-Украина, Главком
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Името на
04:26 03.10.2026
2 Гюро Кемуро
04:36 03.10.2026
3 Пенчо
04:55 03.10.2026
4 Исторически факти
04:59 03.10.2026
5 Я проверете
и такива
да предплатиме изцяло
такива ни трябват
за графигнатиево
05:54 03.10.2026
6 Абу Будалиб
06:24 03.10.2026