Украински Mirage 2000 свалил руска ракета „Бандерол“ с бордовото си оръдие

Украински изтребител Mirage 2000-5F е унищожил руска малогабаритна крилата ракета S8000 „Бандерол“ с огън от бордовото си 30-мм оръдие. Случаят е представен като първото известно прехващане на този тип руска ракета от Mirage.

Информацията е съобщена от френския проект French Aid to Europe. „Mirage 2000-5F беше първият западен изтребител, който унищожи руска крилата ракета S8000 „Бандерол“ с оръдието си“, се посочва в съобщението, цитирано от „Милитарний“ и други украински медии. Точните място и дата на операцията, както и името на пилота, не са обявени.

Украинското и френското министерство на отбраната не са потвърдили публично конкретното прехващане. Затова информацията за случая остава свързана с публикацията на French Aid to Europe, а официални подробности за бойната задача липсват.

Оръдието на Mirage 2000-5F

Mirage 2000-5F разполага с две вградени 30-мм автоматични оръдия DEFA 554. Всяко от тях има боекомплект от 125 снаряда, а скорострелността достига 1800 изстрела в минута.

Използват се осколочно-фугасни и бронебойно-запалителни боеприпаси калибър 30×113 мм. Началната им скорост е около 815 метра в секунда. При стрелба с оръдие самолетът трябва да се приближи значително повече до въздушната цел в сравнение с използването на ракета „въздух-въздух“.

Какво представлява S8000 „Бандерол“

S8000 „Бандерол“ е разработена от руската компания „Кронщадт“. Максималната скорост на ракетата е 620–650 км/ч, а крейсерската - 520–560 км/ч.

Ракетата използва китайски турбореактивен двигател Swiwin с маса 8,5 кг. При заявените характеристики далечината ѝ на полет достига 500 км. Бойната глава е от типа ОФБЧ-150 и тежи 114,3 кг, като 49,5 кг от общата маса се падат на взривното вещество.

Франция предаде на Украйна изтребители Mirage 2000-5F през 2025 г. Париж е потвърдил и предоставянето на ракети MICA „въздух-въздух“ и 30-мм боеприпаси за самолетите. Според данните, цитирани от УНИАН, към началото на 2026 г. са били доставени три самолета, като един е загубен. Франция обсъжда и възможности за придобиване на допълнителни Mirage за Украйна от Гърция.

Източници: УНИАН, РБК-Украина, Главком