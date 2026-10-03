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Тръмп планира участие в срещата на АСЕАН във Филипините

Тръмп планира участие в срещата на АСЕАН във Филипините

3 Октомври, 2026 04:20 439 0

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Президентът на САЩ може да бъде придружен от Мелания Тръмп. Посещението ще се състои на фона на съперничеството с Китай за влияние в Югоизточна Азия.

Тръмп планира участие в срещата на АСЕАН във Филипините - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Доналд Тръмп планира да присъства на срещата на върха на АСЕАН във Филипините през ноември, съобщава South China Morning Post, позовавайки се на свои източници. Посещението все още не е представено като окончателно потвърдено, но Белият дом обсъжда пътуване на американския президент до Манила.

Според вестника форумът се очаква да се проведе между 16 и 18 ноември. Нотионният календар на АСЕАН обаче посочва 13-15 ноември за 49-ата среща на върха и свързаните срещи. Филипинското правителство обяви 16-18 ноември за специални неработни дни в столичния регион заради домакинството на срещата, което показва различие в публикуваните графици.

„Филипините ще бъдат домакин на срещата на върха на АСЕАН и свързаните срещи през ноември“, заяви президентският дворец в Манила при представянето на подготовката за форума.

Възможно участие на Мелания Тръмп

Източници на South China Morning Post твърдят, че Мелания Тръмп може да придружи президента при пътуването. Ако това се случи, ще бъде първото ѝ пътуване до Азия със съпруга ѝ от 2020 г.

При осъществяване на визитата Тръмп ще участва за втори пореден път в среща на АСЕАН през настоящия си мандат. През 2025 г. той присъства на форума в Куала Лумпур. Американският президент беше и в Манила през 2017 г. за среща на регионалната организация.

Вашингтон и Пекин спорят за влияние

Планираното посещение идва на фона на засилено съперничество между Съединените щати и Китай за политическо, икономическо и стратегическо влияние в Югоизточна Азия. Срещата ще събере лидерите на държавите от АСЕАН и партньори на организацията, включително САЩ и Китай.

Филипините председателстват АСЕАН през 2026 г. Манила подготвя поредица от срещи на високо равнище, като основният форум ще се проведе в столичния регион. Окончателната програма за американското участие и точните дати на визитата на Тръмп предстои да бъдат потвърдени.

Източници: South China Morning Post


Филипини
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