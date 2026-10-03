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3 октомври 1990 г. Обединението на Германия!

3 октомври 1990 г. Обединението на Германия!

3 Октомври, 2026 04:20 357 36

  • берлинска стена-
  • германия-
  • обединение

Това послание предизвика повече въодушевление, отколкото надежда, че може да бъде чуто

3 октомври 1990 г. Обединението на Германия! - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 3 октомври 1990 година официално се подписва Обединението на Германия. Процесът, довел до обединяването на „ двете Германии” - западната ФРГ и източната ГДР, обаче започва по-рано.

Почти четири десетилетия Германия беше разделена, когато през юни 1987 година при едно посещение в опасания със стена Западен Берлин тогавашният американски президент Роналд Рейгън призова: "Мистър Горбачов, разрушете тази стена!". Това припомня "Дойче веле".

Това послание предизвика повече въодушевление, отколкото надежда, че може да бъде чуто. Макар в повечето съседни на ГДР страни от Източния блок по онова време да е започнала демократизацията и политическото отваряне, източногерманският лидер Ерих Хонекер отказва да следва перестройката на Горбачов. През януари 1989 година той дори заплашва: "Стената ще си остане и след 50 и след 100 години, ако не бъдат премахнати причините за нейното съществуване."

Събитията валят едно след друго

През 1989 едва три процента от западногерманците вярват, че ще доживеят Обединението. Точно тогава обаче изселническа вълна и масови улични демонстрации поставят държавното ръководство на ГДР под натиск. В началото на ноември то е принудено да приеме регламент за ограничена свобода на пътуванията. Вечерта на 9 ноември 1989 година членът на Политбюро Гюнтер Шабовски обявява решението за незабавно отваряне на границите, което обаче се интерпретира погрешно: "Решихме да приемем разпоредба, която разрешава на всеки гражданин на ГДР да пресича свободно държавните граници и да напуска страната."

Същата нощ огромни тълпи от хора щурмуват Берлинската стена и без нито един изстрел рухва граничният режим на ГДР. Падането на стената представлява триумф за хората от уличните протести в Лайпциг, Берлин и Дрезден, повлияни от успехите на полското движение Солидарност, реформаторите от Унгария и не на последно място - от реформите на Горбачов. Падането на Берлинската стена разкрива пътя за Обединението на Германия. Без стената социалистическата държава се разпада, а призивите за суверенна и демократична ГДР биват пометени от силното желание на хората за обединение: "Ние сме един народ ..."

На първите свободни избори за народна камара в ГДР побеждава Алиансът за Германия начело с източногерманския ХДС, който се обявява за бързо присъединяване към Федералната република.

Хелмут Кол отдавна е прозрял звездния час

На Запад с подкрепата на всички фракции в Бундестага правителството на канцлера - християндемократ Кол води трескаво преговори с новото източногерманско правителство и паралелно с това със страните - победителки във Втората световна война. Подготвя се възстановяването на германското единство. Хелмут Кол:

"Ние германците се поучихме от историята. Ние сме народ, който обича мира и свободата. И никога вече няма да оставим демокрацията напълно беззащитна в ръцете на враговете на мира и свободата."

През лятото на 1990 година в ГДР се въвежда западногерманската марка като законно платежно средство, а през август Народната камара взема решение за присъединяване към Федералната република. Малко по-късно е подписан договорът за Обединението, а в нощта срещу 3 октомври 1990 година цяла Германия празнува своето Обединение.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ХАХАХА

    29 28 Отговор
    И тяхната като нашата :каква я мислехме ,то какво излезе ,с две думи измамените камили.

    Коментиран от #4

    04:23 03.10.2023

  • 3 Който помни

    27 8 Отговор
    какво беше ГДР,ще разбере какво означава обединението за болшевиката част на Германия.Ако бяха останали като нас,верни на традициите,щяха да живеят като българите...сред бардак и управлявани от селяни,завършили висше "образование" във варненски свободен университет = АОНСУ
    За изминалите 32 години,виждаме кой до къде я докара....

    Коментиран от #24

    05:42 03.10.2023

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ама чакаш

    11 19 Отговор

    До коментар #1 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":

    всеки месец да дойде нещо от ЕС,че да получиш заплата или пенсия😉Дръж българския номинал и пускай,ще стигнеш далеко...може и до Бурятия!

    06:19 03.10.2023

  • 6 СТЕНАТА ПАДНА

    22 7 Отговор
    КомунизЪма също

    06:35 03.10.2023

  • 7 ЗАПАДА ПРЕГАЗИ СОЦА

    25 7 Отговор
    Икономически.....

    Коментиран от #25

    06:37 03.10.2023

  • 8 ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ

    21 4 Отговор
    Партии са пометени от народното недоволство....

    06:39 03.10.2023

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Комунист🌟

    22 25 Отговор
    Предпочитам да живея в соиалистическа България,отколкото в "демократична" територия.Освен бедност,кражби и убийства,българина нищо не видя за тия 34 години анархия !

    Коментиран от #11, #14, #17

    07:41 03.10.2023

  • 11 Е ПА ТО НЕМА

    19 4 Отговор

    До коментар #10 от "Комунист🌟":

    Социализъм по света бре......

    08:23 03.10.2023

  • 12 Калпазанин

    16 18 Отговор
    Гледах на черно бял телевизор един репортаж тогава с коментар, и последните руски военни напуснаха гдр 🤔🤔🤔🤔🤔, и сега питам направиха ли същото говедата от фрг

    Коментиран от #13, #15, #20

    08:38 03.10.2023

  • 13 Сск

    18 5 Отговор

    До коментар #12 от "Калпазанин":

    Не си видял обаче , че и кагебейците събраха чимаданите, а един от тях така и не можа да го преглътне.

    09:16 03.10.2023

  • 14 Сск

    21 2 Отговор

    До коментар #10 от "Комунист🌟":

    Пробвай в Северна Кореа

    09:19 03.10.2023

  • 15 Е ПА ТО ХОРАТА ОТ ФРГ

    18 0 Отговор

    До коментар #12 от "Калпазанин":

    Са си дома бре......къде да ходят....

    09:29 03.10.2023

  • 16 КОМУНИСТ....АМА БАШ

    10 20 Отговор
    Горби ни прецака.....пък и ние му се водихме по акъла му......жалко че комунистическия пуч срещу Горбачов не успя

    Коментиран от #18

    09:33 03.10.2023

  • 17 Иван

    19 7 Отговор

    До коментар #10 от "Комунист🌟":

    Защо не ти е червена петолъчката бе комунистически изроде ?

    10:17 03.10.2023

  • 18 АНТИКОМУНИСТ ... АМА БАШ

    19 9 Отговор

    До коментар #16 от "КОМУНИСТ....АМА БАШ":

    Не ви е прецакал Горбачов, а мозъка ви е прецакан. Затова и орочето ви се прецака само.

    10:20 03.10.2023

  • 19 ДДРОнег

    11 10 Отговор
    Рано или късно свободата побеждава болшевизма !!!

    Коментиран от #23, #26

    11:40 03.10.2023

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Германия днес е

    13 6 Отговор
    Пълна трагедия! Вече не е европейска страна! И на власт са войнолюбци, които я тласкат на война с Русия! ПАК да загубят!!!

    Коментиран от #30

    04:26 03.10.2025

  • 23 Гориил

    11 6 Отговор

    До коментар #19 от "ДДРОнег":

    Обединението на Германия се случи в замяна на вашето обещание да не разширявате НАТО на изток.

    Коментиран от #33

    04:29 03.10.2025

  • 24 Който е живял в ГДР

    12 6 Отговор

    До коментар #3 от "Който помни":

    Има друго мнение от твоето. ГДР беше нормална страна. А сега, обединена Германия е ненормална. Някой пита ли германците, дали искат милионите НЕевропейци тука? И нали някой ги пита, искат ли ПАК война с Русия? Катастрофа е днешна Германия!

    04:29 03.10.2025

  • 25 Не е вярно

    15 8 Отговор

    До коментар #7 от "ЗАПАДА ПРЕГАЗИ СОЦА":

    Западът тогава "ни прегази" идеологически. Те ни убедиха, че тяхната система е по-добрата. НО, за последните 35 г какво видяхме??? И те се провалиха с гръм и трясък! Какво е днес Западът? Столипиново

    Коментиран от #32

    04:32 03.10.2025

  • 26 Ха-ха-ха

    7 6 Отговор

    До коментар #19 от "ДДРОнег":

    А днешният фашизъм, КОЙ ще го победи? Болшевизъм днес никъде няма по света. Но фашизмът пак се възражда бързо.

    04:35 03.10.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Йес

    7 10 Отговор
    Вечна слава на германския народ! Най-качествения народ в Европа.Хрантути цяла Източна Европа,всички Ромеи и голяма част от Тарамбуките. Германия ще извие врата и на Необолшевишка побесняла Рассия!

    Коментиран от #29

    04:49 03.10.2025

  • 29 Няма да може

    11 4 Отговор

    До коментар #28 от "Йес":

    "да извие врата на Русия "! Днешна Германия е многократно ПО-СЛАБА от онази на Хитлер. И тогава германците са били убедени, че трябва да воюват със СССР. Днес в Германия по-малко от 10 000 човека искат и вярват, че трябва да има война с Русия. При население над 80 милиона в Германия, това е нищо. Кой луд ще отиде да воюва с Русия и с каква идея? Да победи тази "демокрация " ли? Ха-ха-ха!!! Никога...

    Коментиран от #31

    05:11 03.10.2025

  • 30 Това е безспорен

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Германия днес е":

    Факт

    06:38 03.10.2025

  • 31 Това е безспорен

    2 2 Отговор

    До коментар #29 от "Няма да може":

    Факт

    06:40 03.10.2025

  • 32 И Това е безспорен

    2 1 Отговор

    До коментар #25 от "Не е вярно":

    Факт

    06:42 03.10.2025

  • 33 Я пъ тоа

    4 2 Отговор

    До коментар #23 от "Гориил":

    НАТО не се разширява на изток...ИЗТОКЪТ СЕ РАЗШИРЯВА КЪМ...НАТО.

    07:28 03.10.2025

  • 34 Голяма

    3 1 Отговор
    Голяма грешка на Русия.

    Дано да не ѝ изяде главата.

    Как ще се оттегляш като си дал 28 млн жертви.

    Коментиран от #35

    08:43 03.10.2025

  • 35 Ами предатели на власт

    6 1 Отговор

    До коментар #34 от "Голяма":

    Звучи познато. Закриват блокове на АЕЦа. Режат боеспособни оръжия, за да дават милиарди след това за бракувани чужди железа, дават земя за "безплатни " военни бази на чужди империи, при условие, че наемът годишно е милиони долари, дават природните ресурси на чужденци - минералните води, златото и т.н. Вече и националната валута предават.... Та и в Русия същите напуснаха ГДР, което доведе до днешната военна катастрофа за Русия, но и за цяла Европа. Предатели на власт са огромен проблем по цял свят. И в Молдова също. Изборите били "спечелили" евро-ориентираните? И самата Санду е чужденка, но на власт при тях?

    09:19 03.10.2025

  • 36 Механик

    0 0 Отговор
    По-интересното е до къде я докара Германия. А я докара до там, че 37 години по-късно, точно тия провинции (най-вече) вече съжаляват за грешката си и искат да се отделят, както показват последните избори.
    Немските реваншисти-наследници на старите сс-овци вкараха страната в невиждан упадък. Хората масово напускат Германия. Немците бягат по Швейцария, защото в родината им е катун.
    От германия вече бягат дори българските роми.

    04:52 03.10.2026

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