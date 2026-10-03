3 октомври 1990 г. Обединението на Германия!

На 3 октомври 1990 година официално се подписва Обединението на Германия. Процесът, довел до обединяването на „ двете Германии” - западната ФРГ и източната ГДР, обаче започва по-рано.
Почти четири десетилетия Германия беше разделена, когато през юни 1987 година при едно посещение в опасания със стена Западен Берлин тогавашният американски президент Роналд Рейгън призова: "Мистър Горбачов, разрушете тази стена!". Това припомня "Дойче веле".
Това послание предизвика повече въодушевление, отколкото надежда, че може да бъде чуто. Макар в повечето съседни на ГДР страни от Източния блок по онова време да е започнала демократизацията и политическото отваряне, източногерманският лидер Ерих Хонекер отказва да следва перестройката на Горбачов. През януари 1989 година той дори заплашва: "Стената ще си остане и след 50 и след 100 години, ако не бъдат премахнати причините за нейното съществуване."
Събитията валят едно след друго
През 1989 едва три процента от западногерманците вярват, че ще доживеят Обединението. Точно тогава обаче изселническа вълна и масови улични демонстрации поставят държавното ръководство на ГДР под натиск. В началото на ноември то е принудено да приеме регламент за ограничена свобода на пътуванията. Вечерта на 9 ноември 1989 година членът на Политбюро Гюнтер Шабовски обявява решението за незабавно отваряне на границите, което обаче се интерпретира погрешно: "Решихме да приемем разпоредба, която разрешава на всеки гражданин на ГДР да пресича свободно държавните граници и да напуска страната."
Същата нощ огромни тълпи от хора щурмуват Берлинската стена и без нито един изстрел рухва граничният режим на ГДР. Падането на стената представлява триумф за хората от уличните протести в Лайпциг, Берлин и Дрезден, повлияни от успехите на полското движение Солидарност, реформаторите от Унгария и не на последно място - от реформите на Горбачов. Падането на Берлинската стена разкрива пътя за Обединението на Германия. Без стената социалистическата държава се разпада, а призивите за суверенна и демократична ГДР биват пометени от силното желание на хората за обединение: "Ние сме един народ ..."
На първите свободни избори за народна камара в ГДР побеждава Алиансът за Германия начело с източногерманския ХДС, който се обявява за бързо присъединяване към Федералната република.
Хелмут Кол отдавна е прозрял звездния час
На Запад с подкрепата на всички фракции в Бундестага правителството на канцлера - християндемократ Кол води трескаво преговори с новото източногерманско правителство и паралелно с това със страните - победителки във Втората световна война. Подготвя се възстановяването на германското единство. Хелмут Кол:
"Ние германците се поучихме от историята. Ние сме народ, който обича мира и свободата. И никога вече няма да оставим демокрацията напълно беззащитна в ръцете на враговете на мира и свободата."
През лятото на 1990 година в ГДР се въвежда западногерманската марка като законно платежно средство, а през август Народната камара взема решение за присъединяване към Федералната република. Малко по-късно е подписан договорът за Обединението, а в нощта срещу 3 октомври 1990 година цяла Германия празнува своето Обединение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ХАХАХА
Коментиран от #4
04:23 03.10.2023
3 Който помни
За изминалите 32 години,виждаме кой до къде я докара....
Коментиран от #24
05:42 03.10.2023
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ама чакаш
До коментар #1 от "ФИЛИП ГЕОРГИЕВ":всеки месец да дойде нещо от ЕС,че да получиш заплата или пенсия😉Дръж българския номинал и пускай,ще стигнеш далеко...може и до Бурятия!
06:19 03.10.2023
6 СТЕНАТА ПАДНА
06:35 03.10.2023
7 ЗАПАДА ПРЕГАЗИ СОЦА
Коментиран от #25
06:37 03.10.2023
8 ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КОМУНИСТИЧЕСКИТЕ
06:39 03.10.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Комунист🌟
Коментиран от #11, #14, #17
07:41 03.10.2023
11 Е ПА ТО НЕМА
До коментар #10 от "Комунист🌟":Социализъм по света бре......
08:23 03.10.2023
12 Калпазанин
Коментиран от #13, #15, #20
08:38 03.10.2023
13 Сск
До коментар #12 от "Калпазанин":Не си видял обаче , че и кагебейците събраха чимаданите, а един от тях така и не можа да го преглътне.
09:16 03.10.2023
14 Сск
До коментар #10 от "Комунист🌟":Пробвай в Северна Кореа
09:19 03.10.2023
15 Е ПА ТО ХОРАТА ОТ ФРГ
До коментар #12 от "Калпазанин":Са си дома бре......къде да ходят....
09:29 03.10.2023
16 КОМУНИСТ....АМА БАШ
Коментиран от #18
09:33 03.10.2023
17 Иван
До коментар #10 от "Комунист🌟":Защо не ти е червена петолъчката бе комунистически изроде ?
10:17 03.10.2023
18 АНТИКОМУНИСТ ... АМА БАШ
До коментар #16 от "КОМУНИСТ....АМА БАШ":Не ви е прецакал Горбачов, а мозъка ви е прецакан. Затова и орочето ви се прецака само.
10:20 03.10.2023
19 ДДРОнег
Коментиран от #23, #26
11:40 03.10.2023
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Германия днес е
Коментиран от #30
04:26 03.10.2025
23 Гориил
До коментар #19 от "ДДРОнег":Обединението на Германия се случи в замяна на вашето обещание да не разширявате НАТО на изток.
Коментиран от #33
04:29 03.10.2025
24 Който е живял в ГДР
До коментар #3 от "Който помни":Има друго мнение от твоето. ГДР беше нормална страна. А сега, обединена Германия е ненормална. Някой пита ли германците, дали искат милионите НЕевропейци тука? И нали някой ги пита, искат ли ПАК война с Русия? Катастрофа е днешна Германия!
04:29 03.10.2025
25 Не е вярно
До коментар #7 от "ЗАПАДА ПРЕГАЗИ СОЦА":Западът тогава "ни прегази" идеологически. Те ни убедиха, че тяхната система е по-добрата. НО, за последните 35 г какво видяхме??? И те се провалиха с гръм и трясък! Какво е днес Западът? Столипиново
Коментиран от #32
04:32 03.10.2025
26 Ха-ха-ха
До коментар #19 от "ДДРОнег":А днешният фашизъм, КОЙ ще го победи? Болшевизъм днес никъде няма по света. Но фашизмът пак се възражда бързо.
04:35 03.10.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Йес
Коментиран от #29
04:49 03.10.2025
29 Няма да може
До коментар #28 от "Йес":"да извие врата на Русия "! Днешна Германия е многократно ПО-СЛАБА от онази на Хитлер. И тогава германците са били убедени, че трябва да воюват със СССР. Днес в Германия по-малко от 10 000 човека искат и вярват, че трябва да има война с Русия. При население над 80 милиона в Германия, това е нищо. Кой луд ще отиде да воюва с Русия и с каква идея? Да победи тази "демокрация " ли? Ха-ха-ха!!! Никога...
Коментиран от #31
05:11 03.10.2025
30 Това е безспорен
До коментар #22 от "Германия днес е":Факт
06:38 03.10.2025
31 Това е безспорен
До коментар #29 от "Няма да може":Факт
06:40 03.10.2025
32 И Това е безспорен
До коментар #25 от "Не е вярно":Факт
06:42 03.10.2025
33 Я пъ тоа
До коментар #23 от "Гориил":НАТО не се разширява на изток...ИЗТОКЪТ СЕ РАЗШИРЯВА КЪМ...НАТО.
07:28 03.10.2025
34 Голяма
Дано да не ѝ изяде главата.
Как ще се оттегляш като си дал 28 млн жертви.
Коментиран от #35
08:43 03.10.2025
35 Ами предатели на власт
До коментар #34 от "Голяма":Звучи познато. Закриват блокове на АЕЦа. Режат боеспособни оръжия, за да дават милиарди след това за бракувани чужди железа, дават земя за "безплатни " военни бази на чужди империи, при условие, че наемът годишно е милиони долари, дават природните ресурси на чужденци - минералните води, златото и т.н. Вече и националната валута предават.... Та и в Русия същите напуснаха ГДР, което доведе до днешната военна катастрофа за Русия, но и за цяла Европа. Предатели на власт са огромен проблем по цял свят. И в Молдова също. Изборите били "спечелили" евро-ориентираните? И самата Санду е чужденка, но на власт при тях?
09:19 03.10.2025
36 Механик
Немските реваншисти-наследници на старите сс-овци вкараха страната в невиждан упадък. Хората масово напускат Германия. Немците бягат по Швейцария, защото в родината им е катун.
От германия вече бягат дори българските роми.
04:52 03.10.2026