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В Алабама предложиха нов мост да носи името на Тръмп

В Алабама предложиха нов мост да носи името на Тръмп

3 Октомври, 2026 04:24, обновена 3 Октомври, 2026 04:32 456 2

  • доналд тръмп-
  • алабама-
  • мостът над река мобил-
  • бари мур-
  • американска политика

Идеята е на републиканския конгресмен Бари Мур и се отнася до новото съоръжение над река Мобил. Окончателното име все още не е решено.

В Алабама предложиха нов мост да носи името на Тръмп - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новият мост над река Мобил в Алабама да носи името на Доналд Тръмп предложи републиканският конгресмен Бари Мур. Идеята е свързана с проекта Mobile River Bridge and Bayway, чието строителство започна с първа копка на 2 октомври.

Мур предлага съоръжението да се казва „Мост Доналд Дж. Тръмп – вход към Американския залив“. „Новият мост над река Мобил ще промени Мобил, Алабама и целия район на крайбрежието на Мексиканския залив“, заявява конгресменът. По думите му това име би било подходящо за проект, който отразява развитието на щата и ролята му в бъдещето на Съединените щати.

Предложението не е направено от самия Тръмп. Американският президент беше в Мобил за предизборен митинг, но наличните публични съобщения потвърждават, че идеята за името е внесена от Мур и подкрепена от други републиканци в Алабама. Окончателното решение за наименованието предстои.

Проектът е на стойност около 3,2 милиарда долара и включва изграждането на нов шестлентов въжен мост, подобрения по пътните връзки и разширяване на съществуващия път Bayway. Финансирането включва федерален заем до 2,52 милиарда долара по програмата TIFIA на Министерството на транспорта на САЩ.

Съоръжението трябва да облекчи натоварването по междущатски път I-10, да улесни движението през района на Мобил и да подобри достъпа до пристанището. Проектът се обсъжда от години, а местните власти определят началото на строителството като важен етап за Мобил и окръг Болдуин.

Името на Тръмп обаче не е единственото предложение. В дебата бяха споменати още музикантът Джими Бъфет, израснал в района на Мобил, и бейзболната легенда Ханк Арън. Според Хюстън Кроникъл последната дума за името ще има законодателният орган на Алабама.

Източници: 1819 Нюз, Хюстън Кроникъл


САЩ
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