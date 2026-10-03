Дрон удари пожарна в Запорожкия район, ранен е спасител

Един спасител е пострадал при удар с дрон по пожарно-спасително подразделение в Запорожкия район. По данни на украинската Държавна служба за извънредни ситуации атаката е била извършена в петък, докато екипите са се подготвяли да тръгнат по сигнал.

„Окупаторите целенасочено нанесоха удар по територията на пожарно-спасителното подразделение, когато спасителите се събираха за повикване. На травмирания спасител се оказва цялата необходима медицинска помощ“, се посочва в съобщението на службата.

Предишен удар по пожарна част

На 31 август руски сили са атакували с безпилотник пожарно-спасителна част в едно от населените места в Запорожка област. Тогава са били повредени сградата на подразделението, пожарна автоцистерна и лек автомобил.

Личният състав не е пострадал при предишната атака, тъй като спасителите са се намирали в укритие. Новият удар е довел до раняването на служител, но допълнителни данни за състоянието му не са съобщени.

Източници: Украинская правда