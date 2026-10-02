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Германия иска черното злато от Казахстан да замести прекратените руски доставки
  Тема: Казахстан

Германия иска черното злато от Казахстан да замести прекратените руски доставки

2 Октомври, 2026 15:20 816 22

  • санкции-
  • германия-
  • петрол-
  • казахстан-
  • фридрих мерц-
  • касъм-жомарт токаев

Германия иска да разнообрази източниците си на доставки, а Казахстан играе ролята на ключов елемент в това направление

Германия иска черното злато от Казахстан да замести прекратените руски доставки - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Казахстан иска в бъдеще да доставя повече петрол на Германия. Целта на Берлин е черното злато от средноазиатската страна да замести прекратените руски доставки. Новината съобщиха лидерите на двете страни в сградата на Канцлерството в германската столица, но повече подробности за намеренията им засега не са известни, предаде БТА.

„Предвиждаме да увеличим доставяните количества и обеми и желаем и в бъдеще да останем надежден партньор на Германия в областта на доставките на петрол“, каза президентът Касъм-Жомарт Токаев на обща пресконференция с германския канцлер Фридрих Мерц в Берлин. Казахстан още отпреди това е един от най-важните източници на нефт за Федералната република, отбелязва ДПА.

Мерц подчерта интереса към казахстанския петрол като възможен „заместител на нефта, който вече не получаваме от Русия“. Германия иска да „разнообрази източниците си на доставки, като Казахстан играе ролята на ключов елемент в това направление“, посочи канцлерът. И двамата политици обаче не разкриха подробности какво планират.

АЛТЕРНАТИВЕН ИЗТОЧНИК ЗА РАФИНЕРИЯТА В ШВЕТ

След като Германия спря да купува руски петрол, казахстанският нефт служеше основно като алтернатива за доставките за рафинерията ПЦК (PCK, бившия Нефтохимически комбинат „Швет“ от времето на ГДР) в балтийския град Швет в провинция Бранденбург. Към началото на тази година петролът от Казахстан съставляваше около една пета от преработваното от рафинерията черно злато. През май Русия реши да спре преноса на казахстански петрол по тръбопровода „Дружба“. Тогава рафинерията потърси алтернативни източници, преди всичко през територията на Полша.

Рафинерията ПЦК в Швет не получава руски петрол от 2023 г. Петдесет и четири процента от собствеността на нефтопреработвателния завод принадлежи на германските дъщерни дружества на руския държавен концерн „Роснефт“, които заради агресивната война на Русия срещу Украйна са поставени под особено управление от федералното правителство.

Токаев каза при посещението си в Германия, че Казахстан настоява на „принципа за уважение на териториалната цялост на всяка страна“. В същото време той изтъкна „отличните си отношения“ с руския президент Владимир Путин. „Каквото и да се случи в Украйна, никога няма да забравим, че Русия и Украйна са наши приятели“, заяви Токаев.

Казахстан и Русия имат 7500-километрова обща граница. Двете страни са съюзници, но Астана в нито един момент не даде сигнал, че подкрепя офанзивата на Москва. През юли Токаев призова Путин да сложи край на бойните действия.

КАЗАХСТАН КАТО АРЕНА НА ПРОТИВОБОРСТВО МЕЖДУ ВЕЛИКИТЕ СИЛИ

Казахстан е разположен между Русия и Китай. Страната поддържа тесни връзки и с двете страни, но иска да използва природните си богатства и стратегическото си географско местоположение, за да стане по-суверенна, което поражда нужда от поддържане на сложен външнополитически баланс, отбелязва „Дойче веле“.

Казахстан векове наред е част от Руската империя, а по-късно и от Съветския съюз. През 20 в. страната е полигон за ядрени изпитания, а също и отправна точка за полета на първия човек в Космоса: Юрий Гагарин излита на мисията си в околоземната орбита от космодрума Байконур. Казахстан и до днес поддържа тесни връзки с Русия, която е неговият най-голям търговски партньор, припомня „Дойче веле“.

Но Казахстан задълбочава и отношенията си с Китай, който инвестира милиарди в съседната страна в рамките на своя мащабен проект за инфраструктурно строителство „Нов път на коприната“. Тези вложения се съсредоточават основно в така наречения Среден коридор, който и двете страни биха могли да използват като алтернативен път към Европа, в случай че традиционните търговски маршрути – като Ормузкият проток – бъдат блокирани.

Агресивната война на Русия срещу Украйна затвърди още повече казахстанския завой към Китай, отбелязва „Дойче веле“. Същевременно Казахстан стана още по-важен за Русия като съюзник, например защото може да играе ролята на търговски посредник за доставките на ембаргови стоки. Казахстан се стреми да поддържа добри отношения и с Москва, и с Пекин, без да става зависим от тях. Тоест по същество политиката на Астана остава баланс между сложните интереси на двата големи съседа, се казва в коментара на „Дойче веле“.


Германия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    30 2 Отговор
    Медиите се правят на слепи и пак не гледат в правилната посока..! ЕС се тресе от протести и стават все по мащабни а тук ни занимават с незначителни гатанки..!

    15:22 02.10.2026

  • 2 Няма проблем!

    26 2 Отговор
    Ей къде е Казахстан, идете и си наберете!🤥

    15:23 02.10.2026

  • 3 Пич

    22 3 Отговор
    Германците не са били никога много добри музиканти, но сега ще овладеят добре цугтромбона!

    15:24 02.10.2026

  • 4 Айляк

    23 2 Отговор
    Германия пак се е заблудила горката:)

    15:25 02.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Факти

    25 1 Отговор
    Няма казахтански нефт, има РУСКИ ! Докато нацистката върхушка управлява корумпирания ЕС , НЯМА ДА ИМА ПЕТРОЛ за вас !!!

    15:27 02.10.2026

  • 7 Кина

    24 1 Отговор
    Пътят на Казахстански петрол и уран е през руска територия , алтернативния път е много заобиколен и несигурен във времена на войни..! Такава е неудобната истина..!

    15:28 02.10.2026

  • 8 Федерална да република се моли

    21 1 Отговор
    на Казахстан да ѝ отпусне малко черно злато защото загива от санкциите наложени срещу Русия. Какви невероятни смешници ръководят Европейския съюз

    15:29 02.10.2026

  • 9 Стоянчо Пуканката

    13 1 Отговор
    Тоест, швабите искат петролец ефтинджос от Казахстан...да, ама не! Изпадналите алемани ще трябва да си плащат на казахите на борсови цени, ако искате тунджа. Иначе йок черно злато от Средна Азия!

    15:32 02.10.2026

  • 10 Хайо

    15 1 Отговор
    И от къде ще преминава ? Ще прелетява ли ?

    Коментиран от #11

    15:33 02.10.2026

  • 11 Един

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Хайо":

    Щели да го пращат по имейл. Модерни времена.

    15:36 02.10.2026

  • 12 Значи един

    11 1 Отговор
    от най-важните търговски партньори на Казахстан е Русия, но не са санкционирани? А на всичкото отгоре искат и да правят бизнес с тях? И после нямало двойни стандарти!!

    15:37 02.10.2026

  • 13 Немците

    10 1 Отговор
    искат евтини горива, а не глупостите на Мерц. Отделно както са писали по горе, едно че петрола е руски, друга тема е как ще стига до Германия. Най добре да подписва капитулацията и на това недоносено правителство и да пускат Алис да поема юздите.

    15:37 02.10.2026

  • 14 Гошо

    5 0 Отговор
    Аха и как по точно ще стане това

    15:38 02.10.2026

  • 15 Радо

    10 0 Отговор
    Само иди от ите не знаят че казахстанския нефт си е Руски по природа.

    15:40 02.10.2026

  • 16 КВА СТАНА ТЯ , ГЕРМАНИЯ УМРЯ , А

    5 0 Отговор
    КАЗАЦИТЕ СА 3 ПЪТИ ПО ГОЛЕМИ ОТ ШВАБИТЕ ? ГЕРМАНИЯ ПАК ЯДЕ БОЙ И ДАНО ПУТИН НЕ КАЖЕ НЕ ЗА ЧЕРНОТО ЗЛАТО ЩОТО ТОЙ Е КРЪЧМАРА !

    15:44 02.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Малко география

    2 0 Отговор
    И откъде ще мине Руснаците спряха оттока на Волга и Урал и Каспийско море става локва и не може да се товарят големи танкери за Баку

    15:54 02.10.2026

  • 19 Много

    1 0 Отговор
    умни германците. Първо искаха да заменят руските доставки с американски и близкоизточни. Нещо много не им се получи. Сега ще ги заменят с казахстански. Ако Тръмп и там потърси националните интереси на САЩ и там няма да им се получи. После от къде ще го заменят?

    15:59 02.10.2026

  • 20 Хахаха!🎺🥳😀

    0 0 Отговор
    И Хитлер искаше, но в Сталинград му избиха зъбите. Откъде ще мине казахския нефт? Сега минава през Русия.

    16:01 02.10.2026

  • 21 Опорка

    0 0 Отговор
    Секунда, Казахстан е близък съюзник на Русия. Защо не е санкциониран, а напротив, просят нефт от там? Урсулската логика е недостижима за нормалните хора.

    16:03 02.10.2026

  • 22 мнение

    0 0 Отговор
    Той пак ще е руски, но по документите и плащането чрез Казахстан.

    16:04 02.10.2026

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