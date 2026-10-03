Еди Рама: Обещанията към Украйна за ЕС са лъжа

Обещанията към Украйна за членство в Европейския съюз са „лъжа“, заяви албанският премиер Еди Рама в интервю за германското издание Die Welt. По думите му Киев няма да бъде приет в ЕС по обичайния път, при който кандидатите трябва да изпълнят всички критерии и да приключат преговорите по отделните области.

„Тях никога няма да ги приемат в рамките на обичайната процедура за присъединяване с изпълнение на всички критерии. Това го знаят всички“, каза Рама. Той предложи Украйна да бъде включена в преговорите още сега, а пълноправното членство да бъде предоставено на основата на постигнатото. Изказването му беше цитирано от УНИАН и Украинска правда.

Рама сравни Украйна със страните от Западните Балкани

Албанският премиер свърза позицията си с дългия процес на присъединяване на държавите от Западните Балкани. Той припомни, че след падането на Берлинската стена през 1989 г. на Източна Германия не е било казано, че трябва да изпълни всичките 33 преговорни глави, за да бъде приета в европейското пространство.

„Европейският съюз вероятно ще изисква от нас още по-големи усилия. Но ние искаме да бъдем част от него. Погледнете Украйна. Това, което им обещават, е лъжа“, заяви Рама.

Албания е сред шестте държави от Западните Балкани, които се разглеждат като кандидати за членство в ЕС до 2030 г. Страната, с население около 2,5 милиона души, е кандидат за присъединяване от 2014 г.

„Отворената коремна кухина“ на Европа

Рама определи Западните Балкани като „дупка“ в центъра на Европейския съюз. Той използва рязка метафора, за да опише рисковете от продължителното оставане на региона извън блока.

„Отворената коремна кухина е нещо лошо. Тя води до инфекции, рани и разлагане. Русия е вирус. Радикалният ислям е вирус. Престъпността е вирус“, каза албанският премиер.

В друга част от интервюто Рама сравни седемте държави, които искат да се присъединят към ЕС, със седем деца в семейство. Той заяви, че дете, което е извън дома, има по-малко права на масата, но е изложено на по-големи рискове.

„Едното дете ще се сприятели с руски бандити. Другото ще се пристрасти към китайски играчки. Третото ще открие екстремизма и ще взриви целия квартал“, каза Рама.

Източници: УНИАН, Ди Велт