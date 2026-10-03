Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Еди Рама: Обещанията към Украйна за ЕС са лъжа
  Тема: Украйна

Еди Рама: Обещанията към Украйна за ЕС са лъжа

3 Октомври, 2026 04:22 776 2

  • еди рама-
  • украйна-
  • европейски съюз-
  • разширяване на ес-
  • западни балкани

Албанският премиер заяви, че Киев няма да бъде приет по стандартната процедура и предложи преговорите да започнат незабавно.

Еди Рама: Обещанията към Украйна за ЕС са лъжа - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Обещанията към Украйна за членство в Европейския съюз са „лъжа“, заяви албанският премиер Еди Рама в интервю за германското издание Die Welt. По думите му Киев няма да бъде приет в ЕС по обичайния път, при който кандидатите трябва да изпълнят всички критерии и да приключат преговорите по отделните области.

„Тях никога няма да ги приемат в рамките на обичайната процедура за присъединяване с изпълнение на всички критерии. Това го знаят всички“, каза Рама. Той предложи Украйна да бъде включена в преговорите още сега, а пълноправното членство да бъде предоставено на основата на постигнатото. Изказването му беше цитирано от УНИАН и Украинска правда.

Рама сравни Украйна със страните от Западните Балкани

Албанският премиер свърза позицията си с дългия процес на присъединяване на държавите от Западните Балкани. Той припомни, че след падането на Берлинската стена през 1989 г. на Източна Германия не е било казано, че трябва да изпълни всичките 33 преговорни глави, за да бъде приета в европейското пространство.

„Европейският съюз вероятно ще изисква от нас още по-големи усилия. Но ние искаме да бъдем част от него. Погледнете Украйна. Това, което им обещават, е лъжа“, заяви Рама.

Албания е сред шестте държави от Западните Балкани, които се разглеждат като кандидати за членство в ЕС до 2030 г. Страната, с население около 2,5 милиона души, е кандидат за присъединяване от 2014 г.

„Отворената коремна кухина“ на Европа

Рама определи Западните Балкани като „дупка“ в центъра на Европейския съюз. Той използва рязка метафора, за да опише рисковете от продължителното оставане на региона извън блока.

„Отворената коремна кухина е нещо лошо. Тя води до инфекции, рани и разлагане. Русия е вирус. Радикалният ислям е вирус. Престъпността е вирус“, каза албанският премиер.

В друга част от интервюто Рама сравни седемте държави, които искат да се присъединят към ЕС, със седем деца в семейство. Той заяви, че дете, което е извън дома, има по-малко права на масата, но е изложено на по-големи рискове.

„Едното дете ще се сприятели с руски бандити. Другото ще се пристрасти към китайски играчки. Третото ще открие екстремизма и ще взриви целия квартал“, каза Рама.

Източници: УНИАН, Ди Велт


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тагарев

    7 1 Отговор
    Зеленски вече трън в очите на запада и скоро ще го ликвидират..! Нещастен случай..!

    04:29 03.10.2026

  • 2 ПО-ИЗМАНИ , ПО-МАФИОТИ ОТ ТЯХ НЯМА

    9 0 Отговор
    А КАКВО НЕ Е ЛЪЖА И ЗАБЛУДА ОТ ТЯХ ?? ТА НАЛИ С ЛЪЖА И ЗАБЛУДА + МИЛЯРДИ ПОДКОПИ ЗА ХУНТАДИЖИИТЕ ГО ВКАРАХА В ТЯХНАТА ВОЙНА , ИЗЦЯЛО ПРОКСИ, ТОЙ ДА ВОЮВА ВМЕСТО ТЯХ! А НАЙ- ГОЛЯМА ЛЪЖА ИЗМАМА ,ПО-СКОРО ДАЛАВЕРА Е ИЗКУСТВЕНО ВЪВЕДЕНОТО ЕВРО , КОЕТО Е С НУЛЕВО , С НИКАКВО ПОКРИТИЕ , ПТРОСТО ФАЛШХАРТИЙКИ, КОИТО ПЕЧАТНИЦАТА БЪЛВА С ТОНОВЕ ВБЕЗКОНТРОЛНО И ПОЗНАЙТЕ КАКВА ИНФЛАЦИЯ СЕ СЪЗДАВА УМИШЛЕНО С ОБИРИ , ОГРАБВАНЕ ДЪРЖАВАТЕ , ДА ТОРМОЗЯТ ХОРАТА , ДА ИЗНЕМОГВАТ ДА ДОГОНВАТ РАСТЯЩИТЕ ЦЕНИ !! ЧОВРЕК РАБОТИ УСЪРДНО ЗА ДА СПЕСТЯВА ЗА ЖИЛИЩЕ И ДОКАТО ПОСПЕСТИ МАЛКО , ЦЕНИТЕ СКОЧИЛИ .И ТАКА С ДОГОНВАНЕ НА СКЪПОТИЯТА НО БЕЗ ДА ДА Я ДОСТИГНЕ . ЧЕ ТЕ ,ВИДИТЕ ЛИ КАК НИ ПРАВЯТ ВИНАГИ "ДОБРО" . Е ТОВА Е ДОБРОТО ЗА НАС , А ДОБРОТО ЗА ТЯХ Е НАПЕЧАТАНИТЕ БЕЗКОНТРОЛНИ ЕВРА, ПО СХЕМИ ДА СЕ ПРИБИРАТ ОТ ТЯХ!

    05:31 03.10.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания