Украйна и САЩ сключиха първата сделка за полезни изкопаеми

Съвместният инвестиционен фонд за възстановяване на Украйна и САЩ е сключил първата си сделка в сектора на критично важните полезни изкопаеми. Споразумението ще привлече около 30 милиона долара в съвместна инвестиционна платформа, съобщи Ройтерс, позовавайки се на Конър Коулман, ръководител на инвестиционния отдел на Американската корпорация за международно финансово развитие.

Фондът е обявил и още четири нови проекта. Общият обем на проектите му вече е около 70 милиона долара. Той е създаден в рамките на споразумението за полезните изкопаеми, подписано от Украйна и САЩ през април 2025 г. по инициатива на президента Доналд Тръмп.

Приоритет са стратегически находища

Първоначално фондът ще се насочи към минни проекти в начален етап в различни части на Украйна. Сред посочените приоритети са находища на редкоземни елементи, уран, берил и цирконий. Те са включени в списъка на критично важните минерали на САЩ.

„За украинския народ е изключително важно да инвестираме именно сега“, заяви Коулман пред Ройтерс.

Фондът работи в пет стратегически сектора, сред които полезни изкопаеми, отбрана, енергетика и инфраструктура. Инвестициите са представени като част от дългосрочната подкрепа на Вашингтон за Киев в условията на продължаващата война с Русия.

Проекти за енергетиката и отоплението

Два от новите проекти са насочени към укрепване на електроенергийната и топлопреносната мрежа на Украйна след засилените руски атаки срещу ключова инфраструктура преди зимата.

Фондът ще придобие дялово участие в платформа за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия. Тя трябва да подпомогне изграждането и експлоатацията на енергийни хъбове, предназначени да възстановят повреденото електро- и топлоснабдяване на домакинствата.

Коулман е посочил, че фондът търси допълнителен капитал, за да увеличи инвестиционния си капацитет.

Планове за още проекти до края на 2026 г.

Заместник-министърът на икономиката и околната среда на Украйна Егор Перелигин заяви, че до края на 2026 г. фондът планира да финансира най-малко два нови проекта в страната. По думите му един проект вече е финансиран и реализиран. Става дума за отбранителната компания Sine Engineering, която разработва радиотехнологични модули за противодействие на руските войски.

Фондът разглежда и други предложения в няколко стратегически сфери. Новата сделка за полезни изкопаеми е първата конкретна инвестиция в рамките на споразумението между Киев и Вашингтон, но паралелно с нея се развиват и проекти, свързани с енергийната устойчивост на Украйна.

Източници: Ройтерс, УНИАН