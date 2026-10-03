Тръмп: Конфликтът с Иран ще приключи след изборите

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът с Иран може да приключи веднага след междинните избори за Конгреса на 3 ноември 2026 г. Той прогнозира и рязък спад на цените на петрола след вота, но не посочи конкретен срок или механизъм за прекратяване на бойните действия.

„Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече няма да могат да издържат“, каза Тръмп пред журналисти на 9 септември. По думите му Иран продължава конфликта, за да навреди политически на американската администрация преди изборите.

Няма потвърдено споразумение между Вашингтон и Техеран

Прогнозата на Тръмп не е последвана от публично обявено мирно споразумение. На 1 октомври президентът заяви, че е възможно САЩ да възобновят или засилят бомбардировките срещу Иран след изборите, ако не бъде постигнато приемливо за Вашингтон решение. Той каза също, че е отхвърлил последно иранско предложение, тъй като не го е сметнал за достатъчно.

Така американската позиция остава двусмислена: Тръмп говори едновременно за възможен край на конфликта след вота и за нова военна ескалация, ако преговорите се провалят. Асошиейтед прес съобщи, че Вашингтон и Техеран продължават да обсъждат дипломатически вариант, но без договорен окончателен изход.

Петролът и натискът преди изборите

Тръмп свързва поскъпването на петрола с конфликта и с нарушенията на доставките през Ормузкия проток. През септември цената на петрола „Брент“ надхвърли 100 долара за барел, а по-високите цени на горивата се превърнаха в политически проблем за републиканците преди междинния вот.

На 2 октомври държавите от Г-7 договориха освобождаване на 100 милиона барела петрол и горива от резервите си, след като американската администрация настоя съюзниците да предприемат мерки срещу поскъпването. Същевременно Тръмп продължава да твърди, че след изборите цените ще започнат да се понижават рязко.

Иранската революционна гвардия отхвърля американската оценка за хода на конфликта. Според нея бойните действия могат да приключат само ако Вашингтон признае поражение и изтегли силите си. До момента няма потвърждение, че двете страни са постигнали договореност за прекратяване на войната.

Източници: ЮПИ