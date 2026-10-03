Новини
Свят »
Иран (Ислямска Република) »
Тръмп: Конфликтът с Иран ще приключи след изборите
  Тема: Иранската криза

Тръмп: Конфликтът с Иран ще приключи след изборите

3 Октомври, 2026 04:09 495 0

  • доналд тръмп-
  • иран-
  • петрол-
  • избори в сащ-
  • конфликтът в иран

Американският президент прогнозира рязък спад на цените на петрола след вота за Конгреса. Междувременно остави открита възможността за нови удари срещу Техеран.

Тръмп: Конфликтът с Иран ще приключи след изборите - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че конфликтът с Иран може да приключи веднага след междинните избори за Конгреса на 3 ноември 2026 г. Той прогнозира и рязък спад на цените на петрола след вота, но не посочи конкретен срок или механизъм за прекратяване на бойните действия.

„Мисля, че войната ще приключи веднага след изборите, защото те вече няма да могат да издържат“, каза Тръмп пред журналисти на 9 септември. По думите му Иран продължава конфликта, за да навреди политически на американската администрация преди изборите.

Няма потвърдено споразумение между Вашингтон и Техеран

Прогнозата на Тръмп не е последвана от публично обявено мирно споразумение. На 1 октомври президентът заяви, че е възможно САЩ да възобновят или засилят бомбардировките срещу Иран след изборите, ако не бъде постигнато приемливо за Вашингтон решение. Той каза също, че е отхвърлил последно иранско предложение, тъй като не го е сметнал за достатъчно.

Така американската позиция остава двусмислена: Тръмп говори едновременно за възможен край на конфликта след вота и за нова военна ескалация, ако преговорите се провалят. Асошиейтед прес съобщи, че Вашингтон и Техеран продължават да обсъждат дипломатически вариант, но без договорен окончателен изход.

Петролът и натискът преди изборите

Тръмп свързва поскъпването на петрола с конфликта и с нарушенията на доставките през Ормузкия проток. През септември цената на петрола „Брент“ надхвърли 100 долара за барел, а по-високите цени на горивата се превърнаха в политически проблем за републиканците преди междинния вот.

На 2 октомври държавите от Г-7 договориха освобождаване на 100 милиона барела петрол и горива от резервите си, след като американската администрация настоя съюзниците да предприемат мерки срещу поскъпването. Същевременно Тръмп продължава да твърди, че след изборите цените ще започнат да се понижават рязко.

Иранската революционна гвардия отхвърля американската оценка за хода на конфликта. Според нея бойните действия могат да приключат само ако Вашингтон признае поражение и изтегли силите си. До момента няма потвърждение, че двете страни са постигнали договореност за прекратяване на войната.

Източници: ЮПИ


Иран (Ислямска Република)
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания