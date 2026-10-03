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Пожар обхвана голям склад за лекарства край Киев, поразено е локомотивно депо в столицата
  Тема: Украйна

Пожар обхвана голям склад за лекарства край Киев, поразено е локомотивно депо в столицата

3 Октомври, 2026 03:59, обновена 3 Октомври, 2026 04:05 558 5

  • пожар-
  • фармацевтични складове-
  • вента-
  • киевска област-
  • украйна

В складовете е имало лекарства на Bayer, Sanofi, Pfizer, Teva, „Дарница“ и „Фармак“. Размерът на щетите и отражението върху доставките още не са установени.

Пожар обхвана голям склад за лекарства край Киев, поразено е локомотивно депо в столицата - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Склад на един от най-големите фармацевтични дистрибутори в Украйна – компанията „Вента“ – се е запалил в Киевска област. Пожарът е избухнал вечерта на 2 октомври, съобщава УНИАН.

В складовия комплекс се е съхранявала продукция на международни и украински производители, сред които Bayer, Sanofi, Pfizer, Teva, „Дарница“ и „Фармак“. Данни за количеството на засегнатите лекарства, площта на пожара или стойността на унищожената продукция не са обявени.

Властите потвърдиха пожара в складови помещения

Киевската областна военна администрация съобщи за повредени складови помещения и пожар в Бучанския район. „На място работят оперативни служби“, посочиха от администрацията. Към публикуването на информацията няма потвърдени данни дали има пострадали.

Не е установено и дали инцидентът ще доведе до прекъсване или забавяне на доставките на лекарства. „Вента“ обслужва фармацевтичния пазар в Украйна, но все още няма официална оценка каква част от складовите наличности е засегната и дали логистиката може да бъде пренасочена към други обекти.

Пожарът е на фона на удари по инфраструктурата в Киев

В същия контекст „Газета.Ru“ посочва, че преди пожара руските сили са поразили локомотивно депо в Киев. Според публикацията там е имало склад за крилати ракети с наземно базиране FP-5 „Фламинго“ и части за тях. Това твърдение не е потвърдено от независим източник в подадената информация.

Руското министерство на отбраната твърди, че през нощта срещу 2 октомври е бил поразен автомобилно-железопътният мост над Днепър в Киев. Според ведомството мостът е използван за придвижване на украински войски и военни товари.

След няколко удара по Южния мост властите в Киев са го затворили изцяло и са ограничили движението по още два моста. Това е довело до сериозни задръствания, по-високи цени на таксиметровите услуги и промени в маршрутите на обществения транспорт.

Източници: Газета.Ru, УНИАН


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лост

    2 5 Отговор
    Складът взел,че се самозапалил?

    Коментиран от #3

    04:09 03.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 5 Отговор
    САМО ЗАЩО ИМА ВТОРИЧНИ ДЕТОНАЦИИ НА БОЕПРИПАСИ ВЪВ
    ФАРМА СКЛАДА ?
    ....ЯВНО ПФАИЗЕРА Е БИЛ С ДЕТОНАТОРИ :)
    .... ВСИЧКИ ДИАБЕТИЦИ В УКРАЙНА БЛАГОДАРЯТ НА
    ФАШИСТА БРОУДИ МАДЯР :)

    04:11 03.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Урсула

    3 0 Отговор
    Си загуби процента от доставените лекарства/ракети... Сега пак ще търси европейски пари за частните си далавери!

    04:33 03.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

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