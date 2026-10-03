Пожар обхвана голям склад за лекарства край Киев, поразено е локомотивно депо в столицата

Склад на един от най-големите фармацевтични дистрибутори в Украйна – компанията „Вента“ – се е запалил в Киевска област. Пожарът е избухнал вечерта на 2 октомври, съобщава УНИАН.

В складовия комплекс се е съхранявала продукция на международни и украински производители, сред които Bayer, Sanofi, Pfizer, Teva, „Дарница“ и „Фармак“. Данни за количеството на засегнатите лекарства, площта на пожара или стойността на унищожената продукция не са обявени.

Властите потвърдиха пожара в складови помещения

Киевската областна военна администрация съобщи за повредени складови помещения и пожар в Бучанския район. „На място работят оперативни служби“, посочиха от администрацията. Към публикуването на информацията няма потвърдени данни дали има пострадали.

Не е установено и дали инцидентът ще доведе до прекъсване или забавяне на доставките на лекарства. „Вента“ обслужва фармацевтичния пазар в Украйна, но все още няма официална оценка каква част от складовите наличности е засегната и дали логистиката може да бъде пренасочена към други обекти.

Пожарът е на фона на удари по инфраструктурата в Киев

В същия контекст „Газета.Ru“ посочва, че преди пожара руските сили са поразили локомотивно депо в Киев. Според публикацията там е имало склад за крилати ракети с наземно базиране FP-5 „Фламинго“ и части за тях. Това твърдение не е потвърдено от независим източник в подадената информация.

Руското министерство на отбраната твърди, че през нощта срещу 2 октомври е бил поразен автомобилно-железопътният мост над Днепър в Киев. Според ведомството мостът е използван за придвижване на украински войски и военни товари.

След няколко удара по Южния мост властите в Киев са го затворили изцяло и са ограничили движението по още два моста. Това е довело до сериозни задръствания, по-високи цени на таксиметровите услуги и промени в маршрутите на обществения транспорт.

Източници: Газета.Ru, УНИАН