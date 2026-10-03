Украйна отчете 164 бойни сблъсъка за ден, Буданов съобщи за 26 000 върнати тела

Украинският Генерален щаб съобщи за 164 бойни сблъсъка по фронта от началото на 2 октомври, като най-много са регистрирани на Константиновското направление – 19. Следват Покровското с 15 атаки, Южнослабожанското и Гуляйполското с по 6, както и Купянското с 5.

По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна са нанесени един ракетен и 60 авиационни удара. Използвани са 176 управляеми авиационни бомби и 6230 дрона камикадзе, а населените места и украинските позиции са били обстрелвани 1795 пъти.

Най-интензивни боеве около Константиновка

На Лиманското направление са отчетени три атаки, на Александровското – две, а на Славянското, Ореховското и Приднепровското направления – по една. Данните са от сводката на украинския Генерален щаб към 22:00 часа.

Отделно ръководителят на Офиса на президента Кирил Буданов съобщи, че в Украйна са върнати над 26 000 тела и останки на загинали в рамките на репатриационни мероприятия. Значителна част от тях обаче все още не е идентифицирана.

Подготвят промени при идентификацията

„Значителна част от тях и досега остава неидентифицирана“, заяви Буданов.

Буданов определи бюрократичните забавяния и нарушенията на правилата в системата на съдебномедицинските експертизи като недопустими. По думите му проблемът е бил обсъден на заседание на Координационния съвет за защита на правата на ветераните, семействата на загиналите, военнопленниците и изчезналите безследно.

Предвижда се създаването на междуведомствена група, която да разглежда проблемните случаи при идентифицирането на загиналите. Ще бъде преразгледана и работата на бюрата по съдебна медицина, особено в отделни региони, като се планира привличане на допълнителни международни ресурси за ДНК експертизи.

„Правителството ще приеме необходимите нормативни решения в близко бъдеще“, каза Буданов.

Източници: Украинска правда