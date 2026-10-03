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Украйна отчете 164 бойни сблъсъка за ден, Буданов съобщи за 26 000 върнати тела
  Тема: Украйна

Украйна отчете 164 бойни сблъсъка за ден, Буданов съобщи за 26 000 върнати тела

3 Октомври, 2026 04:48 698 16

  • войната в украйна-
  • константиновка-
  • генерален щаб на всу-
  • кирил буданов-
  • идентификация на загинали

Най-много атаки са регистрирани на Константиновското направление. Значителна част от върнатите останки остава неидентифицирана.

Украйна отчете 164 бойни сблъсъка за ден, Буданов съобщи за 26 000 върнати тела - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украинският Генерален щаб съобщи за 164 бойни сблъсъка по фронта от началото на 2 октомври, като най-много са регистрирани на Константиновското направление – 19. Следват Покровското с 15 атаки, Южнослабожанското и Гуляйполското с по 6, както и Купянското с 5.

По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна са нанесени един ракетен и 60 авиационни удара. Използвани са 176 управляеми авиационни бомби и 6230 дрона камикадзе, а населените места и украинските позиции са били обстрелвани 1795 пъти.

Най-интензивни боеве около Константиновка

На Лиманското направление са отчетени три атаки, на Александровското – две, а на Славянското, Ореховското и Приднепровското направления – по една. Данните са от сводката на украинския Генерален щаб към 22:00 часа.

Отделно ръководителят на Офиса на президента Кирил Буданов съобщи, че в Украйна са върнати над 26 000 тела и останки на загинали в рамките на репатриационни мероприятия. Значителна част от тях обаче все още не е идентифицирана.

„Значителна част от тях и досега остава неидентифицирана“, заяви Буданов.

Подготвят промени при идентификацията

Буданов определи бюрократичните забавяния и нарушенията на правилата в системата на съдебномедицинските експертизи като недопустими. По думите му проблемът е бил обсъден на заседание на Координационния съвет за защита на правата на ветераните, семействата на загиналите, военнопленниците и изчезналите безследно.

Предвижда се създаването на междуведомствена група, която да разглежда проблемните случаи при идентифицирането на загиналите. Ще бъде преразгледана и работата на бюрата по съдебна медицина, особено в отделни региони, като се планира привличане на допълнителни международни ресурси за ДНК експертизи.

„Правителството ще приеме необходимите нормативни решения в близко бъдеще“, каза Буданов.

Източници: Украинска правда


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    10 23 Отговор
    Малеее, 26000 срещу ЦЕЛИ 500 са разменили. Украина пак печели в резултата.
    Руснаците пак се изложиха...
    Или нещо май бъркам.

    Коментиран от #5, #8, #10

    04:56 03.10.2026

  • 2 сюндюк

    7 22 Отговор
    Като свършат жените зеления гарван ще изпрати децата..! Някой трябва да спре този наркоман в противен случай ще затрие цялата нация..!

    Коментиран от #7

    04:59 03.10.2026

  • 3 И Киев е Руски

    7 21 Отговор
    ЗИлински: Всички неидентифицирани тела ще бъдат върнати на фронта

    Коментиран от #4, #6

    05:18 03.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Матеватик

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    За броя жертви не може да се съди по броя разменени тела ! Това става само за пропаганда !

    05:24 03.10.2026

  • 6 Антирашист 4716

    7 5 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Още с името си противоречиш на документи на ООН !

    05:26 03.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И Киев е Руски

    7 6 Отговор
    Украинските въоръжени сили загубиха приблизително 1390 военнослужещи за един ден.

    Коментиран от #11

    05:31 03.10.2026

  • 10 Личи си, че сиТъбГалош😁

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "Механик":

    Каква е връзката?

    05:36 03.10.2026

  • 11 Рашистите имат над 46 хиляди

    4 5 Отговор

    До коментар #9 от "И Киев е Руски":

    загуби за септември.

    Коментиран от #12, #14

    05:38 03.10.2026

  • 12 И Киев е Руски

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Рашистите имат над 46 хиляди":

    🐶 та си лаят укра оттече

    05:42 03.10.2026

  • 13 Артилерист

    4 0 Отговор
    Самият генерален щаб на украинците съобщава колосални числа на огневото поразяване от руски ракети, авиобомби, дронове и обстрели. Това не са тренировки на учебни полигони, а реални поразяващи удари с точно прицелно насочване в конкретни обекти и цели. И то за много кратък период от време. Това е изключително висока плътност на поразяване. Не съм сигурен, че русофобите осъзнават този мащабен погром, когото лековато и екзалтирано иронизират и омаловажават руските поразяващи възможности с приказки от сорта "Киив за три дня". Руските войски не са постигнали все още целите си само защото целият запад, начело със САЩ, излива не потоци, а лавини от оръжия, пари, наемници и всестранно тилово осигуряване, наричано сега логистика. Въпреки западното осигуряване укро загубите в жива сила са 30 пъти повече и мобилизационните запаси на украинците са на изчерпване, но може да си представим какво щеше да се случи, без това западно осигуряване...

    Коментиран от #15

    05:58 03.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 СрЕЩУ ОКОПАНИ МИНИМУМ

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Артилерист":

    500 УКРИ НА ДАДЕНО НАПРАВЛЕНИЕ РУСИТЕ ИЗПРАЩАТ ТРИ ДВОЙКИ В РАЗЛИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ КОИТО ПРИНУЖДАВАТ УКРИТЕ ДА СЕ ДЕМАСКИРАТ СЛЕД КОЕТО АВИАЦИЯТА ГИ СМИЛА С ФАБОВЕ ТА ДОРИ И ТИЯ ШЕСТ РУСИ ДА СА МЪРТВИ ОТСРЕЩНАТА СТРАНА ДАВА МИНИМУМ 50 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ЖЕРТВИ А ПОНЯКОГА И ДО СТО ПЪТИ......

    06:16 03.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

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