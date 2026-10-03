Украйна отчете 164 бойни сблъсъка за ден, Буданов съобщи за 26 000 върнати тела

Украинският Генерален щаб съобщи за 164 бойни сблъсъка по фронта от началото на 2 октомври, като най-много са регистрирани на Константиновското направление – 19. Следват Покровското с 15 атаки, Южнослабожанското и Гуляйполското с по 6, както и Купянското с 5.
По данни на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна са нанесени един ракетен и 60 авиационни удара. Използвани са 176 управляеми авиационни бомби и 6230 дрона камикадзе, а населените места и украинските позиции са били обстрелвани 1795 пъти.
Най-интензивни боеве около Константиновка
На Лиманското направление са отчетени три атаки, на Александровското – две, а на Славянското, Ореховското и Приднепровското направления – по една. Данните са от сводката на украинския Генерален щаб към 22:00 часа.
Отделно ръководителят на Офиса на президента Кирил Буданов съобщи, че в Украйна са върнати над 26 000 тела и останки на загинали в рамките на репатриационни мероприятия. Значителна част от тях обаче все още не е идентифицирана.„Значителна част от тях и досега остава неидентифицирана“, заяви Буданов.
Подготвят промени при идентификацията
Буданов определи бюрократичните забавяния и нарушенията на правилата в системата на съдебномедицинските експертизи като недопустими. По думите му проблемът е бил обсъден на заседание на Координационния съвет за защита на правата на ветераните, семействата на загиналите, военнопленниците и изчезналите безследно.
Предвижда се създаването на междуведомствена група, която да разглежда проблемните случаи при идентифицирането на загиналите. Ще бъде преразгледана и работата на бюрата по съдебна медицина, особено в отделни региони, като се планира привличане на допълнителни международни ресурси за ДНК експертизи.
„Правителството ще приеме необходимите нормативни решения в близко бъдеще“, каза Буданов.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Механик
Руснаците пак се изложиха...
Или нещо май бъркам.
Коментиран от #5, #8, #10
04:56 03.10.2026
2 сюндюк
Коментиран от #7
04:59 03.10.2026
3 И Киев е Руски
Коментиран от #4, #6
05:18 03.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Матеватик
До коментар #1 от "Механик":За броя жертви не може да се съди по броя разменени тела ! Това става само за пропаганда !
05:24 03.10.2026
6 Антирашист 4716
До коментар #3 от "И Киев е Руски":Още с името си противоречиш на документи на ООН !
05:26 03.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И Киев е Руски
Коментиран от #11
05:31 03.10.2026
10 Личи си, че сиТъбГалош😁
До коментар #1 от "Механик":Каква е връзката?
05:36 03.10.2026
11 Рашистите имат над 46 хиляди
До коментар #9 от "И Киев е Руски":загуби за септември.
Коментиран от #12, #14
05:38 03.10.2026
12 И Киев е Руски
До коментар #11 от "Рашистите имат над 46 хиляди":🐶 та си лаят укра оттече
05:42 03.10.2026
13 Артилерист
Коментиран от #15
05:58 03.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 СрЕЩУ ОКОПАНИ МИНИМУМ
До коментар #13 от "Артилерист":500 УКРИ НА ДАДЕНО НАПРАВЛЕНИЕ РУСИТЕ ИЗПРАЩАТ ТРИ ДВОЙКИ В РАЗЛИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ КОИТО ПРИНУЖДАВАТ УКРИТЕ ДА СЕ ДЕМАСКИРАТ СЛЕД КОЕТО АВИАЦИЯТА ГИ СМИЛА С ФАБОВЕ ТА ДОРИ И ТИЯ ШЕСТ РУСИ ДА СА МЪРТВИ ОТСРЕЩНАТА СТРАНА ДАВА МИНИМУМ 50 ПЪТИ ПОВЕЧЕ ЖЕРТВИ А ПОНЯКОГА И ДО СТО ПЪТИ......
06:16 03.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.