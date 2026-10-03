Дрон подпали бизнес сграда в центъра на Днипро

Реактивен безпилотен летателен апарат е предизвикал пожар в бизнес страда в центъра на украинския град Днипро през нощта на 3 октомври. Запалил се е покривът на сградата, а спасителите са локализирали огъня.

За атаката съобщиха ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа и Въздушните сили на Украйна. По предварителни данни няма пострадали.

Кметът на Днипро Борис Филатов уточни, че отломки са паднали на паркинг край сградата на градския съвет. Според местни медии взривът е прогърмял в 23:09 часа, а украинските Въздушни сили са съобщили за движение на реактивен безпилотен апарат към града.

Предишна атака рани три жени

Няколко часа по-рано, вечерта на 2 октомври, руски сили атакуваха Днипро. При тази атака бяха ранени три жени. Към публикуването на информацията не са съобщени други пострадали при удара по бизнес центъра.

Източници: Украинска правда