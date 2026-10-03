Дрон подпали бизнес сграда в центъра на Днипро

Реактивен безпилотен летателен апарат е предизвикал пожар в бизнес страда в центъра на украинския град Днипро през нощта на 3 октомври. Запалил се е покривът на сградата, а спасителите са локализирали огъня.
За атаката съобщиха ръководителят на Днепропетровската областна военна администрация Александър Ганжа и Въздушните сили на Украйна. По предварителни данни няма пострадали.
Кметът на Днипро Борис Филатов уточни, че отломки са паднали на паркинг край сградата на градския съвет. Според местни медии взривът е прогърмял в 23:09 часа, а украинските Въздушни сили са съобщили за движение на реактивен безпилотен апарат към града.
Предишна атака рани три жени
Няколко часа по-рано, вечерта на 2 октомври, руски сили атакуваха Днипро. При тази атака бяха ранени три жени. Към публикуването на информацията не са съобщени други пострадали при удара по бизнес центъра.
Източници: Украинска правда
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Пожар
04:52 03.10.2026