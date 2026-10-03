ЕС обвърза новото финансиране за Украйна с реформи

Европейският съюз е отхвърлил искането на Украйна за авансово отпускане на допълнително финансиране през 2026 г. и е обвързал достъпа до нови средства с изпълнението на конкретни реформи, съобщава „Файненшъл таймс“, позовавайки се на писмо на еврокомисарите Валдис Домбровскис и Марта Кос до председателя на Върховната рада Руслан Стефанчук.

Сред условията са отпадане на освобождаването от ДДС за малки международни пратки и въвеждане на правила за данъчно облагане на цифровите платформи. Двата законопроекта вече са приети от украинския парламент, но в тях е включена спорна поправка, която смекчава изискванията за финансов мониторинг на политически значими лица.

Засилването на тези правила е сред антикорупционните условия, поставени от Брюксел. Именно поправката за политически значимите лица е посочена като причина за безпокойство в писмото на Домбровскис и Кос.

Киев поиска авансово финансиране

През лятото Украйна оцени допълнителните си отбранителни нужди за 2026 г. на 27 млрд. долара. Киев поиска от Европейската комисия да отпусне предварително част от средствата по заем от 90 млрд. евро, договорен за покриване на основната част от финансовите нужди на страната през 2026 и 2027 г.

Схемата предвижда по 45 млрд. евро за всяка от двете години, като отпускането на средствата е свързано с изпълнението на определени реформи. До момента през 2026 г. са предоставени 15,7 млрд. евро, посочва РБК. При изпълнение на изискванията на Брюксел достъпът до допълнителна подкрепа може да достигне около 34 млрд. евро през тази година.

На 2 октомври Европейската комисия съобщи за превод на 2,9 млрд. евро за Украйна по механизма Ukraine Facility. От Комисията заявиха, че средствата са предназначени за поддържане на финансовата стабилност и работата на държавната администрация, както и за подкрепа на реформите.

Какво заявиха Киев и Москва

„Европейската солидарност означава конкретна подкрепа“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

В съвместно изявление от 1 октомври Украйна и Европейската комисия посочиха, че са определили начините за покриване на бюджетните и отбранителните нужди на страната през 2026 г. и са потвърдили стъпките, необходими за своевременното отпускане на средствата.

В интервю за „Файненшъл таймс“ украинският президент Владимир Зеленски отрече да е имало напрежение в разговорите му с Урсула фон дер Лайен. „Имахме много добра среща с Урсула и нейния екип, а тя разбира, че трябва да помогнат на Украйна“, заявил Зеленски. Той е добавил, че заради условията на войната реформите не винаги могат да се изпълняват по предварителния график.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков е заявил, че европейската военна помощ няма да промени ситуацията на фронта. По думите му европейските държави демонстрират „милитаристичен настрой“ и продължават да насочват средства към оръжейни доставки.

Източници: РБК, Файненшъл таймс, Интерфакс-Украйна