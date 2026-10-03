Американският журналист Тъкър Карлсън заяви, че Украйна вероятно би продала ядреното си оръжие на всеки желаещ, ако беше запазила арсенала си. Той направи изказването в собственото си предаване в YouTube и го свърза с твърдение за широко разпространена корупция в страната.

„Като най-корумпираната държава в Европа, Украйна вероятно вече щеше да е продала ядреното оръжие на недобросъвестни субекти по целия свят“, заяви Карлсън. В публикацията за изказването му не са посочени конкретни данни или доказателства в подкрепа на тази оценка.

Карлсън свърза твърдението си с отказа от ядрения арсенал

Журналистът посочи корупцията като една от причините, поради които според него Съединените щати са принудили Киев да се откаже от ядрените оръжия. След разпадането на Съветския съюз значителен ядрен арсенал остава на територията на Украйна, но страната се отказва от него в рамките на договорености за неразпространение и сигурност.

На 5 декември 1994 г. в Будапеща е подписан меморандум, свързан с присъединяването на Украйна към Договора за неразпространение на ядреното оръжие. Документът е подписан от представители на САЩ, Великобритания и Украйна, а Киев получава уверения за сигурност в замяна на разоръжаването.

Киев отново постави под въпрос решенията от 1994 г.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски по-рано заяви, че отказът от ядреното оръжие е бил грешка. Тезата му беше поставена в контекста на войната с Русия и на въпроса дали поетите през 1994 г. ангажименти са осигурили реална защита на страната.

През февруари 2026 г. германският министър на отбраната Борис Писториус заяви, че бъдещите гаранции за сигурността на Украйна не трябва да повторят съдбата на Будапещенския меморандум. Той настоя бъдещите договорености да бъдат надеждни и да не останат само на хартия.