Криста Пайк остава в безсъзнание след провалената екзекуция

Криста Пайк остава в безсъзнание, интубирана и на апаратна вентилация в болница в района на Нешвил, след като щатът Тенеси не успя да изпълни смъртната ѝ присъда. Тя е в критично състояние и получава животоспасяваща медицинска помощ, съобщиха адвокатите ѝ в съдебно заявление.

Пайк е получила две дози пентобарбитал при процедурата на 30 септември. Според защитата лекарите се опитват да стабилизират състоянието ѝ и да изчистят препарата от организма ѝ. Адвокатите твърдят още, че жената има сериозни наранявания по двете ръце.

„Тя се лекува заради сериозните последици от пентобарбитала, приложен по време на опита за екзекуция, включително значителни наранявания на двете ръце“, заявиха адвокатите Стивън Феръл и Люк Инен.

Защитата твърди, че е имало проблеми с венозните линии

В съдебното заявление адвокатите посочват, че екипът е използвал най-малко седем игли. Според тях проблеми с венозните линии може да са довели до изтичане на пентобарбитала извън кръвоносните съдове, вместо препаратът да бъде въведен правилно.

Медийни свидетели са чули Пайк да диша шумно и да хърка след поставянето на втората доза. По думите на свидетеля Катрин Суини, която е отразявала и други екзекуции, „не сме виждали нищо подобно“.

Департаментът по затворите на Тенеси заяви, че е спазил всяка стъпка от установения и одобрен протокол. Ведомството допълни, че използваният препарат е доказал ефективността си и че протоколът не предвижда допълнителни процедури при подобно развитие.

Тенеси спря други екзекуции

Губернаторът Бил Лий спря планираната за декември екзекуция на Гари Сътън и разпореди „задълбочен и всеобхватен“ независим преглед на случилото се. Канцеларията на главния прокурор на Тенеси Джонатан Скърмети заяви, че трябва да бъде установено какво е станало.

Адвокатите на Пайк поискаха съдът да задължи Департамента по затворите да съхрани всички доказателства, свързани с провалената процедура, и настояха за ускорено разглеждане на искането. Те призоваха Лий да замени смъртната присъда.

„Щатът Тенеси отново показа, че не е способен да извърши екзекуция в съответствие с основното човешко достойнство“, заяви адвокатът Ранди Спайви.

Пайк, която е на 50 години, е осъдена на смърт за убийството на 19-годишна съученичка през 1995 г. Тя е щяла да бъде първата жена, екзекутирана в Тенеси от около два века. Сега следва независимото разследване, а съдбата на смъртната ѝ присъда остава нерешена.

Източници: CNN