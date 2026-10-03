Израелски сили обстреляха провинция Кунейтра в Сирия

Израелските сили са открили артилерийски огън по демилитаризираната зона в провинция Кунейтра, в Южна Сирия. Снарядите са паднали в района край язовир „Ал-Мантара“, съобщи телевизия „Ал Маядин“. По данни на медията няма жертви сред местните жители.

„Няма данни за жертви сред местните жители“, се посочва в съобщението за обстрела.

Паралелно с артилерийския обстрел израелски военнослужещи са извършили операция по обиск в град Маария. При нея са били задържани двама млади мъже, съобщава „Ал Маядин“. Медията посочва още, че през последните 24 часа са регистрирани най-малко пет израелски атаки в Южна Сирия.

Операции и в Кунейтра и Дараа

Съобщението идва на фона на нови израелски действия в района. „Норт прес“ съобщи за нахлувания, обиски на домове и задържания в провинциите Кунейтра и Дараа. Според информацията на медията израелските сили са изстреляли два артилерийски снаряда по покрайнините на язовир „Ал-Мантара“. Данните са били потвърдени от сирийската държавна телевизия.

В северната част на Кунейтра е бил задържан мъж при обиск на няколко жилища в град Хамидия. В западната част на Дараа израелски военнослужещи са претърсили домове в село Маария, след като са навлезли в района с повече от 15 военни машини.

Напрежението остава високо

Израелските операции в Южна Сирия продължават от края на 2024 г. и включват наземни нахлувания, обиски, задържания, изграждане на контролни пунктове и артилерийски обстрел. Сирийските власти определят действията като нарушения на споразумението за разделяне на силите от 1974 г.

Към момента няма данни за жертви при последния обстрел край „Ал-Мантара“. Не е съобщено и за официална израелска позиция по информацията за операцията и задържаните в района.

Източници: Ал Маядин, САНА