Нидерландия даде договори за €200 млн. на фалирала фирма

ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Министерството на отбраната на Нидерландия е възложило договори за най-малко 200 милиона евро за доставки на лодки и оръжия за Украйна на предприемач, чиито компании са свързвани с фалити, дългове и наказателно разследване. Това съобщава нидерландската разследваща медия „Фолоу дъ Мъни“.

Договорите са свързани с Мартейн Валравен, бивш собственик на таксиметров бизнес и предприемач без военен опит. Една от компаниите му - DTS Armory, е обект на разследване за предполагаема измама с фалшиви сертификати. Валравен е свързван и с предишен фалит на строителна фирма, значителни задължения и съдебни спорове за неплатени сметки.

Още новини от Украйна

Договорите са преместени към друго дружество

През ноември 2025 г. DTS Armory е уведомила бизнес партньорите си, че цялата ѝ дейност преминава към ново дружество - Aurexys. Негов собственик е Валравен. Според „Фолоу дъ Мъни“ така договорите формално са били прехвърлени към друга компания, но зад нея е останал същият предприемач.

Министерството е заявило пред парламента, че договорите са „поети от друга компания“ и че няма намерение да сключва нови споразумения с първоначалното дружество. В същото време ведомството е потвърдило, че продължава да работи с компании, свързани с Валравен. През юни държавният секретар по отбраната Дерк Босвейк е заявил, че няма причина действащите договори да бъдат прекратени, докато компаниите изпълняват задълженията си.

Разследване за достъп до поверителна информация

„Просто да продължиш да работиш със същия съмнителен търговец чрез друга конструкция е проблемно“, е заявила депутатката Анабел Нанинга.

Публикациите на „Фолоу дъ Мъни“ доведоха до вътрешно разследване в Министерството на отбраната. Медията съобщава, че Валравен е разполагал с информация за планове за покупки и за конкурентни доставчици, която е трябвало да остане в рамките на ведомството.

Министерството е определило данните като сигнал за действия на един или повече негови служители и на доставчик. То не е обявило резултати от проверката. Валравен отрича да е получил неправомерен достъп до поверителна информация.

В отделен случай консултант, работещ с предприемача, е поискал от журналист да свали публикация за лодки, свързвани с доставки за Украйна, представяйки се като ръководител на проект на нидерландските военноморски сили. Военноморските сили са уточнили, че искането не е било отправено от името на Министерството на отбраната.

Точният брой на патрулните лодки, доставени на Украйна, не е обявен с мотив оперативна сигурност. Според „Фолоу дъ Мъни“ случаят поставя въпроси за контрола върху ускорените договори за военна помощ, при които министерството избира доставчици без публична процедура.

Източници: Фолоу дъ Мъни