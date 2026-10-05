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Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж
  Тема: Избори

Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж

5 Октомври, 2026 04:11 471 0

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Синът на бившия президент Жаир Болсонаро надхвърли очакванията на социолозите и получи над 47% от гласовете при почти напълно преброени бюлетини.

Флавио Болсонаро и Лула да Силва отиват на балотаж - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бразилският сенатор Флавио Болсонаро и президентът Луиз Инасио Лула да Силва ще се изправят един срещу друг на втория тур на президентските избори в Бразилия. При преброени 98,36% от бюлетините Болсонаро получава над 47% от гласовете, а Лула да Силва – близо 45%.

Бразилските избирателни власти съобщиха, че при този резултат е математически невъзможно някой от двамата кандидати да премине прага от 50% от действителните гласове на първия тур. Балотажът ще се проведе на 25 октомври.

Резултат над прогнозите

Представянето на 45-годишния Флавио Болсонаро е по-добро от очакваното в повечето социологически проучвания, отбелязва Ройтерс. Той е сенатор и син на бившия крайнодесен президент Жаир Болсонаро, като се стреми да върне на власт дясното политическо течение, свързано с баща му.

Лула да Силва, който е на 80 години, се бори за четвърти президентски мандат. Двамата кандидати изпревариха останалите участници в надпреварата и ще продължат кампанията си до втория тур.

Поскъпването и сигурността бяха водещи теми

Предизборната кампания беше съсредоточена върху нарастващата цена на живота, корупцията и ежедневните проблеми със сигурността, с които се сблъскват бразилците.

Вотът на 25 октомври ще определи дали страната ще продължи курса на Лула да Силва или ще избере представител на политическото движение, свързано с Жаир Болсонаро.

Източници: БТА, Ройтерс


Бразилия
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