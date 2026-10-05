Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Бразилия »
Бразилската полиция разследва евентуална намеса на САЩ в президентските избори

Бразилската полиция разследва евентуална намеса на САЩ в президентските избори

5 Октомври, 2026 13:52 574 2

  • бразилия-
  • сащ-
  • избори

Сигналът е препратен към разузнаването на Федералната полиция за „започване на първоначални проверки“

Бразилската полиция разследва евентуална намеса на САЩ в президентските избори - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Генералният директор на Федералната полиция на Бразилия Андрей Родригеш обяви, че ведомството разследва евентуална чуждестранна намеса от страна на САЩ след сигнал, подаден тази седмица от Главната прокуратура на страната, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ, съобщи БТА.

Сигналът е препратен към Дирекцията за разузнаване на Федералната полиция за „започване на първоначални проверки“, заяви полицейският началник.

„Това е текущо разследване, предварителна процедура. Резултатите от проверката все още не са публикувани, но разследването вече е в ход“, каза Родригеш.

Той разговаря с журналисти по време на посещение в централата на Федералната пътна полиция в столицата, където силите за сигурност координират операциите в изборния ден.

Разследването е породено от искане, внесено в четвъртък от Главната прокуратура до Федералната полиция, след публикуването на разследващ материал в британския вестник „Гардиън“.

Според доклада, който получи широк отзвук в бразилската преса, Държавният департамент на САЩ е пренасочил 1 милион щатски долара от Фонда за правата на човека и демокрацията към проект, озаглавен „Противодействие на цензурата и на използването на съдебната система като оръжие в Бразилия“.

Въпросните средства от САЩ са били използвани за финансиране на мрежи и организации в Бразилия, целящи намеса в политическия дебат, както и дестабилизиране и подкопаване на институционалната цялост на бразилската съдебна система, се посочва в официалния документ, цитиращ журналистическото разследване.

Вчера Родригеш коментира и въпроса за сигурността на дипломатическите мисии след временното преустановяване на консулските услуги в посолствата на САЩ и Австралия в петък поради опасения за сигурността.

„Не открихме конкретни доказателства, сочещи реален риск за което и да е посолство. Събраната вчера информация не сочи към нищо конкретно или към съществуването на какъвто и да е план, който да сме засекли“, заяви той.

В петък бразилската Федерална полиция извърши превантивни обиски на две места, в Сао Пауло и в района на столичния Федерален окръг, като обяви, че иззетото комуникационно и компютърно оборудване ще бъде анализирано, за да се определят следващите стъпки.


Бразилия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    Снахата на Тръмп в Атина каза че качва и сваля правителства на Балканския полуостров.

    Коментиран от #2

    13:53 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания