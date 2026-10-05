Лула: Ще спечелим „в продълженията“ срещу Болсонаро

Бразилският президент Луиз Инасио Лула да Силва изрази увереност, че ще спечели балотажа срещу консервативния си съперник Флавио Болсонаро, след като остана втори на първия тур на президентските избори. Вотът между двамата ще се проведе на 25 октомври.

„Мачът тепърва започва. Сега сме в продълженията и именно там ще убедим бразилския народ“, заяви 80-годишният Лула в реч пред свои привърженици в Сао Пауло. Той призна, че резултатът е бил „неочакван“, тъй като е очаквал да спечели още на първия тур.

„Утре започваме нова кампания. Ще видим кой има по-добрия план“, каза президентът. Според Асошиейтед прес Флавио Болсонаро е получил малко над 56 милиона гласа срещу около 53,7 милиона за Лула при преброени 99,8% от бюлетините. Нито един от двамата не е достигнал необходимото мнозинство за победа още на първия тур.

Болсонаро обяви „края на ерата“ на левицата

Флавио Болсонаро направи изявление пред медии и свои поддръжници пред дома си в Бразилия. Сред присъстващите имаше хора с жълто-зелени фланелки на бразилския национален отбор, както и жена, увита в израелското знаме.

„Бразилия иска промяна. Това е изводът от случилото се днес“, заяви Болсонаро. „Това е краят на ерата на Партията на трудещите се“, добави той, имайки предвид политическата сила на Лула.

Двамата кандидати ще разполагат с три седмици, за да привлекат умерените избиратели, които не ги подкрепиха на първия тур. Роналдо Каядо и Ренан Сантос, получили общо около 5,3 милиона гласа, вече обявиха, че няма да застанат зад нито един от двамата на балотажа.

Вотът ще определи курса на Бразилия

Победителят ще поеме управлението на най-голямата икономика в Латинска Америка и на държава с население от около 214 милиона души. Според Асошиейтед прес победа на Болсонаро би засилила влиянието на САЩ в региона, докато при нов мандат на Лула Бразилия се очаква да запази дистанция от Вашингтон и да задълбочи отношенията си с Китай.

В кампанията преди втория тур Лула вероятно ще акцентира върху социалните си политики, които му осигуряват стабилна подкрепа сред част от избирателите. Очаква се той да постави и въпроса за правните проблеми на своя съперник. Флавио Болсонаро ще се стреми да превърне преднината от първия тур в подкрепа за окончателна победа на 25 октомври.

Източници: БТА