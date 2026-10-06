Масирана атака с дронове срещу Москва: 650 БПЛА са летели към региона

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщава, че голяма част от безпилотниците са били унищожени още на далечните подстъпи към региона. Само непосредствено преди достигането до столицата са били свалени най-малко 93 БПЛА, според последните му съобщения.
Атаката е продължила часове
През нощта Собянин на няколко пъти съобщава за нови групи дронове, насочващи се към Москва. Броят на унищожените непосредствено на подстъпите към столицата постепенно нарастваше — от първоначално съобщени 13 до 39, 57, 81 и в крайна сметка 93.
На местата, където са паднали отломки от свалените апарати, са изпратени аварийни и спасителни екипи.
Към ранните часове на 6 октомври няма съобщения за мащабни разрушения в централната част на Москва. Руските власти продължават да проверяват последствията от падналите отломки.
Ограничения по московските летища
Заради продължаващата атака бяха въведени ограничения за въздушния трафик на московските летища.
Мерките засегнаха Внуково, Домодедово, Шереметиево и Жуковски. Ограниченията са свързани с необходимостта да бъде гарантирана безопасността на гражданската авиация на фона на продължаващата заплаха от дронове.
Това не е първият случай през последните месеци, в който атаки с безпилотници водят до сериозни нарушения на въздушния трафик в руската столица и околностите ѝ.
Москва е подложена на все по-чести атаки
Мащабът на нощната атака е значителен дори на фона на зачестилите през последните месеци нападения с дронове срещу Москва.
Само ден по-рано Сергей Собянин съобщи, че между 1 септември и 5 октомври към Московския регион са били насочени 9994 БПЛА.
По думите му повечето от тях са били унищожени още на далечните подстъпи към региона, докато 862 дрона са били свалени непосредствено преди да достигнат Москва.
Окончателната равносметка за щетите, евентуалните жертви и броя на унищожените дронове може да бъде променена с постъпването на нова информация през сутринта.
Очакват се нови данни от руските власти за последствията от атаката и евентуални поражения в Московска област.
Източници: Интерфакс, Reuters
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Съветвам
05:30 06.10.2026
5 Смазаха ги
05:33 06.10.2026
6 Време
05:34 06.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Иван
До коментар #1 от "Джoжoo пaaаaaаццyyуулллaaaa👋😁💯👈":С простички, но разбираеми за "материала" думички, както се изрази друг един от политиците ни на първия ред, господинът обясни всичко в настоящата картинка у нас. Поздравления! По-вярно никой не е успял така да ни "светне" за ежедневието на масовия българин. Ама ако и сега някой не е разбрал и иде да даде глас за льотчика.....има нещо друго... А се посвършиха и докторите в България.
Коментиран от #15
05:40 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Путин
До коментар #3 от "ПААААААТКИИИН":Не можем, Сорос ни забрани
05:42 06.10.2026
13 Оня
05:53 06.10.2026
14 Бг гражданин
05:59 06.10.2026
15 Точен сте
До коментар #9 от "Иван":И вие с много точен анализ който всеобхватно казва всичко.
06:02 06.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 дядо дръмпир -истината
Украйна удря руски дронове и артилерийски доставки
Първо, Украйна атакува руските снабдителни маршрути дълбоко зад фронтовата линия.
Коментиран от #19
06:09 06.10.2026
18 ОТ СЪМИШЛЕНИК
До коментар #1 от "Джoжoo пaaаaaаццyyуулллaaaa👋😁💯👈":НЕ ЗНАМ КОЙ СИ БРАТО , НО ТЕ ПОЗДРАВЯВАМ , АБСОЛЮТНО ТОЧНО !! ВЕЛИК СИ !!
06:18 06.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.