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Масирана атака с дронове срещу Москва: 650 БПЛА са летели към региона
  Тема: Украйна

Масирана атака с дронове срещу Москва: 650 БПЛА са летели към региона

6 Октомври, 2026 05:15 883 19

  • москва-
  • московска област-
  • дронове-
  • сергей собянин-
  • русия

Руските власти съобщават за една от най-мащабните атаки с безпилотни летателни апарати срещу Московския регион, като най-малко 93 дрона са били унищожени на подстъпите към столицата

Масирана атака с дронове срещу Москва: 650 БПЛА са летели към региона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg
Масирана атака с безпилотни летателни апарати е извършена през нощта срещу 6 октомври в посока на Москва и Московска област. По данни на руските власти в периода от 20:30 ч. на 5 октомври до 05:00 ч. на 6 октомври българско време към Московския регион са летели около 650 дрона.

Кметът на Москва Сергей Собянин съобщава, че голяма част от безпилотниците са били унищожени още на далечните подстъпи към региона. Само непосредствено преди достигането до столицата са били свалени най-малко 93 БПЛА, според последните му съобщения.

Атаката е продължила часове

През нощта Собянин на няколко пъти съобщава за нови групи дронове, насочващи се към Москва. Броят на унищожените непосредствено на подстъпите към столицата постепенно нарастваше — от първоначално съобщени 13 до 39, 57, 81 и в крайна сметка 93.

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На местата, където са паднали отломки от свалените апарати, са изпратени аварийни и спасителни екипи.

Към ранните часове на 6 октомври няма съобщения за мащабни разрушения в централната част на Москва. Руските власти продължават да проверяват последствията от падналите отломки.

Ограничения по московските летища

Заради продължаващата атака бяха въведени ограничения за въздушния трафик на московските летища.

Мерките засегнаха Внуково, Домодедово, Шереметиево и Жуковски. Ограниченията са свързани с необходимостта да бъде гарантирана безопасността на гражданската авиация на фона на продължаващата заплаха от дронове.

Това не е първият случай през последните месеци, в който атаки с безпилотници водят до сериозни нарушения на въздушния трафик в руската столица и околностите ѝ.

Москва е подложена на все по-чести атаки

Мащабът на нощната атака е значителен дори на фона на зачестилите през последните месеци нападения с дронове срещу Москва.

Само ден по-рано Сергей Собянин съобщи, че между 1 септември и 5 октомври към Московския регион са били насочени 9994 БПЛА.

По думите му повечето от тях са били унищожени още на далечните подстъпи към региона, докато 862 дрона са били свалени непосредствено преди да достигнат Москва.

Окончателната равносметка за щетите, евентуалните жертви и броя на унищожените дронове може да бъде променена с постъпването на нова информация през сутринта.

Очакват се нови данни от руските власти за последствията от атаката и евентуални поражения в Московска област.

Източници: Интерфакс, Reuters


Русия
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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Съветвам

    19 17 Отговор
    Руснаците да свикват! След опашките за бензин да чакат и липсата на електричество.

    05:30 06.10.2026

  • 5 Смазаха ги

    16 21 Отговор
    До края на годината, Украйна ще нокаутира Русия икономически. На финалната права са. Руската икономика вече е в състояние на огромен дефицит на средства, на енергийни мощности и на хора. Километричните опашки за гориво в цяла Русия, вече не могат нито да бъдат скрити, нито обяснени с "временни затруднения на доставките". За момента украинците изчакват с масираните удари по електрическите централи, като това ще е следващата голяма въздушна офанзива и то точно по време на зимата. В Същото време продължава украинската контраофанзива в Донбас, която не само ефективно провали руското настъпление но и доведе до огромни загуби в жива сила и техника в редиците на руските агресори. Само за Септември, бяха ликвидирани и тежко ранени и осакатени над 46 000 "асвабадители".

    05:33 06.10.2026

  • 6 Време

    13 9 Отговор
    е Путин да свършва с тях!

    05:34 06.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Иван

    5 4 Отговор

    До коментар #1 от "Джoжoo пaaаaaаццyyуулллaaaa👋😁💯👈":

    С простички, но разбираеми за "материала" думички, както се изрази друг един от политиците ни на първия ред, господинът обясни всичко в настоящата картинка у нас. Поздравления! По-вярно никой не е успял така да ни "светне" за ежедневието на масовия българин. Ама ако и сега някой не е разбрал и иде да даде глас за льотчика.....има нещо друго... А се посвършиха и докторите в България.

    Коментиран от #15

    05:40 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Путин

    1 6 Отговор

    До коментар #3 от "ПААААААТКИИИН":

    Не можем, Сорос ни забрани

    05:42 06.10.2026

  • 13 Оня

    10 2 Отговор
    Резултатът 0 поразени цели!

    05:53 06.10.2026

  • 14 Бг гражданин

    4 8 Отговор
    Какво стана ,другари,къде са ви червените линии? Путин ,страхливец и предател, Горбачов номер2. Ще остане в историята ,като най страхливият президент на Русия.

    05:59 06.10.2026

  • 15 Точен сте

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "Иван":

    И вие с много точен анализ който всеобхватно казва всичко.

    06:02 06.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 дядо дръмпир -истината

    5 5 Отговор
    по страшно е ,че на фронтовата линия ,просия губи територии ,въпреки приказките на кокошков и мешелчето!Танковете се връщат на фронтовата линия – Украйна проби руската зона на смърт с дроновеУкрайна върна танковете си на фронта в северната част на Донецка област. След месеци подготовка, силите на Киев си върнаха терена в района на Александровка,Дълго време тежките машини се смятаха за почти изгубени веднага щом се приближиха към фронта. Руски дронове, артилерия и системи за електронна война създадоха зона, в която танковете едва оцеляваха. Затова украинците дори ги криели в гори и гаражи.Едва след около осем месеца подготовка украински превозни средства пристигнаха отново. В контраофанзивата около Олександривка Украйна възвърна почти 750 квадратни километра терен, според доклада. Британските танкове Challenger 2 вероятно също са били в употреба.

    Украйна удря руски дронове и артилерийски доставки
    Първо, Украйна атакува руските снабдителни маршрути дълбоко зад фронтовата линия.

    Коментиран от #19

    06:09 06.10.2026

  • 18 ОТ СЪМИШЛЕНИК

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Джoжoo пaaаaaаццyyуулллaaaa👋😁💯👈":

    НЕ ЗНАМ КОЙ СИ БРАТО , НО ТЕ ПОЗДРАВЯВАМ , АБСОЛЮТНО ТОЧНО !! ВЕЛИК СИ !!

    06:18 06.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

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