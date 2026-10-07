Южна Корея отрече Русия да получава петролни продукти от южнокорейски пристанища

Южна Корея отхвърли твърденията, че Русия внася петролни продукти от южнокорейски пристанища, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Твърдението беше направено от Владислав Власюк, висш украински служител, отговарящ за въпросите, свързани със санкциите. Той заяви, че подобни доставки са смекчили последиците от горивната криза в Русия, предизвикана от украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии.

Властите в Сеул определиха тези обвинения като неуместни.

Коментарът на Власюк дойде след публикация във вестник „Гардиън“, според която пристанищни записи и данни за проследяване на плавателни съдове показват, че гориво е било натоварено на седем танкера в южнокорейски пристанища. Сред тях са били и кораби, които са обект на санкции от Обединеното кралство и Европейския съюз.

От президентската администрация на Южна Корея подчертаха, че след руското нахлуване в Украйна страната „последователно прилага санкции и мерки за контрол на износа спрямо Русия в тясно сътрудничество с международната общност“.

В изявлението се посочва още, че Сеул проучва фактите и проверява за евентуални нарушения на правилата за контрол на износа. При потвърждаване на подобни нарушения южнокорейските власти ще предприемат необходимите мерки.