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Южна Корея отрече Русия да получава петролни продукти от южнокорейски пристанища

Южна Корея отрече Русия да получава петролни продукти от южнокорейски пристанища

7 Октомври, 2026 14:56 617 8

  • южна корея-
  • русия-
  • пристанище-
  • петролни продукти

Сеул проверява твърденията за доставки на гориво и евентуални нарушения на правилата за контрол на износа

Южна Корея отрече Русия да получава петролни продукти от южнокорейски пристанища - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Южна Корея отхвърли твърденията, че Русия внася петролни продукти от южнокорейски пристанища, предаде „Ройтерс“, цитирана от БТА.

Твърдението беше направено от Владислав Власюк, висш украински служител, отговарящ за въпросите, свързани със санкциите. Той заяви, че подобни доставки са смекчили последиците от горивната криза в Русия, предизвикана от украински атаки с дронове срещу руски петролни рафинерии.

Властите в Сеул определиха тези обвинения като неуместни.

Коментарът на Власюк дойде след публикация във вестник „Гардиън“, според която пристанищни записи и данни за проследяване на плавателни съдове показват, че гориво е било натоварено на седем танкера в южнокорейски пристанища. Сред тях са били и кораби, които са обект на санкции от Обединеното кралство и Европейския съюз.

От президентската администрация на Южна Корея подчертаха, че след руското нахлуване в Украйна страната „последователно прилага санкции и мерки за контрол на износа спрямо Русия в тясно сътрудничество с международната общност“.

В изявлението се посочва още, че Сеул проучва фактите и проверява за евентуални нарушения на правилата за контрол на износа. При потвърждаване на подобни нарушения южнокорейските власти ще предприемат необходимите мерки.


Южна Корея
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Само

    0 1 Отговор
    горивата ,танкерите и пристанищата севернокорейски!

    14:37 07.10.2026

  • 2 Атина Палада

    4 0 Отговор
    Южна Корея е най големият потребител на руски петрол..След санкциите,Южна Корея започна да внася петрол от Мароко,а пък Мароко увеличило купуването на руски петрол в пъти.

    15:00 07.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 авантгард

    1 1 Отговор
    А така.
    Всичко трябва да се отрича до доказването му.
    Що за наивитет да се разчита на самопризмания в стил детската градина: Иванчо аз знам всичко, но искам да го чуя от теб

    15:21 07.10.2026

  • 5 Факт

    3 0 Отговор
    А Европа произведени от руска газ и петрол

    15:28 07.10.2026

  • 6 Откога

    1 0 Отговор
    Твърденията на жълтата преса станаха доказателства? Миналият месец, този парцал наречен вестник колко пъти намесва името на България в скандали без никакви доказателства?

    16:05 07.10.2026

  • 7 стоян георгиев

    1 0 Отговор
    Южна Корея и тя помага на Русия.

    16:33 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

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