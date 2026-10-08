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Путин заминава на двудневна визита в Туркменистан

Путин заминава на двудневна визита в Туркменистан

8 Октомври, 2026 05:24 532 5

  • владимир путин-
  • туркменистан-
  • онд-
  • каспийско море-
  • сердар бердимухамедов

Руският президент ще участва в срещите на върха на ОНД и за Каспийската екология. Първият ден ще бъде посветен на протоколни и културни прояви.

Путин заминава на двудневна визита в Туркменистан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на Русия Владимир Путин ще замине за Туркменистан с двудневна работна визита, свързана с участието му в две международни срещи на върха. Форумите ще се проведат в туристическата зона Аваза на брега на Каспийско море, близо до град Туркменбаши.

Първият ден от посещението ще бъде посветен основно на протоколни и културни мероприятия, свързани с пристигането на голям брой държавни ръководители. Това съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

Владимир Путин ще проведе отделна двустранна среща с президента на Туркменистан Сердар Бердимухамедов, който е домакин на събитията. Двамата лидери поддържат редовни контакти, а срещата им ще бъде част от двустранната програма на руската визита.

Фестивал на националните ястия и официален прием

В рамките на първия ден ръководителите на делегациите ще посетят фестивал на националните ястия на страните от ОНД и ще разгледат културно-гастрономическите щандове на държавите от организацията.

По-късно президентът на Туркменистан ще даде официален прием за високопоставените гости. Програмата включва концерт и фойерверки. „Концертна програма, фойерверк - всичко ще бъде пищно и красиво“, заяви Ушаков, цитиран от Интерфакс.

Руският представител определи Каспийския регион като важен за Москва. „Русия отдава голямо значение на поддържането на мира, стабилността и сигурността в Каспийския регион“, каза Ушаков.

Срещите на върха са планирани за втория ден

Основният работен ден от визитата ще бъде посветен на заседанието на Съвета на държавните глави на ОНД и на Каспийската екологична среща на върха. В срещата на ОНД се очаква да участват лидерите на Русия, Азербайджан, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, както и министър-председателят на Армения Никол Пашинян.

Сред обсъжданите теми ще бъдат резултатите от взаимодействието между държавите от ОНД, приоритетите за следващия период и актуални регионални въпроси. Туркменистан е асоцииран член на организацията и председателства нейните органи през 2026 г.

След приключването на срещите Путин планира разговор с президента на Иран Масуд Пезешкиан. По думите на Ушаков двамата ще обсъдят двустранното сътрудничество и ситуацията в Близкия изток. Отделни срещи с други участници могат да бъдат договорени в хода на работата на форумите.

Източници: tass.ru, interfax.ru, vedomosti.ru


Туркменистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Емил

    8 3 Отговор
    Само там, в Китай и Сеул може да ходи бункерния военнопрестъпник.

    Коментиран от #2

    05:37 08.10.2026

  • 2 Оня

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Емил":

    Сигурен ли си?

    05:52 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ВСИЧКИ "СТРАШНИ" БОЛЕСТИ (ЧУМА и КОВИД) , "ИДВАТ" ОТ АЗИЯ (БРИКС) ......................... ЧОРАПА ВСЕ НА ТАМ НИ "НАБУТВА" ........................ КЪМ "ПРОГРЕСИРАЩАТА" МИЗЕРИЯ И СМЪРТА ......................... ФАКТ !

    07:08 08.10.2026

  • 5 ЖИВОТНО

    1 0 Отговор
    КЪДЕ Е ГЛАВАТА НА ЛИБЕН ГОЦЕВ ! КОЛХОЗНИЦИТЕ ДО КРАК НА КУЧЕШКИ КОНСЕРВИ !

    07:43 08.10.2026