Путин заминава на двудневна визита в Туркменистан

Президентът на Русия Владимир Путин ще замине за Туркменистан с двудневна работна визита, свързана с участието му в две международни срещи на върха. Форумите ще се проведат в туристическата зона Аваза на брега на Каспийско море, близо до град Туркменбаши.

Първият ден от посещението ще бъде посветен основно на протоколни и културни мероприятия, свързани с пристигането на голям брой държавни ръководители. Това съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков.

Владимир Путин ще проведе отделна двустранна среща с президента на Туркменистан Сердар Бердимухамедов, който е домакин на събитията. Двамата лидери поддържат редовни контакти, а срещата им ще бъде част от двустранната програма на руската визита.

Фестивал на националните ястия и официален прием

В рамките на първия ден ръководителите на делегациите ще посетят фестивал на националните ястия на страните от ОНД и ще разгледат културно-гастрономическите щандове на държавите от организацията.

По-късно президентът на Туркменистан ще даде официален прием за високопоставените гости. Програмата включва концерт и фойерверки. „Концертна програма, фойерверк - всичко ще бъде пищно и красиво“, заяви Ушаков, цитиран от Интерфакс.

Руският представител определи Каспийския регион като важен за Москва. „Русия отдава голямо значение на поддържането на мира, стабилността и сигурността в Каспийския регион“, каза Ушаков.

Срещите на върха са планирани за втория ден

Основният работен ден от визитата ще бъде посветен на заседанието на Съвета на държавните глави на ОНД и на Каспийската екологична среща на върха. В срещата на ОНД се очаква да участват лидерите на Русия, Азербайджан, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, както и министър-председателят на Армения Никол Пашинян.

Сред обсъжданите теми ще бъдат резултатите от взаимодействието между държавите от ОНД, приоритетите за следващия период и актуални регионални въпроси. Туркменистан е асоцииран член на организацията и председателства нейните органи през 2026 г.

След приключването на срещите Путин планира разговор с президента на Иран Масуд Пезешкиан. По думите на Ушаков двамата ще обсъдят двустранното сътрудничество и ситуацията в Близкия изток. Отделни срещи с други участници могат да бъдат договорени в хода на работата на форумите.

Източници: tass.ru, interfax.ru, vedomosti.ru