Путин заминава на двудневна визита в Туркменистан

Президентът на Русия Владимир Путин ще замине за Туркменистан с двудневна работна визита, свързана с участието му в две международни срещи на върха. Форумите ще се проведат в туристическата зона Аваза на брега на Каспийско море, близо до град Туркменбаши.
Първият ден от посещението ще бъде посветен основно на протоколни и културни мероприятия, свързани с пристигането на голям брой държавни ръководители. Това съобщи помощникът на руския президент Юрий Ушаков.
Владимир Путин ще проведе отделна двустранна среща с президента на Туркменистан Сердар Бердимухамедов, който е домакин на събитията. Двамата лидери поддържат редовни контакти, а срещата им ще бъде част от двустранната програма на руската визита.
Фестивал на националните ястия и официален прием
В рамките на първия ден ръководителите на делегациите ще посетят фестивал на националните ястия на страните от ОНД и ще разгледат културно-гастрономическите щандове на държавите от организацията.
По-късно президентът на Туркменистан ще даде официален прием за високопоставените гости. Програмата включва концерт и фойерверки. „Концертна програма, фойерверк - всичко ще бъде пищно и красиво“, заяви Ушаков, цитиран от Интерфакс.
Руският представител определи Каспийския регион като важен за Москва. „Русия отдава голямо значение на поддържането на мира, стабилността и сигурността в Каспийския регион“, каза Ушаков.
Срещите на върха са планирани за втория ден
Основният работен ден от визитата ще бъде посветен на заседанието на Съвета на държавните глави на ОНД и на Каспийската екологична среща на върха. В срещата на ОНД се очаква да участват лидерите на Русия, Азербайджан, Беларус, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан и Узбекистан, както и министър-председателят на Армения Никол Пашинян.
Сред обсъжданите теми ще бъдат резултатите от взаимодействието между държавите от ОНД, приоритетите за следващия период и актуални регионални въпроси. Туркменистан е асоцииран член на организацията и председателства нейните органи през 2026 г.
След приключването на срещите Путин планира разговор с президента на Иран Масуд Пезешкиан. По думите на Ушаков двамата ще обсъдят двустранното сътрудничество и ситуацията в Близкия изток. Отделни срещи с други участници могат да бъдат договорени в хода на работата на форумите.
Източници: tass.ru, interfax.ru, vedomosti.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емил
Коментиран от #2
05:37 08.10.2026
2 Оня
До коментар #1 от "Емил":Сигурен ли си?
05:52 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ЕДГАР КЕЙСИ
07:08 08.10.2026
5 ЖИВОТНО
07:43 08.10.2026