Русия започна подготовка за посещение в Москва на представители на Великобритания, Германия и Франция, съобщи заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков. Целта е да бъдат изяснени позициите на трите държави за възможното уреждане на конфликта в Украйна.

Рябков определи Великобритания, Германия и Франция като „европейската тройка“. По думите му поканата е сред непосредствените дипломатически стъпки, които Москва разглежда и планира. Той заяви: „Президентът Владимир Путин, докато беше в Китай, спомена решението ни да поканим представители на така наречената „европейска тройка“ в Москва – това е една от непосредствените стъпки, които в момента се разглеждат и планират.“

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Все още няма определена дата

До този момент не са обявени конкретна дата, дневен ред или формат на евентуалното посещение. От изявлението на Рябков става ясно, че Москва се намира на етап подготовка, а не че е договорен нов кръг от преговори.

По-рано Владимир Путин е предложил европейски представители да посетят руската столица, за да обсъдят разрешаването на конфликта и свързаните с него въпроси на европейската сигурност. Поканата е била отправена по дипломатически канали, според информацията, цитирана от ТАСС.

Мерц и Макрон говорят за разговори

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви в четвъртък, че европейските държави са готови да обсъдят с Русия уреждането на конфликта в Украйна, но на неутрална територия.

Френският президент Еманюел Макрон също говори за планове за започване на преговори. В предоставената информация не се посочва трите държави да са потвърдили конкретно посещение в Москва.

Така предложението на Кремъл остава дипломатическа инициатива в процес на обсъждане. Следващата стъпка е да стане ясно дали Лондон, Берлин и Париж ще приемат поканата и при какви условия ще се проведе евентуалната среща.

Източници: news.bg, en.apa.az