Катарска делегация е посетила Техеран вечерта на 20 ноември и е провела двучасова среща с ирански официални лица. Това е съобщил иранският заместник-министър на външните работи Казем Гарибабади, цитиран от полуофициалната агенция „Тасним“.

По думите на Гарибабади Иран поддържа контакт с посредници, сред които е и Катар, за да бъде улеснен диалогът по регионалните спорове.

„Поддържаме контакт с посредниците, включително с катарците, както лично, така и виртуално, и водим необходимите разговори, за да видим дали може да се даде още един шанс на дипломацията“, заяви Гарибабади.

Според репортера на Axios и Channel 12 Барак Равид катарската делегация е била оглавена от високопоставения дипломат Али ал-Тауади. Доха поддържа преки и непреки контакти с Техеран и Вашингтон, като предава предложения между двете страни и проверява дали има възможност за подновяване на преговорите.

Преговорите остават в застой

Посещението в Техеран се провежда на фона на блокирали преговори за прекратяване на конфликта между САЩ и Иран. Вашингтон затяга морската блокада чрез ограничения върху прехвърлянето на петрол по море, а президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран иска сделка, но не при условия, приемливи за САЩ.

Иранският външен министър Абас Арагчи многократно е заявявал, че Техеран няма да допусне запасите му от обогатен уран да напуснат страната. Това остава един от въпросите, по които позициите на двете страни са различни.

Няма съобщение за постигнато споразумение или за конкретна дата за възобновяване на официалните преговори. Засега катарската мисия показва, че каналите за посредничество между Иран и САЩ остават отворени, но пробив в дипломатическия процес не е потвърден.

Източници: news.bg, timesofisrael.com