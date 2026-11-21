Лацио запази лидерската си позиция в италианската Серия А след убедителна победа с 3:0 над Лече в мач от 12-ия кръг. Тиджани Нослин отбеляза два гола, а Давиде Фратези оформи крайния резултат с прехвърлящ удар.

Лече започна активно на „Олимпико“, но домакините поведоха в 25-ата минута. Густав Исаксен центрира отдясно, а Нослин се извиси и изпрати топката с глава във вратата. За нидерландеца това беше пети гол в последните му четири мача.

Гостите имаха възможност да изравнят, но Тиаго Габриел не успя да нанесе точен удар с глава от добра позиция. Лацио се възползва от пропуските на съперника и удвои преднината си в 68-ата минута. Кенет Тейлър намери Нослин, който реализира второто си попадение в срещата.

В края на двубоя Давиде Фратези сложи точка на спора с техничен прехвърлящ удар за 3:0.

Лацио води с четири точки

След успеха римският тим събра 32 точки от 12 мача и има четири повече от Интер, който е втори с 28 точки от 11 срещи. Рома заема третото място с 27 точки, също от 11 двубоя.

По-късно в кръга предстоят мачовете Парма – Рома и Наполи – Торино. На 22 ноември са насрочени срещите Ювентус – Венеция, Болоня – Удинезе, Сасуоло – Дженоа, Милан – Фрозиноне и Аталанта – Интер. Кръгът завършва на 23 ноември с Монца – Фиорентина.

Комо се изкачи до четвъртото място

Комо победи Каляри с 2:0 като домакин и се изкачи на четвърта позиция с 26 точки. Хакобо Рамон откри резултата с глава след центриране на Ян Коуто, а Лукас да Куня удвои в началото на второто полувреме след ново подаване на бразилеца.

Успехът продължи силната серия на Комо срещу Каляри. В последните шест мача между двата отбора тимът има четири победи и две равенства.

Източници: bta.bg