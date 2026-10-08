Сеул заплаши със съдебни мерки за износ на горива за Русия

Южна Корея ще предприеме мерки, включително по съдебен ред, ако се докаже, че е имало незаконен износ на горива за Русия. Това заяви Министерството на външните работи в Сеул след публикации за доставки на дизел и самолетно гориво към Москва.

„Правителството ще предприеме действия по съдебен ред“, ако бъде доказано нарушение, посочи ведомството. Ройтерс предаде, че министерството засега не може да потвърди дали южнокорейски горива действително са били изнасяни за Русия.

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Повод за позицията станаха публикации, основани на анализ на пристанищни данни и информация от специализирани сайтове за проследяване на морския трафик. Британският вестник „Гардиън“ съобщи за превоз на горива от южнокорейски пристанища към руския Далечен изток.

Горивата не са в южнокорейския списък с ограничения

Южнокорейското външно министерство уточни, че дизелът и самолетното гориво поначало не попадат в ембарговия списък на страната за износ на продукти към Русия. Това означава, че самото наличие на доставки не е достатъчно, за да бъде установено нарушение на действащите южнокорейски правила.

Сеул обаче заяви, че ще предприеме необходимите действия, ако проверката установи незаконен износ или други нарушения. Правителството не е потвърдило към момента нито произхода на горивата, нито участието на южнокорейски компании в доставки за Русия.

Какво следва

Южнокорейските власти трябва да изяснят дали наблюдаваните превози са извършени с горива от Южна Корея, кой е бил износителят и дали са нарушени национални закони или правила. При доказано нарушение Сеул допуска и съдебни действия.

Темата се развива на фона на международните ограничения срещу Русия, но към момента потвърден е единствено ангажиментът на южнокорейското правителство да провери случая и да реагира, ако бъдат установени нарушения.

Източници: bta.bg, theguardian.com