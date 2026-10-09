Путин се включва в два международни форума в Туркменистан

Руският президент Владимир Путин ще участва на 9 октомври в два международни форума в Туркменистан – заседанието на Съвета на държавните ръководители на ОНД и Каспийската екологична среща на върха. Двете събития се провеждат в националната туристическа зона „Аваза“ на източното крайбрежие на Каспийско море.

Путин пристигна в Туркменистан на 8 октомври за работно посещение. Визитата му продължава два дни и включва разговори с президента на Туркменистан Сердар Бердимухамедов и с президента на Иран Масуд Пезешкиан. Информацията за програмата беше съобщена от помощника на руския президент Юрий Ушаков.

Заседанието на ОНД

Срещата на държавните ръководители на ОНД се провежда в година, когато Туркменистан председателства органите на организацията. Във форума се очаква да участват лидерите на Азербайджан, Армения, Беларус, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, както и иранският президент Масуд Пезешкиан.

По думите на Ушаков руският лидер може да информира участниците за актуалната ситуация около конфликта в Украйна, ако това бъде поискано от останалите държавни ръководители. Помощникът на президента не посочи предварително дали такава дискусия ще бъде включена в официалната програма.

През 2026 г. се отбелязват 35 години от създаването на ОНД. Сред темите на срещата са развитието на многостранното сътрудничество и икономическите връзки между държавите от организацията. Според данни, представени от Ушаков, стокообменът на Русия със страните от ОНД е надхвърлил 110 млрд. долара през 2025 г., а през първата половина на 2026 г. е нараснал с още 12 процента.

Фокус върху Каспийско море

След заседанието на ОНД Путин ще участва в Каспийската екологична среща на върха. В нея ще се включат лидерите на петте прикаспийски държави – Русия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.

Основният екологичен проблем в дневния ред е спадът на нивото на Каспийско море. Ушаков посочи, че колебанията на водното равнище са циклични, но климатичните фактори водят до намаляване на притока на вода и до по-силно изпарение.

„Ключовата задача е опазването на природната среда и гарантирането на екологичната сигурност на акваторията на Каспийско море“, заяви Юрий Ушаков.

По предварителна информация участниците ще обсъдят сътрудничеството в областта на опазването на природата, а в края на срещата се очаква да бъде приета декларация за екологичните проблеми на Каспийско море, включително за понижаването на водното равнище.

Източници: tass.ru, interfax.ru, rbc.ru