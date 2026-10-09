Путин се включва в два международни форума в Туркменистан

Руският президент Владимир Путин ще участва на 9 октомври в два международни форума в Туркменистан – заседанието на Съвета на държавните ръководители на ОНД и Каспийската екологична среща на върха. Двете събития се провеждат в националната туристическа зона „Аваза“ на източното крайбрежие на Каспийско море.
Путин пристигна в Туркменистан на 8 октомври за работно посещение. Визитата му продължава два дни и включва разговори с президента на Туркменистан Сердар Бердимухамедов и с президента на Иран Масуд Пезешкиан. Информацията за програмата беше съобщена от помощника на руския президент Юрий Ушаков.
Заседанието на ОНД
Срещата на държавните ръководители на ОНД се провежда в година, когато Туркменистан председателства органите на организацията. Във форума се очаква да участват лидерите на Азербайджан, Армения, Беларус, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, както и иранският президент Масуд Пезешкиан.
По думите на Ушаков руският лидер може да информира участниците за актуалната ситуация около конфликта в Украйна, ако това бъде поискано от останалите държавни ръководители. Помощникът на президента не посочи предварително дали такава дискусия ще бъде включена в официалната програма.
През 2026 г. се отбелязват 35 години от създаването на ОНД. Сред темите на срещата са развитието на многостранното сътрудничество и икономическите връзки между държавите от организацията. Според данни, представени от Ушаков, стокообменът на Русия със страните от ОНД е надхвърлил 110 млрд. долара през 2025 г., а през първата половина на 2026 г. е нараснал с още 12 процента.
Фокус върху Каспийско море
След заседанието на ОНД Путин ще участва в Каспийската екологична среща на върха. В нея ще се включат лидерите на петте прикаспийски държави – Русия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.
Основният екологичен проблем в дневния ред е спадът на нивото на Каспийско море. Ушаков посочи, че колебанията на водното равнище са циклични, но климатичните фактори водят до намаляване на притока на вода и до по-силно изпарение.„Ключовата задача е опазването на природната среда и гарантирането на екологичната сигурност на акваторията на Каспийско море“, заяви Юрий Ушаков.
По предварителна информация участниците ще обсъдят сътрудничеството в областта на опазването на природата, а в края на срещата се очаква да бъде приета декларация за екологичните проблеми на Каспийско море, включително за понижаването на водното равнище.
Източници: tass.ru, interfax.ru, rbc.ru
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Забелязал
05:14 09.10.2026
3 Ами…
Коментиран от #6
05:16 09.10.2026
4 Какъв император може
До коментар #1 от "оня с коня":да е късия военнопрестъпник който не си показва носа извън Русия?
Коментиран от #7
05:17 09.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Соломон
До коментар #3 от "Ами…":От тези 17 милиона 13 милиона няма хора или не е стъпвал човешки крак.Това е площ колкото 22 Украйна.Всъщтото време Русия убива и воюва за Малая токмачка вече 13 г.
Коментиран от #11
05:21 09.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Драги…
До коментар #6 от "Соломон":…Соломоне, противоречите си с всяка дума, дори и логическо изречение не умеете да направите…
Коментиран от #12
05:31 09.10.2026
12 Соломон
До коментар #11 от "Драги…":И кое от това което сън написал не е така
05:34 09.10.2026