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Путин се включва в два международни форума в Туркменистан

Путин се включва в два международни форума в Туркменистан

9 Октомври, 2026 05:00 558 12

  • владимир путин-
  • туркменистан-
  • онд-
  • каспийско море-
  • екологична среща

Руският президент ще участва в заседанието на ОНД и в Каспийската екологична среща в курортната зона „Аваза“. Основна тема ще бъде спадът на нивото на Каспийско море

Путин се включва в два международни форума в Туркменистан - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин ще участва на 9 октомври в два международни форума в Туркменистан – заседанието на Съвета на държавните ръководители на ОНД и Каспийската екологична среща на върха. Двете събития се провеждат в националната туристическа зона „Аваза“ на източното крайбрежие на Каспийско море.

Путин пристигна в Туркменистан на 8 октомври за работно посещение. Визитата му продължава два дни и включва разговори с президента на Туркменистан Сердар Бердимухамедов и с президента на Иран Масуд Пезешкиан. Информацията за програмата беше съобщена от помощника на руския президент Юрий Ушаков.

Заседанието на ОНД

Срещата на държавните ръководители на ОНД се провежда в година, когато Туркменистан председателства органите на организацията. Във форума се очаква да участват лидерите на Азербайджан, Армения, Беларус, Киргизстан, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, както и иранският президент Масуд Пезешкиан.

По думите на Ушаков руският лидер може да информира участниците за актуалната ситуация около конфликта в Украйна, ако това бъде поискано от останалите държавни ръководители. Помощникът на президента не посочи предварително дали такава дискусия ще бъде включена в официалната програма.

През 2026 г. се отбелязват 35 години от създаването на ОНД. Сред темите на срещата са развитието на многостранното сътрудничество и икономическите връзки между държавите от организацията. Според данни, представени от Ушаков, стокообменът на Русия със страните от ОНД е надхвърлил 110 млрд. долара през 2025 г., а през първата половина на 2026 г. е нараснал с още 12 процента.

Фокус върху Каспийско море

След заседанието на ОНД Путин ще участва в Каспийската екологична среща на върха. В нея ще се включат лидерите на петте прикаспийски държави – Русия, Азербайджан, Казахстан, Иран и Туркменистан.

Основният екологичен проблем в дневния ред е спадът на нивото на Каспийско море. Ушаков посочи, че колебанията на водното равнище са циклични, но климатичните фактори водят до намаляване на притока на вода и до по-силно изпарение.

„Ключовата задача е опазването на природната среда и гарантирането на екологичната сигурност на акваторията на Каспийско море“, заяви Юрий Ушаков.

По предварителна информация участниците ще обсъдят сътрудничеството в областта на опазването на природата, а в края на срещата се очаква да бъде приета декларация за екологичните проблеми на Каспийско море, включително за понижаването на водното равнище.

Източници: tass.ru, interfax.ru, rbc.ru


Туркменистан
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Забелязал

    9 1 Отговор
    Бункерният, дърт фашист е останал неприятно изненадан, че Тръмп не го е поздравил за РД.

    05:14 09.10.2026

  • 3 Ами…

    2 9 Отговор
    …нормално е да се включва -> като управлява над СЕДЕМНАДЕСЕТ МИЛИОНА КВАДРАТНИ КИЛОМЕТРА, башка приятелските държави около него. А ЕС е малко над 4 милиона квадратни километра взети заедно!!!! А горките фалирали щати са почти 10 милиона квадратни километра територия!!!! Смешници!!!

    Коментиран от #6

    05:16 09.10.2026

  • 4 Какъв император може

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    да е късия военнопрестъпник който не си показва носа извън Русия?

    Коментиран от #7

    05:17 09.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Соломон

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ами…":

    От тези 17 милиона 13 милиона няма хора или не е стъпвал човешки крак.Това е площ колкото 22 Украйна.Всъщтото време Русия убива и воюва за Малая токмачка вече 13 г.

    Коментиран от #11

    05:21 09.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Драги…

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соломон":

    …Соломоне, противоречите си с всяка дума, дори и логическо изречение не умеете да направите…

    Коментиран от #12

    05:31 09.10.2026

  • 12 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Драги…":

    И кое от това което сън написал не е така

    05:34 09.10.2026