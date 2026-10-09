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Русия поиска от Нидерландия да й предаде шефа на МНС
  Тема: Украйна

Русия поиска от Нидерландия да й предаде шефа на МНС

9 Октомври, 2026 06:39, обновена 9 Октомври, 2026 06:42 1 086 14

  • русия-
  • томоко акане-
  • международен наказателен съд-
  • владимир путин-
  • карим хан

Искането е отправено заради заповедта за арест на Владимир Путин. Москва настоява и за предаването на още осем представители на съда

Русия поиска от Нидерландия да й предаде шефа на МНС - 1
Томико Акане, Снимка: МНС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Главната прокуратура на Русия е поискала от властите в Нидерландия да предадат председателя на Международния наказателен съд Томоко Акане. Искането е част от по-широка инициатива на Москва срещу представители на съда, издал заповед за арест на руския президент Владимир Путин.

Русия е отправила аналогични искания към други държави за предаването на още осем души, сред които е бившият главен прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан. Това съобщава The Japan Times, цитиран от „Украинската правда“.

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Ответна мярка след заповедта за арест на Путин

На 17 март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Владимир Путин и руската комисарка по правата на децата Мария Лвова-Белова заради предполагаемото незаконно депортиране на украински деца от окупирани територии в Русия. Русия не признава юрисдикцията на съда и определи действията му като незаконни.

След решението руските Следствен комитет и вътрешно министерство започнаха наказателни производства срещу прокурора Карим Хан, Томоко Акане и други съдии от Международния наказателен съд. Обвиненията са свързани с привличане на заведомо невинен човек към наказателна отговорност и посегателство срещу представител на чужда държава.

Деветима са осъдени задочно в Москва

На 12 декември 2025 г. Московският градски съд осъди задочно девет настоящи и бивши представители на Международния наказателен съд. Присъдите са между три години и шест месеца и 15 години затвор. Руски съдилища са издавали и задочни заповеди за арест срещу съдии от съда, включително след издаването на заповеди за арест на бившия руски министър на отбраната Сергей Шойгу и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов.

Конфликтът около Международния наказателен съд се изостри и заради действията на Съединените щати. На 18 август Вашингтон наложи санкции на Томоко Акане и старшия съдебен адвокат Абдулайе Сейе. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че мерките са част от „непоколебимата мисия за защита на американците от този фиктивен съд“. През септември беше съобщено, че администрацията на Доналд Тръмп подготвя санкции срещу целия съд.

Томоко Акане продължава да изпълнява функциите на председател на Международния наказателен съд. Няма публично съобщено решение на Нидерландия по руското искане за предаването ѝ.

Източници: japantimes.co.jp


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Някой

    12 26 Отговор
    Ами така е. Като има разследване срещу шефа на МНС, ще поиска екстрадация. Все пак, това е МНС -Една непризната от големите сили терористична организация. Нормално е ръководителите му да са преследвани от закона.

    06:44 09.10.2026

  • 2 Обонго

    13 23 Отговор
    Съдийската бригада от международния съд от коя жунгла са я събирали?

    06:46 09.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 гост

    19 3 Отговор
    Всичко идва от Вашингтон,от този некадърен Президент..сякаш наистина Клоуна е внедрен от Москва.

    06:56 09.10.2026

  • 6 Ха Ха

    8 16 Отговор
    Само атлантически будали предават на този компрометиран съд националните си герои

    06:58 09.10.2026

  • 7 Гост

    14 4 Отговор
    То жуженцето отттогава-насам не сме е да си покаже азиатския нос в някоя държава с цивилизовано ръководство. Голям страх, та чак на този цирк го изби :-D

    06:59 09.10.2026

  • 8 Оня

    6 13 Отговор
    И как да докаже тоя съд че е легитимен? Искали арест на Путин, Ами арестуваните го бе, кой ви пречи!? Нали сте голямата работа! Ама май само хартийки можете да подписвате! Жалкари! Най големите държави в света не ги признават ама иначе " международен" бил!

    Коментиран от #12

    07:00 09.10.2026

  • 9 Рублен Крадев

    11 5 Отговор
    Тичам да я арестувам в името на моя мрачен господар от Кремъл. И майка си продавам за копейки, камо ли нещо друго

    07:01 09.10.2026

  • 10 Йосиф Весериьнович

    4 9 Отговор
    И как точно туй нещо от снимката си представя че ще арестува Путин?

    07:03 09.10.2026

  • 11 Гост

    4 4 Отговор
    Ааа, тая кака, само заради визита, я правят отряден в Сибир!

    07:04 09.10.2026

  • 12 Питай Ратко Младич бе брачет

    7 2 Отговор

    До коментар #8 от "Оня":

    С питане става.

    07:06 09.10.2026

  • 13 Ай майкуууу

    3 2 Отговор
    Москва поискала нещо си.
    😂😂😂😂😂

    07:09 09.10.2026

  • 14 Свободен

    0 0 Отговор
    Верно, че Путин от 5 години не е стъпвал в цивилизована страна!
    Забравих, че го е страх да не му сложат там "Сейко"-то!
    Въпросът е как с белезници ще носи ядреното куфарче и как ще го отвори!
    Никак!😂

    07:20 09.10.2026

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