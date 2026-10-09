Русия поиска от Нидерландия да й предаде шефа на МНС

Главната прокуратура на Русия е поискала от властите в Нидерландия да предадат председателя на Международния наказателен съд Томоко Акане. Искането е част от по-широка инициатива на Москва срещу представители на съда, издал заповед за арест на руския президент Владимир Путин.

Русия е отправила аналогични искания към други държави за предаването на още осем души, сред които е бившият главен прокурор на Международния наказателен съд Карим Хан. Това съобщава The Japan Times, цитиран от „Украинската правда“.

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Ответна мярка след заповедта за арест на Путин

На 17 март 2023 г. Международният наказателен съд издаде заповеди за арест на Владимир Путин и руската комисарка по правата на децата Мария Лвова-Белова заради предполагаемото незаконно депортиране на украински деца от окупирани територии в Русия. Русия не признава юрисдикцията на съда и определи действията му като незаконни.

След решението руските Следствен комитет и вътрешно министерство започнаха наказателни производства срещу прокурора Карим Хан, Томоко Акане и други съдии от Международния наказателен съд. Обвиненията са свързани с привличане на заведомо невинен човек към наказателна отговорност и посегателство срещу представител на чужда държава.

Деветима са осъдени задочно в Москва

На 12 декември 2025 г. Московският градски съд осъди задочно девет настоящи и бивши представители на Международния наказателен съд. Присъдите са между три години и шест месеца и 15 години затвор. Руски съдилища са издавали и задочни заповеди за арест срещу съдии от съда, включително след издаването на заповеди за арест на бившия руски министър на отбраната Сергей Шойгу и началника на Генералния щаб Валерий Герасимов.

Конфликтът около Международния наказателен съд се изостри и заради действията на Съединените щати. На 18 август Вашингтон наложи санкции на Томоко Акане и старшия съдебен адвокат Абдулайе Сейе. Държавният секретар Марко Рубио заяви, че мерките са част от „непоколебимата мисия за защита на американците от този фиктивен съд“. През септември беше съобщено, че администрацията на Доналд Тръмп подготвя санкции срещу целия съд.

Томоко Акане продължава да изпълнява функциите на председател на Международния наказателен съд. Няма публично съобщено решение на Нидерландия по руското искане за предаването ѝ.

Източници: japantimes.co.jp