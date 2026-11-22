Турция поиска от държавите от Шенген и Европейската комисия да облекчат визовите процедури за турските граждани. Искането е отправено на 18 ноември в Анкара по време на среща на групата за местно шенгенско сътрудничество.

В заседанието са участвали представители на шенгенските държави в Турция, делегацията на Европейския съюз и Европейската комисия. За първи път в срещата са се включили и представители на турското външно министерство и Комисията. Групата редовно обсъжда процедурите и данните, свързани с издаването на визи.

Анкара иска по-бързи решения и по-малко документи

Турските власти са настояли за по-лесен достъп до часове за подаване на заявления, по-кратки срокове за разглеждане и намаляване на броя на изискваните документи. Отделно е поставен въпросът за опростяване на процедурите за граждани, които вече са получавали шенгенски визи.

Турция е поискала и по-широко прилагане на каскадната система. Тя позволява на кандидати с добра визова история постепенно да получават многократни визи с по-дълъг срок. Европейският съюз въведе по-благоприятни правила за турски граждани през юли 2025 г. При изпълнение на условията след предишни редовно използвани визи може да се стигне до едногодишна, тригодишна и петгодишна многократна виза. Професионалните шофьори на товарни автомобили са изключени от тази схема.

Отделна група ще преглежда процедурите

След разговорите е създадена отделна работна група между дипломатическите мисии на шенгенските държави в Турция. Тя ще разглежда начина, по който се прилагат правилата за турски граждани, включително затрудненията при записване на часове и обработката на заявленията.

Според турското външно министерство недостигът на часове е създал условия за дейност на незаконни посредници, които затрудняват кандидатите. Властите заявяват, че съвместно с министерствата на правосъдието, търговията и вътрешните работи са проведени операции, а срещу редица лица са започнали съдебни производства.

Анкара поставя отделно и въпроса за турските шофьори на камиони. Според турската страна ограниченията върху продължителността на престоя им затрудняват сухопътната търговия с Европейския съюз. Искането е за непрекъснат достъп до Шенгенската зона и решение на проблемите с престоя.

Безвизовото пътуване остава дългосрочната цел

Турция продължава да определя като основна цел завършването на диалога за либерализиране на визовия режим с ЕС. Този процес би позволил на турски граждани с биометрични паспорти да пътуват без визи за кратки престои в Шенгенската зона. Засега те все още трябва да кандидатстват за визи за пътувания до 29-те държави от зоната.

„Наближаваме завършването на окончателния проект“, заяви външният министър Хакан Фидан пред парламентарната комисия по планиране и бюджет на 19 ноември. По думите му завършването на диалога с ЕС е трайното решение на затрудненията с визите. Фидан посочи, че проектът по оставащите условия ще бъде внесен в парламента след бюджетните дебати.

През 2024 г. консулствата на шенгенските държави в Турция са обработили 1 173 917 визи, а делът на многократните визи е достигнал 65 процента. Европейската комисия отчита, че търсенето на визи и пътуванията между Турция и Шенгенската зона са нараснали значително през същата година.

Източници: turkiyetoday.com, trthaber.com, hurriyetdailynews.com