Задимяване е наблюдавано в Краснодар след атака с безпилотни летателни апарати и серия взривове през нощта на 22 ноември. Кадри и сведения за дима са разпространени от канали, които се позовават на местни жители, като районът е посочен в близост до управлението на Росгвардия в Краснодарския край.

В града е задействан сигналът „Внимание за всички“. Краснодарската администрация е съобщила, че силите за противовъздушна отбрана отблъскват атака с дронове. Местни жители са съобщили и за миризма на изгоряло.

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Дим в района на управлението на Росгвардия

Според Exilenova+ задимяването се вижда в района на военния град на военна част 3702 на Росгвардия. По-късно Astra е съобщила, че според нейния анализ пожарът е възникнал на адрес, където преди се е намирала руска военна част, включително нейна бригада с оперативно предназначение. Към момента на публикациите на този адрес се намира Главното управление на Росгвардия в Краснодарския край.

Не са обявени и официални сведения за загинали, ранени или материални щети.

Ограничения на летището

На летище Краснодар през нощта са въведени временни ограничения за приемането и излитането на въздухоплавателни средства заради необходимостта от гарантиране на безопасността на полетите. Ограниченията са въведени на фона на сигнала за въздушна опасност и съобщението за атака с дронове.

Източници: pravda.com.ua, tvkrasnodar.ru, newkuban.ru