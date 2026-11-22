Съединените щати работят за разширяване на хуманитарните договорености между Русия и Украйна, заяви президентът Доналд Тръмп в интервю за Fox News. По думите му Вашингтон подготвя по-мащабна версия на локалното примирие, което позволи евакуацията на цивилни от окупирания град Олешки в Херсонска област.

„Беше прекрасно. Това беше примирие. Хора бяха евакуирани от градове и населени места, което вероятно спаси живота им. Сега работим по по-мащабна версия на това“, каза Тръмп.

Американският президент не посочи кога може да бъде постигнато новото споразумение, нито уточни дали става дума за временно прекратяване на огъня в отделни райони или за по-широк ангажимент между Москва и Киев. Не бяха обявени и конкретни параметри на плана.

Хуманитарната операция в Олешки

Олешки е град в окупираната от Русия част на Херсонска област. Постигнатото в края на октомври локално примирие даде възможност да бъдат доставени хуманитарни помощи и да започне евакуация на жители, блокирани в района.

Операцията се проведе на фона на тежки условия за цивилното население, включително недостиг на храна, вода и медицинска помощ. Според Асошиейтед прес локалното примирие в Олешки и околните райони е приключило на 1 ноември, като точният брой на останалите жители не беше обявен.

Белият дом съобщи по-рано, че договореностите за Олешки са включвали временно спиране на военните действия, достъп на хуманитарна помощ и организирано извеждане на цивилни по определен маршрут.

Източници: youtube.com, apnews.com, voanews.com