Военноморските сили на САЩ няма да преименуват строящия се самолетоносач USS Doris Miller в чест на президента Доналд Тръмп. „Няма намерение да се променя името на USS Doris Miller“, заяви говорител на изпълняващия длъжността министър на Военноморските сили Хун Као пред CNN.

Корабът е с бордов номер CVN-81 и е четвъртият самолетоносач от класа Gerald R. Ford. Той се строи в корабостроителницата Newport News Shipbuilding във Вирджиния.

Решението слага край на месеци спекулации около името на кораба. CNN съобщи през август, че в администрацията на Тръмп са водени вътрешни разговори за възможна промяна на името, така че самолетоносачът да бъде кръстен на президента. Тогава Военноморските сили не коментираха, а ново име не беше обявено официално.

Името ще остане свързано с герой от Пърл Харбър

USS Doris Miller носи името на афроамериканския военнослужещ Дорис „Дори“ Милър, който се отличава по време на японската атака срещу Пърл Харбър на 7 декември 1941 г. Милър помага на ранени моряци и използва противовъздушна картечница, въпреки че няма формално обучение за работа с оръжието.

За действията си той получава Военноморския кръст. Милър загива през 1943 г., когато корабът му е потопен по време на битката за Макин.

Изборът му за име на самолетоносач е направен през януари 2020 г. по време на първия президентски мандат на Тръмп. Това ще бъде първият американски самолетоносач, кръстен на редник, както и първият, носещ името на афроамериканец.

Церемонията по полагането на кила е през декември

Церемонията по полагането на кила на CVN-81 е насрочена за 5 декември 2026 г. в Нюпорт Нюз. Очаква се на нея да присъстват и членове на семейството на Милър.

Решението за запазване на името идва и на фона на усилията Дорис Милър да бъде удостоен посмъртно с Медала на честта - най-високото военно отличие на САЩ. За връчването му са необходими действия от Конгреса и одобрение от президента.

Семейството на Милър приветства съобщението, че самолетоносачът ще запази името му, и заяви, че така ще бъде съхранено наследството му от „смелост, саможертва и служба към нацията“.

Източници: news.usni.org, kesq.com, stripes.com