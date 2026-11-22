Кирил Дмитриев определи като „патриоти на власт“ Доналд Тръмп и Владимир Путин, след като американският президент публикува снимка с руския си колега. На изображението двамата лидери се ръкуват, а над него е изписано „Моят приятел“.

Дмитриев, който е специален представител на руския президент по инвестиционното и икономическото сътрудничество с чужди държави и ръководи Руския фонд за преки инвестиции, сподели екранна снимка на публикацията в X и добави: „Патриоти на власт“.

Снимката беше публикувана от Тръмп в Truth Social след срещата му с Путин в Шънджън на 19 ноември. Разговорите се проведоха в рамките на срещата на върха на АТИС, преди тристранната среща на американския, руския и китайския президент.

В началото на разговорите Тръмп се приближи до Путин с усмивка и го нарече свой приятел. „Той е мой приятел“, каза американският президент, след което двамата се ръкуваха. По-късно Тръмп заяви, че личните му отношения с руския лидер са „фантастични“ и че това е в полза на Съединените щати.

На 20 ноември Тръмп отново защити думите си за Путин. Според Асошиейтед прес той подчерта добрите им лични отношения, но избегна да определи руския президент като приятел на самите Съединени щати. „Не мога да говоря от името на Америка“, каза Тръмп на пресконференция в Белия дом.

Публичната размяна на послания последва срещата в Китай, на която отношенията между двамата лидери бяха поставени във фокуса на вниманието. В наличните съобщения за публикацията на Дмитриев не се посочва ново конкретно споразумение между Москва и Вашингтон, свързано със снимката или с неговия коментар.

Източници: tass.ru, apnews.com