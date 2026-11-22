Литва отрече да е замесена в инцидента в руската Калининградска област, след като там бяха включени сирени за опасност от безпилотни летателни апарати. Литовският външен министър Кястутис Будрис заяви, че страната му никога не е разрешавала използването на нейното въздушно пространство за атаки срещу цели в Русия.

„Литовската република никога не е давала разрешение за използване на въздушното си пространство за атаки срещу обекти на територията на Руската федерация, включително и в този случай“, написа Будрис. Той определи като неверни твърденията за литовско участие в инцидента.

Сирените са прозвучали вечерта на 21 ноември в Неманския район на Калининградска област. Губернаторът Алексей Беспрозванних съобщи, че системата за предупреждение е реагирала на „подозрителен обект от посока Литва“. По думите му специалисти са извършили необходимите проверки и не са установили заплаха.

Съобщения за тревогата са разпространени и от жители на Калининград, Светлогорск и други населени места в региона. В проверените публични съобщения няма потвърждение за нанесени щети, пострадали или доказана атака по конкретен обект. Така към момента е потвърдено задействането на системата за предупреждение и последвалата проверка, но не и извършването на реален удар с дронове.

Инцидентът идва на фона на предишни руски обвинения, че балтийските държави допускат използването на тяхното въздушно пространство за атаки на украински безпилотни апарати. Литва, Латвия и Естония вече са отхвърляли подобни твърдения.

Източници: rbc.ru, kommersant.ru, ru.interfax.com.ua