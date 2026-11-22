Пожар избухна в завод за сладкарски изделия в индустриалната зона Панчатама в Чиканде, Индонезия. От общо 59 служители, които са се намирали в сградата, 16 са успели да се спасят, а местонахождението на останалите 43 все още не е потвърдено.

Пожарът в предприятието на PT Fonusa Agung Mulia е започнал около 17:00 часа местно време на 21 ноември. Първоначално полицията е съобщила, че няма връзка с 42 служители. При последващото обновяване на данните оперативният център на Регионалната агенция за управление на бедствията в Серанг е посочил, че общият брой на работниците в засегнатата сграда е 59, от които 16 са спасени, а 43 все още се проверяват.

„Съвместните екипи продължават обработката на случая и проверката на данните за пострадалите“, заяви операторът на оперативния център на агенцията Джони Е Уанга.

От спасените служители трима са получили медицинска помощ в болница или клиника. Останалите 13 са се прибрали по домовете си. Все още не е установено дали 43-мата служители са останали в сградата, или не могат да бъдат открити, тъй като телефоните им са изключени или са оставени на работното място.

Гасенето е било затруднено от появата на нови огнища и силен дим. След овладяването на основното горене е започнала операция по охлаждане на сградата, докато спасителни екипи, пожарникари, полиция и медицински служители продължават работа на място.

Към момента няма потвърдени данни за загинали или за причината за пожара. Разследването и проверката на списъка със служителите продължават.

Източници: news.detik.com, banten.antaranews.com, cnnindonesia.com